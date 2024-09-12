Instagram Profile Şarkı Ekleme 2024: Adım Adım Kılavuz
Instagram hesap sahipleri profillerine diledikleri şarkıları ekleyebilir. İşte adım adım Instagram profile şarkı ekleme yöntemleri!
Video ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram ile ilgili kuruluşundan bu yana kullanıcı deneyimini artıracak birçok çalışma yapılıyor. Bu kullanıcı deneyimini artıracak uygulamalardan birisi de Instagram profile şarkı eklemedir.
Biz de bu rehberde sizlere Instagram profile şarkı ekleme tekniklerinden bahsedeceğiz.
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Instagram Profile Şarkı Ekleme Yöntemleri
Instagram profile müzik ekleme özelliği sayesinde beğenilen müzikler profilde görüntülenir. Instagram profiline müzik eklemek için binlerce müziğin olduğu kütüphaneden yararlanılır. Bu sebeple telefona müzik ekleme gibi bir zorunlulukta ortadan kalkmış olur. Instagram’ın müzik kütüphanesi çok geniş olduğu için hesap sevdikleri müzikleri kolayca bulabilir.
Instagram profile şarkı ekleme adımları şu şekildedir;
- Telefondan Instagram’a giriş yapılır.
- Ekranın alt bölümünde konumlanan seçenekler içerisinden en sağ kısımdaki profil simgesine basılır.
- Açılan sayfa üzerinden “Düzenle” ve sonrasında “Profil Düzenle” seçeneğine tıklanır.
- Biyografi kısmının altındaki “müzik” seçilir.
- Açılan sayfadan “Profilin için bir şarkı seç” seçeneği üzerinden Instagram’ın geniş müzik kütüphanesine ulaşılıp seçim yapılır. Yalnız bu kısımda seçilen müziğin ne kadar görüneceğiyle ilgili süre aralığı da belirlenmelidir.
- Açıklama alanına hesap sahibi dilediklerini yazıp sağ üst köşede konumlanan “Bitti” butonuna tıklayıp işlemi tamamlar.
Instagram profile müzik ekleme işlemi için Instagram’ın kendine ait müzik kütüphanesi dışında Spotify vb. uygulamalardan da yararlanılabilir.
Instagram Hikayelere ve Gönderilere Şarkı Ekleme
Instagram hikayeye müzik ekleme işlemi için şu adımlar takip edilmeli;
- Instagram’a giriş yapılarak ilk “+” sonrasında hikayeye basılır.
- Video çekimi yapıldıktan sonra üçüncü gülen emojiye de tıklanır.
- Müzik araması yapılarak liste içerisinden hikayeye eklenmek istenen müzik seçilir.
- Müzik sözlerinin görünme şekli belirlendikten sonra “Bitti” butonuna tıklanıp işlem tamamlanır.
Instagram gönderiye müzik ekleme işlemi içinse takip edilecek adımlar şöyledir;
- Instagram hesabına girilerek “+” simgesine dokunulur.
- “Gönderi” butonuna basılıp galeriden fotoğraf seçimi yapılır ya da fotoğraf çekilir.
- “Müzik Ekle” yazısına basılıp listeden şarkı seçilip kaydırıcıyla müziğin süresi ayarlanır.
- En son adımda “Bitti” ve “Paylaş” butonlarına basılarak işlemler tamamlanır.