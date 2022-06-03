Instagram Engel Kaldırma Nasıl Yapılır? - 2022

Kullanım kolaylığı ve geniş kapsamlı özellikleriyle Instagram, bugün dünyadaki en yaygın sosyal medya platformlarından biri. Bu mecrada sizi rahatsız eden kullanıcıları engelleyebildiğiniz gibi, dilediğiniz zaman engelini kaldırabilirsiniz. Peki, Instagram engel kaldırma nasıl yapılır? Bu rehberimizde sizlere Instagram engel kaldırma işlemi için gerekli adımları anlatacağız.

Instagram'da engellediğiniz kullanıcıların listesine ulaşıp dilediğiniz kişilerin engelini kolayca kaldırabilirsiniz. Bu işlemi ister cep telefonunuzdan isterseniz bilgisayarınızda tarayıcınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemin birkaç farklı yolu var.

Ayarlardan Instagram Engel Kaldırma Nasıl Yapılır?

Instagram uygulamasını açın.

Kendi profil sayfanıza gidin.

Sağ üstteki üç çizgiden Ayarlar seçeneğine dokunun.

Gizlilik seçeneğine dokunun.

Engellenen Hesaplar seçeneğine dokunun.

Engellediğiniz kullanıcıların listesi çıkacaktır.

Kullanıcı adının yanındaki Engellemeyi Kaldır butonuna dokunun.

Bunun için öncelikle telefonunuzdan Instagram uygulamasını açıp sağ alttaki profil simgesine dokunun. Açılan profil sayfanızda sağ üstteki üç çizgiye dokunun. Çıkan seçenekler arasından Ayarlar'ı seçin ve ardından açılan sayfadan Gizlilik seçeneğine dokunun. Buradan sayfanın alt kısmındaki Engellenen Hesaplar seçeneğine dokunun. Engellediğiniz kullanıcıların listesi burada görünür. Aralarından engelini kaldırmak istediğiniz kullanıcının yanında bulunan Engellemeyi Kaldır butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

Profil Sayfasından Instagram Engel Kaldırma

Instagram uygulamasını açın.

Alttaki büyüteç simgesine dokunun.

Üstteki arama çubuğuna dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kullanıcı adını aratın.

Engelini kaldırmak istediğiniz kullanıcının profil sayfasını açın.

Engellemeyi Kaldır butonuna dokunun.

Bu işlem için Instagram uygulamasını açın ve ekranın alt kısmında yer alan büyüteç simgesine dokarak Keşfet sayfasına gelin. En üstteki arama çubuğuna engelini kaldırmak istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazıp aratın. Kullanıcının profil sayfasını açtığınızda Takip Et butonunun olduğu yerde Engellemeyi Kaldır butonu görünecektir. Bu butona dokunun. Böylece kullanıcının engelini kaldırma işlemi tamamlandı.

Profil sayfasından engel kaldırma işlemi, karşı tarafın sizi engellemiş olduğu durumda işe yaramayabilir. Çünkü onun profili aramada görünmeyecektir. Bunun dışında, engellediğiniz kişiyle mesajlaştığınız sohbet ekranı üzerinden de engel kaldırma yapabilirsiniz. Bunun için engellediğiniz kullanıcıyla olan sohbet ekranına gidin ve en üstteki kullanıcı adına dokunun. Buradan açılan sayfanın en altındaki Engellemeyi Kaldır seçeneğine dokunmanız yeterli.

Instagram engel kaldırma ile ilgili detayları sizlerle paylaştık. Instagram'da bu işlemi yaptığınızda artık o kullanıcı sizi takip edebilir, size mesaj gönderebilir, sizi paylaşımlarında veya yorumlarda etiketleyebilir. Engel kaldırma işleminden sonra kullanıcıya herhangi bir bildirim gitmeyecektir.