Veri Kaybı Olmadan iOS 17 Betadan iOS 16'ya Düşürme

WWDC 2023 etkinliğinde bazı cihazların yanı sıra iOS işletim sisteminin yeni sürümü de tanıtıldı. Etkinliğin ardından iOS 17 beta sürümü indirmeye sunuldu ancak yeni sürüm çeşitli artıları ve eksileri de beraberinde getirdi.

Yeni sürümü indirip yükleyen bazı kullanıcılar iOS 17'yi iOS 16'ya düşürme işlemini gerçekleştirmenin yolunu aramaya başladı. iOS 17 beta sürümü her ne kadar yeniliklere yakından göz atma ve bununla birlikte yeni özelliklerin keyfini çıkarma imkânı sunsa da kararsız yani stabil bir şekilde çalışmayan sürümdür.

Beta sürüm yeni olduğundan dolayı henüz kapatılmamış güvenlik açıklarına ev sahipliği yapabilir. Bunun yanı sıra uygulama uyumsuzluğu da yaşanabilir. Doğal olarak bu ve buna benzer sorunlar ile karşılaşan kullanıcılar da iOS 17 beta nasıl kaldırılır sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu rehberde veri kaybı yaşamadan ve iTunes olmadan iOS 17 beta nasıl düşürülür sorusunu yanıtlayacağız. Rehberimizde iCloud, iTunes ve Tenorshare Reiboot olmak üzere üç farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden birini uygulayarak sürüm düşürebilirsiniz.

iOS 17'yi iOS 16'ya Düşürmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

iOS 17'nin beta sürümünü yükleyen iPhone kullanıcılarının bir kısmı, arayüze dahil edilen bazı yeni özellikleri beğenmediği veya birtakım problemler ile karşılaştığı için iOS 17'yi iOS 16'ya düşürme işlemini yapmak istiyor.

Söz konusu işlem gerçekleştirilmeden önce kesinlikle veri kaybını önlemeye yönelik bir adım atılması gerekiyor çünkü iOS 17 beta sürümden iOS 16'ya geri dönme işlemi her şeyin silinmesine neden olur. Bu kapsamda yedeklemenin yapılması son derece önemlidir. Bunun için iTunes ya da iCloud kullanılabilir.

iOS 17 Betadan iOS 16'ya Nasıl Düşürülür?

iOS 17 beta yüklü iPhone modellerini iOS 16'ya düşürmek için uygulayabileceğiniz birden fazla yöntem bulunuyor. Bu işlemi ister iTunes isterseniz üçüncü taraf program kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer iTunes ile uğraşmak istemiyorsanız sürecin pratik şekilde tamamlanmasını sağlayan Tenorshare Reiboot hizmetini tercih edebilirsiniz.

iTunes Kullanmadan ve Veri Kaybı Yaşamadan iOS 17'yi iOS 16'ya Düşürme

iTunes kullanmadan iOS 16'ya güvenli şekilde geri dönmek için Tenorshare Reiboot isimli başarılı programı kullanabilirsiniz. Reiboot hızlı, güvenilir ve verimli olduğundan dolayı iTunes olmadan iOS 17 beta sürümü düşürme işlemi için en iyi araçtır.

Reiboot, cihaza herhangi bir zarar vermeden sürüm düşürme sürecinin güvenli şekilde tamamlanmasını sağlamak için güçlü özelliklerle donatılmıştır. Programın öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Kullanıcı dostu arayüz

Tüm iOS cihazları için kapsamlı destek

Tek tıklama ile kurtarma moduna girme ve çıkma

Başlatma sorunları, siyah ekran, kurtarma modu döngüsü dahil 150'yi aşkın sorunu çözebilir.

iTunes olmadan hızlı ve kolay iOS cihazı sıfırlama

iTunes olmadan birkaç dakika içinde cihazları eski sürüme düşürme

Reiboot'u kullanarak iOS 16 sürümüne geri dönmek için aşağıda yer alan adımları uygulayın.

Adım 1: Reiboot'u Windows bilgisayarınıza veya Mac'inize indirip yükleyin.

Adım 2: iPhone'unuzu PC'nize bağlayın. Bilgisayarınızda Reiboot'u açın ve "iOS Upgrade/Downgrade" butonuna tıklayın.

Adım 3: Ekranda iki farklı seçenek göreceksiniz. iOS 16'ya geri dönmek istediğiniz için "Downgrade" seçeneğini seçin. Bir sonraki adıma geçmeden önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olun. "Downgrade" butona basın.

Adım 4: Program, cihazınızda yüklü olan iOS sürümünü otomatik olarak tespit edecek ve sürüm düşürme için ilgili üretici yazılım dosyasını önerecektir. iOS aygıt yazılım paketinin indirilmesini başlatmak için "Download" butonuna basmanız yeterlidir.

Adım 5: "Initiating downgrade" butonuna tıklayın.

iOS 17 betadan iOS 16'ya geri dönme işleminin tamamı birkaç dakika içerisinde tamamlanacaktır.

iTunes ile iOS 17 Betadan iOS 16'ya Nasıl Düşürülür?

