iPhone'da Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Eski sevgiliniz, kavga ettiğiniz bir arkadaşınız ya da sürekli aynı numaradan arayıp herhangi bir şey satmaya çalışan şirketler... Rahatsız edici ve bir o kadar istenmeyen aramalar.

Operatör üzerinden ücretli numara engelleme servisleri yerine iPhone'unuzdan bu tür numaraları engellemek ve sizi yeniden aramalarını istemiyorsanız çok küçük bir dokunuş yapmanız yeterli. Bu küçük dokunuşu nasıl yapacağınıza yakından bakalım.

iPhone'da Numara Nasıl Engellenir?

Telefon uygulamasını açtıktan sonra son aramalara girin. Engellemek istediğiniz numaranın yanında bulunan mavi halka içerisinde i'ye dokunun ve en altta bulunan "Bu Arayanı Engelle"ye basın.

Rehberinizde kayıtlı bir kişiyi engellemek istiyorsanız, yine telefon uygulamasına girerek kişiler sekmesinden o kişiyi açın ve ekranın en altında bulunan "Bu Arayanı Engelle"ye dokunun.