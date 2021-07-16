Tenorshare Reiboot, en iyi iPhone kurtarma modu aracı ve iOS 14 sistem kurtarma programıdır.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tenorshare ReiBoot, veri kaybı yaşamadan iPhone’unuzu onarmanızı sağlayan iOS sistem kurtarma programıdır. iPhone’un kurtarma modundan çıkmaması, iPhone’un Apple logosunda kalması, iPhone yedekleme/güncelleme/geri yükleme esnasında iTunes 4013/4005 vb. hata uyarılarının çıkması gibi çeşitli iPhone sorunlarını bu programla giderebilirsiniz. Ayrıca iTunes programına ihtiyaç duymadan iOS betadan çıkma/sürüm düşürme (iOS 15 betadan iOS 14’e geçiş/geçme gibi) işlemi için de bu programı kullanabilirsiniz.

Tenorshare ReiBoot İndir

Tenorshare ReiBoot, son iOS sürümü iOS 14.6 ve en yeni iPhone modelleri iPhone 12 serisi ile uyumlu en iyi iPhone kurtarma modu aracıdır. Programın öne çıkan özellikleri:

iPhone’u kurtarma moduna alın/kurtarma modundan çıkarın: ReiBoot (Windows ve Mac), kurtarma modunda takılı kalan iPhone’u tek tıkla çok kolay bir şekilde düzeltmenin ücretsiz yolunu sunan dünyanın bir numaralı iPhone onarım aracıdır.

ReiBoot, iPhone kurtarma modu aracından çok daha fazlasıdır. 150’den fazla iOS sistem sorununu çözmenize, veri kaybı olmadan iOS betadan final sürümüne geçmenize, Apple TV sorunlarını gidermenize, iPhone/iTunes hatalarını gidermenize yardımcı olabilecek profesyonel bir iOS sistem onarım aracıdır.