iPhone Şarkıyı / Müziği Zil Sesi Yapma - Android bir cihaz kullanırken zil sesini dilediğiniz gibi özelleştirmek çok kolay ancak bu durum iOS tarafında daha kısıtlı bir yapıya sahip. Eğer bir iPhone kullanıcısı iseniz yalnızca iTunes üzerinden satın aldığınız şarkıları ya da müzikleri zil sesi yapabiliyorsunuz. Yine de endişeye mahal yok çünkü bu sorunun üstesinden gelmeniz mümkün.

İnternette denk gelebileceğiniz yöntemlerin hemen hepsi iTunes'a ve dolayısı ile bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor ancak bunlara gerek kalmadan da istediğiniz şarkıyı zil sesi olarak ayarlamanız mümkün. Bunun için bir iPhone'a, bir şarkıya, biraz zamana ve elbette biraz sabıra ihtiyaç duyacaksınız. Eğer hazırsanız, başlayalım.

iPhone Şarkıyı / Müziği Zil Sesi Yapma Yöntemi

iTunes'u kullanmadan istediğiniz bir şarkıyı ya da müziği zil sesi yapmak için öncelikli olarak GarageBand isimli uygulamaya ihtiyacımız var. Bu uygulama iOS 8 ve üstü sürüme sahip cihazlarda ücretsiz bir şekilde sunuluyor ancak iOS 7 ve altı sürüme sahip cihazlarda satın alım yapılması gerekiyor.

Uygulamayı hemen indirmek ve cihazınıza kurmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilir ve uygulamayı cihazınıza güvenilir bir şekilde yükleyebilirsiniz. Eğer kurulum işlemlerini gerçekleştirdiyseniz, şimdi aşağıdaki adımlardan devam etmeniz yeterli olacak.