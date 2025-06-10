iOS 26 Güncellemesi Nasıl Yüklenir? OS 26 Developer Beta İndirme Rehberi

iOS 26, WWDC 25'te tanıtıldı. Merakla beklenen yeni sürüm yeni Liquid Glass arayüzü ve gelişmiş Apple Intelligence özellikleriyle dikkat çekerken, pek çok kullanıcının aklında ise tek bir soru var; iOS 26 nasıl yüklenir? Belirtmekte fayda var ki Apple, bu versiyonu tanıtmış olsa da henüz standart kullanıcılar için yayınlamadı.

Ancak bu bir yolu olmadığı anlamına gelmiyor. iOS 26 güncellemesi resmi lansmandan aylar önce test edilebiliyor. Eğer siz de beta sürümlerinde karşılaşılabilecek küçük hatalar ve uygulama uyumsuzlukları göze alıyorsanız, bu rehberde iOS 26'yı nasıl indirip yükleyebileceğinizi anlatacağız.

iOS 26 Güncellemesi Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

​Apple Developer sitesinde iOS 26 güncellemesi indirmek istediğiniz iPhone'unuzdaki Apple hesabınızla oturum açın.

Oturum açma işlemi tamamlandıktan sonra iPhone'unuzu yeniden başlatın.

Daha sonra "Ayarlar" uygulamasını açın.

"Genel" menüsüne tıklayın.

"Yazılım Güncelleme" seçeneğine dokunun.

Burada "Beta Güncellemeleri" seçeneğine girin.

Seçenekler arasında "iOS 26 Developer Beta" göreceksiniz bunu seçin.

Bir önceki menüye döndüğünüzde "Şimdi Güncelle" butonuna dokunun.

Varsa iPhone'unuzun parolasını girin.

"Hüküm ve Koşullar" çıktığında Kabul Et seçeneğini işaretleyin.

Apple Developer hesabı açtıktan sonra, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek iOS 26 güncellemesini indirebilirsiniz. Eğer güncelleme çıkmıyorsa Beta Güncellemeleri menüsünden "iOS 26 Developer Beta" seçmeniz gerekir. Sonrasında iOS 26 Developer Beta güncellemesi Yazılım Güncelleme kısmında görünecektir.

"İndir ve Yükle" seçeneğine dokunun. iOS 26 güncellemesinin dosya boyutu 8,14 GB. Bu nedenle iOS 26'yı indirmek için telefonunuzda bu kadar boş alan olduğundan emin olun. İndirme tamamlandıktan sonra kurulum otomatik başlayacak ve cihazınız birkaç kez yeniden başlatılacaktır.

Tüm bu adımları tamamladığınızda iOS 26 güncellemesini indirmeye başlayacaksınız. İndirme tamamlandığında telefonunuz yeniden başlayacak ve iOS 26 kurulumu tamamlanacak. Ancak bu süreçte dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Öncelikle telefonunuzun iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri arasında olduğundan emin olun.

Ayrıca indirmek üzere olduğunuz iOS 26 sürümünün henüz ilk aşamadaki bir geliştirici betası olduğunu ve stabil bir deneyim sunmayabileceğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle pişman olup iOS 18'e geri dönmek isterseniz diye mutlaka telefonunuzu yedekleyin. iOS 26 güncellemesini yüklemeden önce iCloud üzerinden iPhone yedeklemek için şu adımları takip edin:

iCloud ile iPhone Yedekleme Adımları

iPhone'unuzda "Ayarlar" uygulamasını açın.

En üstte adınızın yer aldığı kısma tıklayın.

"iCloud" seçeneğine dokunun.

"iCloud Yedekleme" bölümüne girin.

Burada yer alan "Şimdi Yedekle" kısmına tıklayın.

Bu işlemleri tamamladığınızda telefonunuz yedeklenecek.

iOS 26 beta kurulum süreci uzun sürebilir ve kesintisiz olması gerekir. iPhone bataryanızın minimum %50 seviyesinde olduğundan emin olun. Tercihen cihazınızı şarja takın. Ayrıca, güvenilir ve hızlı bir Wi-Fi bağlantısına sahip olduğunuzdan emin olun.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iOS 26 güncellemesini indirip kurdunuz mu? Yaşadığınız deneyimi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.