Cihazınızı bir önceki sürüme düşürmeden önce iTunes aracılığıyla verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle lightning kablosunu bilgisayara bağlayın. Gerekli izni verdikten sonra iTunes programını açın ve "Özet" sekmesini görüntüleyin. Programın eski sürümlerinde Genel sekmesi yer alır.

Yedek oluşturmak için "Bu Bilgisayar" seçeneğini seçin ve hemen ardından "Şimdi Yedekle" butonuna basın. Bunu yaptığınızda yedekleme işlemi başlatılacaktır. Süreç tamamlandıktan sonra iTunes üzerinden cihaz ismine tıklayın. Bir sonraki adımda "iPhone'u Geri Yükle" butonuna tıklayın. İşlem tamamlandıktan sonra cihazı tekrar kurun ve bilgisayara yedeklediğiniz veriyi iPhone'a aktarın.

iCloud Aracılığıyla iOS 17 Betadan iOS 16'ya Düşürme

iPhone'unuzu yeni sürüme yükselttiyseniz fakat bundan memnun kalmadıysanız bazı adımları izleyerek eski sürüme tekrar dönebilirsiniz. Bunun için ilk olarak verilerinizi iCloud aracılığıyla yedekleyin. Yedekleme yapmak için ayarlar sayfasından iCloud kategorisini açın ve "Şimdi Yedekle" butonuna dokunun.

iOS cihazınızı lightning kablosu aracılığıyla Mac ya da Windows bilgisayara bağlayın. Mac kullanıyorsanız Finder'ı, Windows kullanıyorsanız iTunes programını açın. Her iki durumda da sol kenar çubuğunda bulunan cihaz ismine tıklamanız gerekiyor. Ekranda yer alan "iPhone'u Geri Yükle" butonuna basın. İşlemi onaylayın ve ekrandaki talimatları takip edin.

İşlem tamamlanana kadar programı kapatmayın ve bağlantıyı kesmeyin. Süreç tamamlandığında telefonunuzu yeniden kurmanız gerekecek. Bu işlemin ardından iCloud yedeğini yeniden yükleyin. Bu, önemli verilerinizi kaybetmenizi engelleyecektir.

iOS 17 Beta Sürüm Düşürme Hakkında Merak Edilenler

iOS 17 beta sürümü kaldırma ve beta sürüme geçme ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Apple Developer Olmadan iOS 17 Beta Sürümüne Geçilebilir mi?

Evet, Apple Developer kullanmadan iOS 17 beta sürümüne kolayca geçebilmenizi sağlayan Tenorshare Reiboot isimli bir program bulunuyor. Bu program sayesinde Apple Developer olmadan iOS 17 beta indirme işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

iOS 17 Developer Beta Sürümü Nasıl Kaldırılır?

IOS 17 developer beta sürümünü iTunes ile kaldırabilirsiniz ancak sürecin çok kolay şekilde tamamlanmasını istiyorsanız Reiboot'u tercih edebilirsiniz. Reiboot sayesinde sadece birkaç dakika içerisinde cihazınızdan developer beta sürümünü kaldırabilirsiniz.

Bilgisayar Olmadan iOS 17'den iOS 16'ya Dönülebilir mi?

Bilgisayar olmadan iOS 17 betadan eski sürüme geçmek bazı araçlar ile mümkün fakat önerilmez. PC kullanmadan iOS 17 beta sürümünü düşürmeye çalıştığınızda veri kaybı, yedekleme eksikliği ya da uyumsuzluk gibi çeşitli sorunlarla karşılaşma ihtimali mevcut.

Sonuç

iOS beta sürümleri ilk çıktığında heyecan verici gelebilir fakat zaman içerisinde ses ve kilit ekranı dahil olmak üzere bazı konularda çeşitli problemler ile karşılaşmanız olasıdır. Bu sebepten ötürü iOS 17'nin tam sürümünü beklemeniz önerilir.

Eğer cihazınızı beta sürümüne yükselttiyseniz ve bazı problemlerle karşılaştıysanız iOS 17'yi iOS 16'ya düşürme işlemini gerçekleştirerek sorunlardan kurtulabilirsiniz. Sürecin kusursuz bir şekilde herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmasını istiyorsanız Tenorshare Reiboot programını tercih edebilirsiniz.

Gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapan Reiboot, yalnızca birkaç dakika içerisinde önceki sürüme geri dönebilmenizi sağlar. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde program çok kolay şekilde kullanılabiliyor. Bu sayede kullanıma alışmanız zaman almıyor.

Windows ve macOS işletim sistemlerini destekleyen programın ücretsiz deneme sürümü mevcut. Deneme sürümünü indirip hizmete yakından göz atabilirsiniz. Eğer beğenirseniz Tenorshare ReiBoot satın alma sayfasından bir yıllık veya ömür boyu lisans alabilirsiniz.