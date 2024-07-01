iOS Sürüm Düşürme Rehberi: iOS 18’den iOS 17’ye Nasıl Dönüş Yapılır?

Apple, kısa süre önce düzenlediği WWDC 2024'te iPhone'lar için iOS 18'i duyurdu. Hemen ardından ise söz konusu sürümün ilk versiyonu geliştiriciler için kullanıma sunuldu. Ancak bu ilk versiyon, henüz test aşamasında olduğu için pek çok hata içerebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar "iOS 18'den iOS 17'ye nasıl dönülür?" sorusunun cevabını arıyor. Peki iOS sürüm düşürme nasıl yapılır?

iOS 18’den iOS 17’ye Dönüş Nasıl Yapılır? - iOS Sürüm Düşürme Nasıl Yapılır?

iOS sürüm düşürme her ne kadar karmaşıl bir işlem gibi düşünülse de aslında oldkça basit. Bunu son sürümden örneklendirecek olursak, iOS 18’den iOS 17’ye dönüş yapmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

1. iTunes

iOS sürüm düşürme iTunes yöntemi çok basit. Çok kısa sürede eski yazılım yeniden telefona kuruluyor. Bunun için takip edilecek adımlar şöyle sıralanabilir;

Bilgisayardan iTunes uygulaması başlatılır.

İPad, iPhone cihazlarından herhangi biri Lightning -USB kabloları ile bilgisayara bağlanır.

Cihaz kurtarma moduna alınır.

Ekrana cihazı geri yüklenmesi ve yüklenmemesine dair bir iletişim kutusu gelecek. iPadOS ya da iOS’un son yayınlanan genel sürümünün yüklemesi ve aygıtın silinmesi için “Geri Yükle” butonuna basılır.

Geri Yükleme işlemi tamamen bitinceye kadar beklenir.

Yukarıda bahsedilen cihaz kurtarma modu adımı şu şekilde yapılır;

iTunes açılıp cihaz bilgisayara bağlandıktan sonra iPhone açma/kapama tuşlarına basılıp kapatılır.

iPhone kapandıktan sonra “yeniden açma / kapama ve ses kısma” tuşlarına aynı anda tıklanıp beklenir.

Cihaz ekranına Apple logosu ile iTunes ekranı kurtarma modu yansıyana kadar parmak basılı tutulur.

Ekrana iTunes logosu yansıdığı zaman cihazda otomatik kurtarma moduna geçiyor.

2. Ultofone iOS System Repair

iOS 18’den iOS 17’ye dönüş yapmak içinde Ultofone iOS System Repair kullanılabilir. Bu yöntem içinse şu adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak uygulama indirilip yüklenmeli.

iPhone kablo yardımıyla bilgisayara bağlanır.