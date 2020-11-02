iPhone Numara Gizleme Nasıl Yapılır? - iPhone üzerinden birisini aramak istiyorsanız ancak aradığınız tarafın kişisel telefon numaranızı görmesini istemiyorsanız, bunun nasıl yapılacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberimizde, merak ettiğiniz bu işlemin nasıl yapılacağını sizlere aktaracağız.

Ufak bir hatırlatma olarak burada yer alan yöntemlerin numaranızın görünürlüğünü gizlediğini ancak yasal yerlere başvuru halinde numaranızın arama kayıtlarından görüntülenebileceğini vurgulayalım. Yani numaranızı yalnızca aradığınız kişiden gizleyebiliyorsunuz, operatörünüzden değil.

iPhone Numara Gizleme Yöntemleri

Bu noktada uygulayabileceğiniz üç farklı yöntemden söz edebiliriz. Her üç yöntem de temel olarak birebir aynı ancak uygulama yolu açısından farklılık gösteriyor.

Ayarlar uygulamasını açın. Telefon menüsüne tıklayın. Numaramı Göster sekmesine dokunun. Kutucuğu kapalı hale getirin.

Yukarıdaki yöntemi uyguladığınızda aradığınız herkes için numaranızın gizleneceğini hatırlatalım. Eğer yalnızca bir çağrı için aramayı gizlemek istiyorsanız, aramak istediğiniz numaranın başına #31# kodunu girmeniz gerekiyor. Bu kodu girdiğinizde karşı taraf, numaranızı göremeyecektir. Bunu her çağrıda tekrar etmeniz gerek.

Son olarak bu işlemi operatörü arayarak aktif hale getirebilirsiniz ancak bunda da aradığınız herkes, tekrar kapalı hale getirene kadar, numaranızı görmeyecektir.

Bu noktada başka bir detaya daha değinmemizde fayda var. Bazı kullanıcılar bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları operatör bazında engelleyebiliyor. Yani aradığınız kişi bilinmeyen numaralardan çağrı kabul etmiyorsa, bu üç yöntemden de faydalanamayacaksınız.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve numaranızı başarılı bir şekilde gizleyebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.