iPhone'da TikTok Videoları Nasıl İndirilir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan TikTok, kullanıcıların eğlenceli kısa videolar oluşturarak paylaşabildiği bir platform. Türkiye’de de oldukça popüler olan TikTok uygulamasındaki videoları indirmek istiyorsanız, bu rehberimizde iPhone’da TikTok videoları nasıl indirilir? Sizlere anlatacağız.

TikTok Videoları Nasıl İndirilir?

TikTok uygulamasında yerleşik olarak indirme özelliği bulunuyor. Bu özelliği kullanarak kolaylıkla videoları indirebiliyorsunuz.

İlk olarak TikTok uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu bulun. Videoyu açtıktan sonra sağ tarafta bulunan Paylaş butonuna tıklayın.

Açılan menüde alt kısımdaki Videoyu İndir seçeneğine dokunun.

Bu adımdan sonra video indirilmeye başlanacak ve cihazınıza kaydedilecektir. Videoya ulaşmak için Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz.

Not: Ek olarak, videonun üstüne basılı tutarak da video indirme kısayoluna ulaşabilirsiniz.

Instagram Hikayelerini Kullanarak TikTok Videolarını İndirme

Bazı videolar ne yazık ki Video İndir seçeneğine sahip olmayabiliyor. Ancak, bu durum video indirmeye engel değil. Bunun için basit bir çözüm olarak Instagram uygulamasını kullanacağız.

İndirmek istediğiniz videoda Videoyu İndir seçeneği yoksa, Paylaş butonu altındaki uygulamalardan Instagram Hikayeleri seçiyoruz.

Video indirme işlemi tamamlandıktan sonra TikTok uygulaması Instagram’ı açmak için izin isteyecektir. Buna onay verdikten sonra hikaye paylaşma ekranını görebilirsiniz. Üst kısımda yer alan butonlarda İndir seçeneğini kullanarak videoyu cihazınıza kaydedebilirsiniz.

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