Instagram’da Toplu Gönderi Silme Nasıl Yapılır?

Instagram’da devamlı olarak video ve görsel paylaşımı yapan kullanıcılar çeşitli sebeplerden dolayı eski gönderilerini silmek isteyebilir. Bu gönderi silme işlemini tek tek yapmak yerine toplu olarak da yapabilirsiniz. Böylelikle hem zaman hem de emekten tasarruf etmiş olacaksınız.

Biz de bu rehberde Instagram’da toplu gönderi silme işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Instagram’da Toplu Gönderi Silme

Instagram’da gönderi silme toplu olarak şu şekilde gerçekleşiyor;

İlk olarak Instagram hesabına daha sonra da profile giriş yapılır.

Profil sayfasına gidildikten sonra tüm gönderilerin görüntülendiği gönderi sayfasına giriş yapılır.

Gönderi sayfasına giriş yapıldıktan sonra silinmek istenen gönderiler seçilir. Gönderilerin üzerine parmak basılı tutulmalı ya da üzerine tıklanmalıdır.

Gönderi seçimi yapıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta şeklindeki gönderiler için daha çok seçenek sunan menü simgesi görüntülenir.

Menü içerisinde “Sil” seçeneği bulunarak üzerine tıklanır.

Yalnız silme işlemi öncesinde Instagram, gönderilerin kalıcı olarak silinmek istenip istenmediğine dair bir onay ister.

Gönderilerin kalıcı olarak silinmesinde bir sakınca yoksa işlem onaylanabilir.

Yukarıda belirtilen işlemleri takip ederek tüm eski ya da istenmeyen gönderiler hızlıca silinebilir. Yalnız silinen gönderilerin yeniden yüklenme gibi bir durumu yoktur. Bundan dolayı silme işlemi öncesinde çok iyi düşünmek gerekiyor.

Instagram’da Toplu Gönderi Silme İşlemi Öncesi Yapılması Gerekenler

Instagram toplu gönderi silme işlemi öncesinde bazı noktalara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktaları şöyle ifade edebiliriz;

Yedekleme yapılmalı

Silme işlemi onaylanmalı

Silme sınırlamalarına göre hareket edilmeli

Gönderi türleri ayırt edilmeli

Hesap gizliliği gözden geçirilmeli

Gönderiler silinmeden evvel mutlaka önemli olanlar yedeklenmeli. Böylelikle önemli gördüğünüz bir gönderi tamamen silinmemiş olur. Gönderileri yedeklemek için her gönderinin alt tarafında yer alan üç nokta simgesine tıklanmalıdır. Bu simge üzerinden de “Gönderiyi Yükle” seçeneğine tıklanılmalıdır.

Instagram gönderilerinin kalıcı olarak silinmesi onaylandığında işlem geri alınmaz. Bundan dolayı iyice emin olduktan sonra “Sil” seçeneğine tıklanılmalıdır.

Gönderilerin silinmesinin ardından profil sayfasının güncellenip güncellenmediğine de bakılmalıdır. Silinen gönderiler, kesinlikle profilde görüntülenemez. Instagram’da toplu gönderi silme işlemi gerçekleştirilirken kullanıcılar bazı sınırlamalarla karşılaşabilir. Bu sınırlama, aynı anda ne kadar gönderinin silineceğiyle alakalıdır. Hesapta çok sayıda gönderi varsa silme işlemi birkaç aşamalı şekilde halledilebilir.

Gönderileri silmeden önce türleri ve içerikleri iyice kontrol edilmeli. Instagram gönderileri; IGTV, fotoğraf, video ve hikayelerden oluşuyor. Toplu olarak silinmek gönderinin türü belirlenerek kurallara uygun şekilde işlem tamamlanır.

Silmeden önce bakılması gereken bir diğer unsursa hesap gizliliğidir. Hesap gizliliği herkese açıksa silinen gönderiler yine de başka Instagram kullanıcıları tarafından görüntülenir. Hesap ayarlarının kontrolü yapılarak yalnızca belirli takipçi ve kişilere gösterilmek istenen gönderiler gizlenmelidir.

Instagram hesabınızın daha düzenli görünmesini istiyorsanız belirli aralıklarla kontrol edip silinmesi gerekenleri silebilirsiniz. Özellikle Instagram toplu gönderi silme programsız, düzenli profil oluşturmak isteyenler için çok idealdir.