Instagram Ses Oynatılamıyor Sorunu Nasıl Düzelir?

Instagram ses oynatılamıyor sorunu, Reels ve story’lerde çok karşılıyor. Genellikle uygulamanın kendisi ve onun kullanıldığı cihazdan kaynaklı olarak ortaya sorunlar çıkıyor.

Çözümü içinse öncelikle kaynağını bulmak gerekiyor. Biz de sizler için bu sorunun çözümüne dair bir rehber hazırladık. Aşağıda anlattıklarımızı dikkate aldığınız takdirde problemi hemen çözüme kavuşturabilirsiniz.

Instagram Reels Ses Oynatılamıyor Sorunu ve Çözümü

Instagram’ın en dikkat çeken özellikleri arasında Reels videolar yer alıyor. Instagram hesaplarına canlılık katan ve daha dikkat çekilir hale getiren Reels videolar bazen ses oynatılamıyor sorunuyla karşılaşabiliyor.

Reels paylaşımlarında denk gelilnen ses oynatılamıyor sorunu birçok etkenden kaynaklanabilir. İlk olarak bu etkenleri bulup sonrasında sorun çözülmeye çalışılmalıdır.

Instagram Reels’lerde ortaya çıkan ses oynatılamıyor sorunları şöyle ele alınabilir:

1. Uygulama Problemleri

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında Instagram yer alıyor. Fakat Instagram’da da zaman zaman sorunlar çıkabiliyor. Bu sorunlar içerisinde Reels’lerde ses oynatılamama sorunu da vardır.

2. Bölgesel Kısıtlama

Instagram’daki bazı sesler yalnızca belirli bölgelerde kullanılmaktadır. Eğer kullanıcı sesin oynatıldığı bölgede değilse videoyu maalesef sessiz izlemek zorunda kalır.

3. Telif Hakkı

Reels’lerde kullanılan ses ve müzikler, telif hakkına sebep olabilir. Instagram tarafından telif hakkı olan sesler otomatik tespit edilmektedir.

Sorunun çözümü için şu adımları takip edebilirsiniz:

Instagram kapatılıp yeniden açılmalıdır.

Uygulamanın sunucusu kontrol edilmeli.

Reels web tarayıcısı üzerinden izlenmeli.

Uygulama güncellenerek durum videoyu paylaşan hesaba bildirilmelidir.

Instagram Story Ses Oynatılamıyor Sorunu ve Çözümü

Instagram’ın sevilen özelliklerinden story’lerde de ses oynatılamama sorunu meydana gelebiliyor. Kullanıcılar böyle bir sorunla karşılaştıklarında hemen Instagram’ın güncel olup olmadığını kontrol etmelidir.

Instagram, sürekli güncellemeler sunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir sorunun ortaya çıkması normaldir. Sorunun güncellemelerden kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için Android telefon kullanıcıları Google Play Store’a giriş yapmalıdır. iPhone kullanıcılarıysa App Store üzerinden güncellemeleri kontrol edebilir.

Play Store ya da App Store üzerinden Instagram aranarak güncel olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer Instagram’ın en son ki sürümü güncel değilse hemen güncellenmelidir. Güncellemenin haricindeki çözüm yöntemleri de şu şekildedir:

1. Instagram’ın Yeniden Yüklenmesi

Instagram ses oynatılamıyor sorunu hikayelerde ortaya çıktığı zaman uygulama cihazdan kaldırılıp yeniden yüklenmelidir. Uygulama yeniden yüklendiğinde sorun büyük ihtimalle çözülür.

2. Instagram Önbelleğinin Temizlenmesi

Instagram aktif olarak kullanıldığında önbelleği dolabiliyor. Böyle durumlarda hikaye seslerine erişim sağlanamayabilir. Instagram’ın uygulama alanından önbellek ve depolama alanına gidilir. Buradan Instagram önbelleği temizlenir.

3. Sessiz Modun Devre Dışı Bırakılması

Telefon sessiz moddaysa Instagram ses oynatılamıyor sorunuyla karşılaşmak çok doğaldır. Story’lerde ses oynatılamıyor sorununun kaynağını öğrenmek için sessiz modun devre dışı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer bu mod aktifse devre dışı bırakılmalıdır.

4. Hesaba Yeniden Giriş Yapılmalı

Instagram hikayeler ses oynatılamıyor problemiyle karşılaşıldığında diğer bir çözüm yöntemiyse hesaba yeni giriş yapılmasıdır. Hikaye seslerinin oynatılamaması, Instagram’a efekt ekleme ya da akış yükleme vb. teknik durumlardan kaynaklanabilir. Böyle durumlarda Instagram hesabından çıkış yapılıp yeniden hesaba girilmelidir.

5. VPN

Instagram’da bazı sesler konuma bağlı olarak kısıtlanıyor. Instagram story’lerinde uygulanabilir sesler oldukları halde bulunulan konumda sesin duyulmasına izin verilmeyebilir. Böyle durumlarda sese VPN ile ulaşılabilir.

6. Bluetooth Bağlantısının Kesilmesi

Telefon, Bluetooth parçasına bağlıyken oynatılan Instagram story’lerinden ses çıkmaz. Instagram’daki story’lerin seslerine ulaşabilmek için telefonun Bluetooth ayarlarına giriş yapılmalıdır. Burada Bluetooth aktifse devre dışı bırakılmalıdır.