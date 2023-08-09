Instagram Reels Anket Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram’ın en sevilen içerik formatı Reels’a yepyeni özellikler ekleniyor. İlk başlarda story’lere yerleştirilen anketler Reels içeriklerinde de kullanılabiliyor. Aslında Reels’ta story’dekine benzer bir anket olması, yeni bir özellik değil.

Uzun zamandır birçok kullanıcı bu özellikten yararlanıyor. Ancak Reels’a anket entegre etme konusunda uygulama artık bir seçenek daha sunuyor. Reels içeriğinizi hazırladıktan sonra paylaşmadan hemen önce anket eklemek için yeni bir seçenek daha çıkıyor.

Şu an için tüm kullanıcılarda aktif olmasa da hem eski hem de yeni versiyonuyla Reels’a anket ekleme özelliği, Instagram kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarıyor. İşte, A’dan Z’ye reels içeriklerinize anket eklemek için izlemeniz gereken adımlar!

Instagram Reels’a Sticker Olarak Anket Nasıl Eklenir?

Instagram Reels içeriklerinize tıpkı storylerdeki gibi ‘çıkartma’ olarak anket eklemek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Instagram’ı açıp hesabınıza giriş yapın.

Ana sayfada + butonuna basarak veya ana sayfada sağa doğru kaydırarak ‘oluştur’ moduna geçin.

‘Oluştur’ kısmında Reels’i seçin.

Reels içeriğinizi hazırladıktan sonra sağ üst kısımda yer alan ‘gülen yüz’ butonuna tıklayın.

Bu kısımda çıkartma, soru, konum gibi farklı eklemeler yapmanız için çeşitli seçenekler size sunulur. Bunların arasından anketi seçmeniz gerekir.

Anket seçimini yaptıktan sonra anket sorunuzu ve izleyicilere sunduğunuz seçenekleri tek tek yazın.

Videonuza onay verip paylaştıktan sonra izleyen kişiler hazırlamış olduğunuz Reels anketinde oy kullanabiliyor olacak.

Instagram Reels Anket Özelliği Ne İşe Yarar?

Paylaşımlarınızla daha çok kullanıcının etkileşime girmesine yardımcı olan bu özelliği kullandığınızda ankette oy kullanan kişiler, toplam oy sayısı, oyların dağılımı gibi verilere ulaşma imkânınız olur. Bu da hedef kitle analizinden ürün ve hizmetlerinizle ilgili geri bildirimlere kadar birçok konuda işinize yarayabilecek bir özellik olarak değerlendirilebilir.

Instagram Reels’ta Yeni Anket Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram Reels’a yeni gelen bir özellik olduğu için şu an tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor. İlk olarak yurt dışındaki içerik üreticilerinde karşımıza çıkan Reels açıklamasına anket ekleme özelliğini kullanmak için, özellik hesabınızda aktif hale geldiğinde şu adımları izlemeniz yeterli oluyor: