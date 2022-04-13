Apple yeni bir iPhone yazılım güncellemesi yayınladı ve içerdiği tüm yeni özellikleri denemek için can atıyorsunuz. İPhone'unuzu en son sürümüne güncellemeye gidiyorsunuz ve BAM! iPhone'unuz güncellenmiyor. Kaç kez denediğinizin bir önemi yok, hata mesajları çıkmaya devam ediyor ve süreç artık canınızı sıkmaya mı başlıyor? Bu yazıda, güncellenmeyen bir iPhone'u nasıl güncelleyeceğinizi sizlere adım adım anlatıyor olacağım. İşte tüm detaylarıyla iOS güncelleme yüklenemedi hatası ve çözümü!

iOS Güncelleme Yüklenemedi Hatası Nedir?

Cihazınızda yeterli kullanılabilir depolama alanı olmaması.

Güncellemeyi indirmenin uzun zaman alması.

Güncelleme sunucusuna ulaşılamaması.

Güncellemenin tamamlanmaması.

İlk olarak, iPhone veya iPad'inizi güncelleyememenizin nedenleriyle başlayalım. Bu hataların net bir nedeni yoktur. Birçok nedenden kaynaklı ortaya çıkıyor olabilirler. Hemen yukarıdan bu hataların en başlıca nedenlerine ulaşabilirsiniz. AnyFix, iOS'u yükseltmenizi veya düşürmenizi destekleyen nihai iOS sistem onarım aracıdır. Apple hala cihazınızı desteklemeye devam ettiği sürece, herhangi bir iOS sürümüne yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Bu nedenle, en son iOS beta sürümüne erken bir göz atabilir ve yazılım güncelleme başarısız hatasından muzdaripseniz başarıyla iOS 15 veya iPadOS 15'e güncelleyebilirsiniz telefonunuzu.

Karmaşık manuel işlemler olmadan sadece birkaç tıklama yapmanız yükseltme için yeterlidir. Uygulamayı buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca AnyFix, iOS sorunlarını kontrol etmenize ve bozuk sistemi düzeltmenize olanak tanır. İPhone veya iPad'in güncellenmemesi, istenen güncellemenin yapılması, güncellemenin doğrulanması sırasında takılıp kalması gibi tüm güncelleme sorunlarını çözebilirsiniz. Aşağıdan uygulama yardımıyla bu sorunu nasıl aşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Mac veya PC'nizde AnyFix'in en son sürümünü yükleyin > Yazılımı başlatın ve iPhone'unuzu USB kablosuyla bağlayın.

Ana arayüzden iOS'u Yükselt/Düşür'e tıklayın.

iOS/iPadOS'u yükseltme seçeneğine tıklayın ve Şimdi Başlat'ı seçin.

En güncel sürümünü listeden indirin > İndirdikten sonra Yükseltmeye Başlayın.

Yükseltme tamamlandığında cihazınızdan kontrol edin. En güncel iOS, iPhone'unuza başarıyla yüklenmiş olmalı.

iOS Güncelleme Yüklenemedi Hatası Nasıl Çözülür?

Yazılım Güncelleme Başarısız açılır penceresinde iki seçenek göreceksiniz: “Kapat” ve “Ayarlar”. Bu hata mesajından çıkmak için “Kapat” düğmesine dokunun ve birkaç dakika bekleyin ve ardından tekrar “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunun. Bu sefer hala o hata ekranında takılı kaldıysa kapatın ve tekrar deneyin. Yeni iOS çok çekici olsa da, yeni iOS sürümünü indirmenin büyük coşkusuna kapılmanıza gerek yok. Sadece birkaç saat ve hatta birkaç gün bekleyin, iOS'u kablosuz olarak indirmek çok daha sorunsuz olacaktır.

Bu arada yapılacak çok şey var: iDevice cihazınızı yedekleyin, yeterli depolama alanını geri kazanın veya çevrimiçi iOS incelemelerini okuyun. iOS güncellemesi, sabit bir wifi bağlantısına ve yeterli pile ihtiyaç duyar. Bu nedenle, güncelleme başarısız olsa bile güncellemenizin indirilmesi uzun sürüyorsa, wifi bağlantınızı kontrol etmeniz gerekir. Öncelikle Wi-Fi'nizi yeniden başlatın ve güçlü ve istikrarlı bir İnternet bağlantınız olduğundan emin olun.

Hala çalışmıyorsa, ağ ayarlarını sıfırlama adımları şunlardır: Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı açın. Bazen, cihazınızda bir güncellemeyi indirmek ve yüklemek için yeterli alan yoksa bir iOS yazılım güncelleme hatası görünebilir. Bu nedenle, istenmeyen uygulamaları, fotoğrafları, videoları, önbelleği ve gereksiz dosyaları vb. silerek biraz yer açmak için depolamayı yönetmeniz gerekir. Depolamayı görüntülemek ve yönetmek için Ayarlar > Genel > “iPhone Depolama”ya dokunun.

Bu yöntem, bellenim dosyalarına aşina olan ve IPSW dosyasıyla iOS yazılım güncellemesine manuel olarak güncelleme yapabilen ileri düzey kullanıcılar içindir. Bu seçenek, “Yazılım Güncelleme Başarısız” hata mesajını atlamanın en iyi yolu olabilir. Bunu yapmadan önce iPhone'unuzu tamamen yedeklemeyi unutmayın.

Doğru IPSW dosyasını indirin.

iTunes'u açın ve iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın.

Özette, “iPhone'u Geri Yükle…” düğmesini görmelisiniz.

Shift tuşunu basılı tutun ve iPhone'u Geri Yükle'yi tıklayın.

İndirilen IPSW dosyasını seçin.

İTunes geri yüklemesi, seçtiğiniz iOS sürümünü iDevice cihazınıza yükleyecektir.

Ardından, tüm verileri geri almak için az önce oluşturduğunuz yedekten geri yükleyin.

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