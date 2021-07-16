Tenorshare Reiboot
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.75 MB
- Üretici Tenorshare
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Tenorshare Reiboot, en iyi iPhone kurtarma modu aracı ve iOS 14 sistem kurtarma programıdır.
Tenorshare ReiBoot, veri kaybı yaşamadan iPhone’unuzu onarmanızı sağlayan iOS sistem kurtarma programıdır. iPhone’un kurtarma modundan çıkmaması, iPhone’un Apple logosunda kalması, iPhone yedekleme/güncelleme/geri yükleme esnasında iTunes 4013/4005 vb. hata uyarılarının çıkması gibi çeşitli iPhone sorunlarını bu programla giderebilirsiniz. Ayrıca iTunes programına ihtiyaç duymadan iOS betadan çıkma/sürüm düşürme (iOS 15 betadan iOS 14’e geçiş/geçme gibi) işlemi için de bu programı kullanabilirsiniz.
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Tenorshare ReiBoot, son iOS sürümü iOS 14.6 ve en yeni iPhone modelleri iPhone 12 serisi ile uyumlu en iyi iPhone kurtarma modu aracıdır. Programın öne çıkan özellikleri:
iPhone’u kurtarma moduna alın/kurtarma modundan çıkarın: ReiBoot (Windows ve Mac), kurtarma modunda takılı kalan iPhone’u tek tıkla çok kolay bir şekilde düzeltmenin ücretsiz yolunu sunan dünyanın bir numaralı iPhone onarım aracıdır.
ReiBoot, iPhone kurtarma modu aracından çok daha fazlasıdır. 150’den fazla iOS sistem sorununu çözmenize, veri kaybı olmadan iOS betadan final sürümüne geçmenize, Apple TV sorunlarını gidermenize, iPhone/iTunes hatalarını gidermenize yardımcı olabilecek profesyonel bir iOS sistem onarım aracıdır.
- 150’den fazla iOS/iPadOS takılı kalma sorununu çözme ve IPSW dosyasıyla geri yükleme: Bu profesyonel iOS onarım aracı, iPhone güncelleme hataları, iPhone güncellemesinin takılı kalması vb. gibi yüzlerce iOS takılı kalma sorununu gidermekle kalmaz, IPSW dosyasının son resmi sürümünü yüklemenizi de sağlar.
- iTunes/Finder olmadan iOS Betadan çıkma, Basit ve veri kaybı yok! iOS beta sürümden çıkma/sürüm düşürme (downgrade) işlemi zahmetlidir. Bu program, iOS beta sürümünü otomatik olarak en son iOS sürümüne düşürebilen özellikle birlikte gelir.
- iTunes yedekleme ve geri yükleme hatalarını onarın: iTunes ile iPhone’u geri yüklüyorsunuz ancak 4013/4005 vb. bir hata mesajıyla mı karşılaştınız? ReiBoot, iTunes geri yükleme veya yedekleme hatalarını yüksek başarı oranı ve veri kaybı olmadan kolayca düzeltebilir.
- Apple TV, Apple logosunda/kurtarma modunda/AirPlay modunda takılı mı kaldı? ReiBoot, tvOS sorunlarını çözer. Veri kaybı olmadan sistemi onarabilir ve Apple TV’nin takılı kalmasına neden olan sorunları çözebilir.
- iPhone/iPad/iPod Touch’ı fazla çaba harcamadan sıfırlayın: iPhone ayarlarını varsayılanlara döndürmenize veya cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamanıza yardımcı olur. iPhone’un çökmesi, kilitlenmesi, internetin kopması/kesilmesi, bildirimlerin gelmemesi gibi sorunları çözmek her zamankinden daha kolay.