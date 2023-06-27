Instagram’da artık kendi sayfanızda içerik yayınlarken başka hesaplarla da iş birliği yaparak daha geniş kitlelere hitap edebilirsiniz. Bunun için Instagram’ın collab özelliğinden yararlanmanız gerekiyor.

Böylece hem sizin hem de beraber gönderi yayınladığınız kişilerin ana sayfasında aynı gönderi paylaşılmış olarak gözüküyor. Peki, Instagram’da ortak paylaşım nasıl yapılır? Collab özelliğinin avantajları nelerdir? Gelin, bu soruların cevaplarına birlikte bakalım.

Instagram’da Ortak Paylaşım Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram’a giriş yapın.

Gönderi / Reels oluştur kısmına geçin.

İçeriğinizi hazır hale getirdikten sonra ilerleyin.

Paylaşmadan önce ‘Kişileri Etiketle’ butonuna tıklayın.

Bu kısımda solda yer alan ‘Etiket Ekle’ seçeneğine değil, ‘Katkıda Bulunanlar Davet Et’ seçeneğine basın.

Karşınıza çıkan ekranda ‘Bir Katkıda Bulunan Davet Et’ uyarısı belirecektir.

Bu uyarının altında kullanıcının davetinizi kabul ederse içeriğinize ekleneceği hakkında bir bilgilendirme yer alır. Onay tamamlandığında hazırlamış olduğunuz gönderi hem sizin hem de katkıda bulunan olarak etiketlediğiniz kişinin ana sayfasında paylaşılarak profillerinizdeki yerini alır.

Instagram’da Collab Özelliğinin Avantajları Nelerdir?

Instagram’da ortak paylaşım özelliğinden yararlanarak farklı kullanıcılarla iş birliği yapabilirsiniz. Böylece daha geniş kitlelere daha etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Hazırladığınız gönderilerin birden fazla profilde duracak olması hesabınızın büyümesine yardımcı olur.

Ayrıca başka kullanıcılarla ortak paylaşım yapmak için hazırlayacağınız gönderilerde beyin fırtınası yaparak gönderi hazırlamak, yaratıcılığınızın gelişmesine ve farklı içerik fikirleri üretmenize de destek olur.

Başkalarıyla ortak paylaşım yaptığınızı gören ve sizin nişinizde içerik üreten kişiler de sizinle ortak paylaşımlı gönderi oluşturmak için harekete geçebilir. Bu da yeni imkânlar yakalamanıza yardımcı olur.

Instagram’da Ortak Paylaşım Yapmanın Şartları Neler?