iPhone 7 Kurtarma Modu ve DFU Moda Nasıl Alınır

iPhone 7 ile yaşanan değişimden sonra kullanıcıların kafasında iPhone 7 kurtarma moduna alma, iPhone 7 DFU moda alma nasıl yapılır gibi sorular oluştu.

iPhone 7’deki en büyük değişikliklerden birisi bildiğiniz üzere Home butonunun artık fiziksel olmamasıdır. Çoğumuzun sesiyle sinirini bozan ve belli kullanımdan sonra bozulan ana ekran düğmesinin değişmesiyle birlikte fabrika ayarlarına döndürme, kurtarma moduna alma, DFU moda alma ve çıkarma işlemlerinin yapılışı da değişti.

Jet Black (Simsiyah – Parlak Siyah) ve Black (Mat Siyah) olmak üzere iki yeni renk seçeneğiyle gelen iPhone 7’nin "Home" tuşu uzaktan farklı olduğunu göstermese de dokunduğunuzda -Apple’ın da dediği üzere- bir şeylerin değiştiğini anlıyorsunuz.

Zaten kurulum aşamasında yenilenen Taptic Engine destekli Home butonundaki değişiklikle tanışıyorsunuz. Apple’ın yeniden tasarladığı Ana Ekran düğmesinin değişmesi yazılımsal hatalarla karşılaştığımızda yaptığınız belli işlemleri de değiştirdi.

DFU mode, hard reset, recovery mode gibi iPhone’un donması, yanıt vermemesi veya yazılım yükleme aşamasında bize sürpriz yapması durumunda kullandığımız yöntemlerin tümü iPhone 7 ile değişikliğe uğradı.

Biz de kullanıcıların kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek adına en çok sorulan soruları tek bir yazıda toplayıp cevapladık.

iPhone 7 Kurtarma Moduna Alma

iPhone kutusundan çıkan kablo ile telefonu bilgisayara bağlayın.

Uyku/uyandırma butonu ile ses azaltma butonuna ekran kapanana kadar basın.

Apple logosunu görene kadar uyku uyandırma butonu ile ses azaltma butonuna basmaya devam edin.

Telefonunuzun ekranında "iTunes ile Bağla" seçeneğini gördüğünüzde butonlardan parmaklarınızı çekin.

iTunes'u başlattığınızda iPhone'un güncellenmesi ya da geri yüklenmesi gerektiğini gösteren mesaj karşınıza çıkacaktır.

iPhone 7 DFU Moda Alma

Kutudan çıkan kablo ile iPhone'u bilgisayara bağlayın.

Uyku/uyandırma butonu ve ses azaltma tuşlarına aynı anda 10 saniye süreyle basılı tutun.

Ses azaltma butonuna basılı tutmaya devam ederken uyku/uyandırma butonundan parmağınızı çekin.

Bu noktada siyah ekran karşınıza çıkacaktır.

Devamında iTunes'u başlattığınızda iPhone’unuzu iTunes’la kullanmaya başlamadan önce kurtarma işlemi yapmanız gerektiğini söyleyen bilindik mesajla karşılaşacaksınızdır.

iPhone 7 Kurtarma Modundan veya DFU Moddan Çıkarma

Uyku/Uyandırma butonu ve Ses Azaltma butonuna aynı anda Apple logosunu görünceye dek basılı tutun.

iPhone’unuz kilit ekranına dönecektir.

iPhone 7 Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Uyku/uyandırma tuşu ile ses azaltma tuşuna 10 saniye basılı tutun.

Hard reset işlemini artık başlatabilirsiniz.

Yeniden başlatma derken tabii ki telefonu açıp kapatmaktan bahsetmiyoruz. Hard reset diğer deyişle fabrika ayarlarına döndürmek istediğinizde yapacağınız yeniden başlatmaya zorlama işlemi bahsettiğimiz. iPhone 7’nize hard reset atma gereği duyduğunuzda yapacağınız şey uyku/uyandırma butonu ile ses azaltma butonuna 10 saniyeliğine basılı tutmaktır.

Gördüğünüz gibi home tuşunun değişmesine rağmen iPhone 7 kurtarma moduna ve dfu moda alma, yeniden başlatmaya zorlama işlemlerini gerçekleştirmek hâlâ oldukça kolay.