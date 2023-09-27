Instagram’da yer alan Reels hediye gönderme özelliği sayesinde içerik üreticileri alternatif bir gelir elde etme yöntemine kavuşuyor.

Yurt dışında ‘Instagram gifts’ adıyla kullanılan bu özellik artık Türkiye’de de aktif hale geliyor. Yani, Türk içerik üreticileri de Instagram’da yayınladıkları Reels içeriklerinden bu yöntemle para kazanabilecek.

Peki, Reels hediye gönderme özelliğinden nasıl para kazanılır? Bu özellikten yararlanabilmek için sağlamanız gereken koşullar neler?

Instagram Reels Üzerinden Hediye ile Nasıl Para Kazanılır?

Instagram’da Reels içeriklerinden para kazanabilmeniz için minimum 5.000 takipçinizin olduğu profesyonel bir hesabınızın olması gerekiyor.

Ayrıca minimum 18 yaş sınırı mevcut. Daha küçük yaştaki içerik üreticileri bu özellikten yararlanamıyor.

Instagram’dan bu yöntem ile ödeme almak için size ait bir ödeme hesabınızın olması gerekiyor. Ödeme alma hesabınız yoksa ve 5 aylık süre içinde bu hesabı açmazsanız ödeme alma hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz.

Benzer şekilde toplam kazancınız 500 doları aştığı halde hala bir ödeme alma hesabı oluşturmadıysanız, Instagram Hediyeleri’nden para kazanma özelliğinden yararlanamaz hale geliyorsunuz.

Size gönderilen yıldızların her biri 0,01 dolara karşılık geliyor. Kullanıcılar istedikleri kadar yıldız gönderme hakkına sahip.

Instagram’da bulunan diğer para kazanma araçlarından elde ettiğiniz gelirler de dahil olacak şekilde hesaplandığında toplamda 25 dolarlık bir bakiyeye ulaştığınızda ödeme alabilirsiniz.

Bu kazançların takibini profesyonel pano üzerinden yapabilirsiniz.

Instagram’da Ödeme Alma Hesabı Nasıl Eklenir?

Profesyonel panoya gelin ve ‘alınan ödemeler’ menüsüne giriş yapın.

Bu menüde bulunan ‘ödeme alma yöntemini güncelle’ seçeneğine tıklayın.

Ödeme alma hesabı türünü seçtikten sonra belirtilen talimatları izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Dilerseniz ödeme bilgilerini ilerleyen zamanda da ekleyebilirsiniz.

Kazancınızı temin edebilmek için vergi bilgilerinizi girmeniz istenir.

Eğer bir ödeme alma hesabı eklemediyseniz ve minimum ödeme alma tutarına ulaştıysanız Instagram bu konuda sizi bilgilendiren ve ödeme alma hesabı oluşturmanız için yönlendiren bir mail gönderir.

Bu maildeki talimatları izleyerek de ödeme alma hesabı oluşturabilirsiniz.

Bu özellik henüz sizin için aktif edilmemiş olabilir. Instagram’daki birçok güncelleme gibi Reels hediye gönderme özelliği de kullanıcılara yavaş yavaş geliyor.

Bu nedenle Instagram Reels hediye gönderme yöntemiyle gelir elde etmek istiyorsanız hesabınıza bu özelliğin gelip gelmediğini belli aralıklarla kontrol etmenizde fayda var.