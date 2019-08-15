Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir? (Mobil ve PC)

Şifrenizi birçok nedenden ötürü değiştirmek isteyebilirsiniz. Bazen bir veri ihlalinden şüphelenir, bazen şifrenizin başka birinde daha olduğunu düşünürsünüz. Bir doğru var ki, internette var olduğunuz sürece güvende değilsiniz. Bu nedenle şifrelerinizi belirli aralıklarla değiştirmeyi bir rutin hâline getirmeniz gerekiyor.

Şifrenizin maksimum güvenli olması için büyük ve küçük harflerin yanı sıra sayı ve özel karakterlerin bir arada olduğu benzersiz bir şifre seçmeniz gerekmektedir. Daha önceki yazılarımızı okuyarak en iyi şifrenin nasıl oluşturulabileceğini öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda, hem mobil hem de web platformlarda Instagram şifrenizi nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Instagram’da şifre değiştirmek için birkaç basit adımı takip etmeniz gerekiyor. Bu birkaç adımı izleyerek saniyeler içerisinde şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Mobil Uygulamada Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Mobil uygulama kullanarak Instagram'da şifre değiştirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu yedi adımın sonunda yeni şifrenizi kullanarak hesabınıza giriş yapabileceksiniz.

Instagram uygulamasını başlatın.

uygulamasını başlatın. Profil sayfanıza gitmek için sağ alt köşedeki hesap simgesine dokunun.

Birden fazla hesabınız varsa ve farklı bir hesap için şifre değiştirme işlemi yapmak istiyorsanız, kullanıcı adınızın üzerine dokunarak farklı bir hesap seçin.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç yatay çizgiye dokunun ve hemen akıbetinde alt bölümde bulunan “Ayarlar” yazısının üzerine dokunun.

“Güvenlik” yazısının üzerine dokunun.

Açılan sayfada “Şifre” yazısının üzerine dokunun.

Mevcut şifrenizi girdikten sonra kullanmak istediğiniz şifreyi mevcut şifre haricindeki iki kutucuğa yazın. Şifrenizi girdikten sonra seçtiğiniz yeni şifreyi kaydedebilirsiniz.

Seçtiğiniz şifrenin maksimum güvenlikte olduğundan, başkaları tarafından -özellikle sizi tanıyan kişiler tarafından- tahmin edilemeyeceğinden emin olmanız gerekiyor. Büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterler kullanmaktan çekinmemelisiniz. Şifreniz hem akılda kalıcı hem de sizin dışında kimsenin bilemeyeceği türden bir şifre olmalıdır.

Web Sürümde Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Instagram şifrenizi web sürümde değiştirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor. Özellikle Windows kullanıcıları, bilgisayarlarında virüs olmamasına, bu şifrenin kayıt altına alınmamasına dikkat etmeli.

Bir internet tarayıcısını kullanarak Instagram’ın internet sitesine gidin.

Profil sayfanıza gitmek için sağ üst köşedeki hesap simgesine tıklayın.

“Profili Düzenle” butonunun yanında yer alan dişli çemberin üzerine tıklayın.

“Şifreyi Değiştir” yazısının üzerine tıklayın.

Eski şifrenizi birinci kutucuğa, yeni şifrenizi alttaki iki kutucuğa girdikten sonra “Şifreyi Değiştir” butonuna tıklayın.

Instagram Şifresini Sıfırlama

Şifrenizi hatırlamıyorsanız Instagram’dan şifre sıfırlama talebinde bulunabilirsiniz. Instagram'da şifre sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

Uygulamada ya da web sitesinde oturum açma sayfasına gidin.

“Giriş Yap” yazısına tıklayın.

“Şifreni mi unuttun?” yazısına tıklayın.

Kutucuğa kullanıcı adınızı, e-postanızı ya da telefon numaranızı girin ve ardından “Giriş Bağlantısı Gönder” butonuna tıklayın.

Instagram size şifre sıfırlama talimatlarını gönderecektir. Instagram’ın talimatlarını takip ederek hesabınız için yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.