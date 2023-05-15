Instagram Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Instagram; 2010’da kurulup 2012’de Facebook’un satın aldığı bir fotoğraf ve video uygulaması olarak kullanılmaya tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip olan platformlar arasında yer alan bu uygulamaya devamlı yeni özellikler entegre ediliyor.

Instagram karanlık mod, yani gece modu da platformun sunduğu özelliklerden sadece biri. Instagram için geliştirilen karanlık mod; göz sağlığı açısından avantaj sağlıyor. Beyaz ışığın gözü yormasını engelleyen bir özellik olması ile kullanıcı deneyimini artırıyor. Özellikle geceleri rahat bir kullanım sunuyor.

Instagram, karanlık mod özelliğinde isminden de anlaşılacağı üzere siyah arka plana bürünüyor. Ayrıca güç tüketiminin azalması noktasında da çok etkili bir sonuç veriyor. Dark mode şeklinde de ifade edilen bu özellikte telefonun tüm arayüzü gece moduna çevrilir.

Instagram Karanlık Mod Açma

Instagram karanlık mod açma özelliği; Android ve iOS cihazlarda farklı yöntemlerle aktif edilir.

1. iOS İçin Instagram Karanlık Mod Açma

Öncelikle Instagram’a girilir.

Cihazın “Ayarlar” menüsüne giriş yapılır.

Ekranla parlaklık seçeneğine tıklanır.

Bir menü açılacak.

Açılacak menü üzerinden “Koyu Mod” seçilir.

Instagram açılarak karanlık mod kullanılmaya başlanır.

2. Android İçin Instagram Karanlık Mod Açma

İlk olarak uygulamaya giriş yapılır.

Ekranın sağ alt köşesindeki profil resmine tıklanır.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç çizgiye dokunulur.

Sayfanın en altındaki “Ayarlar” alanına girilir.

Karşınıza bir sayfa gelecek.

Ekrandaki sayfadan “Tema” yazısına tıklanır.

Ekranda “Karanlık” ve “Aydınlık” şeklinde iki seçenek vardır. Bu bölümde “Karanlık” seçilerek diğer adıma geçilir.

Aynı ekran üzerinde “Karanlık” (Gece) Mod; “Aydınlık” ya da “Varsayılan” şeklinde seçilirse otomatik kapanır.

Instagram Siyah Mod Nasıl Kapatılır?

Android ve iOS cihazlarda siyah mod özelliği için farklı adımlar takip edilir.

1. Android’te Instagram Siyah Modu Kapatma

Android’de Instagram siyah modun kapatılması için uygulamada profil fotoğrafına tıklanır. Daha sonra ekranın üst köşesindeki üç çizgiye tıklanır. Buradan “Ayarlar” daha sonra “Temayı Ayarla” seçilir. Siyah modu pasif hale getirmek için “Sistem Varsayılan’ı” “Açık” olarak değiştirilir.

2. iOS’ta Instagram Siyah Modu Kapatma

İlk iOS’un cihaz ayarları açılır. Daha sonra “Ekran ve Parlaklık” alanına gidilir. Görünüm altında yer alan seçeneklerin içerisinden “Işık” tıklanır.

Instagram karanlık modu; gözün yorulmaması ve pil tasarrufu açısından çok kullanışlı bir özelliktir. Sizce de bu özelliği kullanmak mantıklı değil mi?