Instagram Görüldü Kapatma Nasıl Yapılır? Instagram Mesaj Görüldü Bildirimini Kapatma!

Instagram’a 2023 yılında gizlilik odaklı mesaj görüldü bildirimini kapatma özelliği getirildi. Bu özellik sayesinde gelen mesajların okunup okunmadığı hakkında gönderen hesaplar bilgi sahibi olamıyor. Biz de bu rehberde Instagram görüldü kapatma adımlarından bahsedeceğiz.

Herkes için Instagram Görüldü Kapatma

Herkes için Instagram görüldü kapatma işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Instagram’a giriş yapılarak profile gidilir.

Ekranın sağ üst tarafında konumlanan Ayarlar (üç çizgiye) tıklanır.

“Başkalarının seninle etkileşimleri” bölümüne gidilir.

“Mesajlar ve hikaye yanıtları” menüsüne giriş yapılır.

Okundu bilgisine tıklanıp bildirimler kapatılır.

Kişiye Özel Instagram Görüldü Kapatma

Instagram görüldü bildirimi kapatma kişiye özel olarak da yapılabilir. Kişiye özel Instagram görüldü bildirimi kapatma işlemi içinse takip edilecek adımlar şu şekildedir;

Instagram’a giriş yapılır.

Ekran sola doğru kaydırılıp “Mesajlar” alanına geçilir.

Görüldü bilgisi hangi sohbet için kapatılmak isteniyorsa ona tıklanır.

Ekranın üst tarafında konumlanan kişinin adına basılır.

“Gizlilik ve Emniyet” butonuna basılıp “Okundu bilgisi” seçeneği devre dışı bırakılır.

Instagram okundu bilgisi açık konumdayken karşı taraf yani gönderen mesajın göründüğü bilgisini alır. Okundu bilgisi kapatıldığı zamansa gönderen kişi yalnızca mesajın gönderildiğini görüntüleyebilir.

Instagram mesaj okundu bilgisi kapatıldığında kişi mesajın okunup okunmadığını hakkında bilgi sahibi olduğu için taraflar arasında iletişimde kopukluk yaşanabilir. Bu sebeple mesaj görüldü bildirimini kapatanların mutlaka kısa sürede mesajı gönderenlere cevap vermesi gerekir.