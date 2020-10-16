iPhone Şarkıyı / Müziği Zil Sesi Yapma - Android bir cihaz kullanırken zil sesini dilediğiniz gibi özelleştirmek çok kolay ancak bu durum iOS tarafında daha kısıtlı bir yapıya sahip. Eğer bir iPhone kullanıcısı iseniz yalnızca iTunes üzerinden satın aldığınız şarkıları ya da müzikleri zil sesi yapabiliyorsunuz. Yine de endişeye mahal yok çünkü bu sorunun üstesinden gelmeniz mümkün.
İnternette denk gelebileceğiniz yöntemlerin hemen hepsi iTunes'a ve dolayısı ile bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor ancak bunlara gerek kalmadan da istediğiniz şarkıyı zil sesi olarak ayarlamanız mümkün. Bunun için bir iPhone'a, bir şarkıya, biraz zamana ve elbette biraz sabıra ihtiyaç duyacaksınız. Eğer hazırsanız, başlayalım.
iPhone Şarkıyı / Müziği Zil Sesi Yapma Yöntemi
iTunes'u kullanmadan istediğiniz bir şarkıyı ya da müziği zil sesi yapmak için öncelikli olarak GarageBand isimli uygulamaya ihtiyacımız var. Bu uygulama iOS 8 ve üstü sürüme sahip cihazlarda ücretsiz bir şekilde sunuluyor ancak iOS 7 ve altı sürüme sahip cihazlarda satın alım yapılması gerekiyor.
Uygulamayı hemen indirmek ve cihazınıza kurmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilir ve uygulamayı cihazınıza güvenilir bir şekilde yükleyebilirsiniz. Eğer kurulum işlemlerini gerçekleştirdiyseniz, şimdi aşağıdaki adımlardan devam etmeniz yeterli olacak.
- Öncelikli olarak zil sesi yapmak istediğiniz şarkıyı müzik kütüphanenize aktarın. Bu adımı atlamamanız çok önemli çünkü şarkı ya da müzik, müzik kütüphanesinde yer almazsa bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır.
- Eğer üstteki adım tamam ise, GarageBand uygulamasını açın.
- Enstrüman bölümüne girin ve istediğiniz herhangi bir tanesini seçin.
- Şimdi kütüphanedeki şarkıyı içe aktarı.
- 'Görüntüle' butonuna basın.
- 'Döngü Tarayıcı' butonuna basın.
- 'Müzik' sekmesine dokunun.
- İstediğiniz şarkıyı seçin.
- Şarkıyı sürükleyin ve uygulamaya ekleyin.
- Varsayılan uzunluk genellikle kısa olarak geldiği için şarkının uzunluğunu düzenleyin.
- Kaydetmek için sol üstte yer alan açılır oka tıklayın.
- 'Şarkılarım' butonuna tıklayın.
- Zil sesi 'Şarkılarım' ismi ile kaydedilecek.
- Paylaşma seçeneklerine tıkladığınızda altta zil sesi simgesini göreceksiniz. Buna dokunun.
- 'Dışa Aktar'a basın.
- 'Ses Olarak Kullan'a basın.
- Uygulamadan çıkın.
- Ayarlar'a girin.
- Sesler menüsüne girin.
- Zil Sesleri sekmesine tıklayın.
- Zil sesi yapmak istediğiniz, kaydettiğiniz, müziği seçin.
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