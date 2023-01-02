iPhone'dan Daha Kaliteli Fotoğraf ve Video Çekebilme Yöntemleri

"Android mi yoksa iPhone mu?" tartışması yıllardır sürüyor. Ancak Apple'ın kamera konusundaki başarısını takdir etmek gerek. Oldukça kaliteli fotoğraflar çekebilen iPhone'lar, kullanıcılarını memnun ediyor. Fakat merak etmeyin, bu yüksek kaliteyi artırmak da mümkün. Peki, iPhone ile daha kaliteli fotoğraf çekmek için neler yapabilirsiniz? İşte uygulayabileceğiniz bazı yöntemler...

iPhone Kaliteli Fotoğraf Çekme Yöntemleri

Genel Kamera Ayarları

Fotoğraf/Video Ayarları

iPhone Kamera İpuçları

Genel Kamera Ayarları

iOS işletim sisteminde Android'in aksine genel kamera ayarları, telefonun ayarlar bölümünde yer alıyor. Buraya ulaşmak için Ayarlar>Kamera adımlarını izleyebilirsiniz.

Biçimler

Kamera ayarları içerisinde ilk olarak karşımıza biçimler çıkıyor. Bu noktada fotoğraflarınızı nasıl işleyeceğinize göre çıkış uzantısını seçebiliyorsunuz. Eğer videolarınızı Apple cihazlarında işleyecekseniz HEIF ve HEVC formatını kullanan Yüksek Verimlilik seçeneğini seçin.

Eğer fotoğraf ve videolarınızı Windows'a aktarıyorsanız ve dönüştürme işlemleriyle uğraşmak istemezseniz En Uyumlu seçeneğini seçmeniz doğru olacaktır. iPhone'ların 4K 60 FPS ve ağır çekim 240 FPS'te zorunlu olarak Yüksek Verimlilik moduna geçtiğini belirtmek gerekir.

Video Kaydı

Video kaydı bölümü, cihazınızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Ancak eğer elinizde son model bir iPhone varsa, burada 4K 60 FPS video kaydının desteklendiğini görebilirsiniz. Karşınıza çıkan ilk seçenekte en yüksek görüntü kalitesi ve FPS oranını seçin. Görüntü kalitesi artışıyla birlikte kaydedilen dosya boyutunun arttığını belirtmemiz gerekir.

Video kaydı bölümü içerisinde yer alan diğer seçenekler arasında HDR Video'yu aktif hale getirerek ters ışıkta daha kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz.

HDR Video seçeneğinin altında yer alan Otomatik Kare Hızı seçeneğini aktif hale getirerek düşük ışıkta daha kaliteli videolar çekebilirsiniz.

Ağır Çekim

Birkaç sene önce tanıştığımız Ağır Çekim özelliği, iPhone'larda eşsiz görüntüler yakalanmasına olanak sağlıyor. Son model iPhone'larda 1080p ve 240 FPS ağır çekim destekleniyor. Eğer çok daha yavaş hareket eden bir nesneyi yakalamak istiyorsanız bu sekmeden FPS (kare/sn) sayısını artırmanız gerekir.

Streo Ses Kaydet

Yeni iPhone'larda eşsiz videolar çekilmesinde önemli rol oynayan Streo ses kaydı, kamera ayarlarından mutlaka aktif hale getirilmeli. Böylece çift kanaldan çok daha kalitlei bir ses kaydına ulaşabilirsiniz.

Kompozisyon Ayarları

Bu sekmede ise özellikle simetrik fotoğraflar çekmek istiyorsanız işinize yarayacak, bir cetvel görevi gören Izgara seçeneğini aktif hale getirin. Ayrıca Ön Kamerayı Yansıt seçeneğini aktif hale getirerek çektiğiniz selfie fotoğraflarda oluşan ayna etkisini ortadan kaldırabilirsiniz.

Daha Hızlı Çekime Öncelik Ver / Lens Düzeltme

Deklanşöre bastığınızda görüntü kalitesini akıllı bir şekilde düzeltmeye yarayan bu özelliği aktif hale getirmeyi unutmayın. Ayrıca Lens Düzeltme'yi aktif hale getirerek ön ve ultra geniş açılı pozlarda olası lens bozulmalarının önüne geçin.

iPhone Kamera Uygulaması Ayarları

Genel iPhone kamera ayarlarını uyguladıktan sonra telefonunuzun kamera uygulamasında fotoğraf çekimini nasıl daha kaliteli hale getirebilirsiniz gelin ona bakalım...

Doğru Fotoğraf Modu Seçimi

Özellikle yeni nesil iPhone'lar ile birlikte tanıştığımız ultra geniş açı, portre ve panaroma gibi fotoğraf modu seçenekleri, çektiğiniz fotoğrafın kalitesini bir hayli artırıyor. Eğer bir insan veya hayvan çekiyorsanız portre modunu deneyin. Portre modu içerisindeki ekstra ışık ayarları ile birlikte fotoğraf kalitesini artırabilirsiniz.

Eğer daha büyük bir alanı fotoğraflamak istiyorsanız sizin için doğru seçenek ultra geniş açı modu olacaktır.

Telefon lensinden daha büyük bir alanı tek bir fotoğrafa sıkıştırmak isterseniz oldukça başarılı şekilde çalışan panaroma modunu deneyebilirsiniz. Ayrıca panaroma modu teknikleri ile birlikte çok farklı görünen fotoğraflar çekmek mümkün. Eğer biraz denerseniz o ilginç fotoğrafları yakalamayı başaracaksınız.

İpucu: Uzun bir binayı en aşağıdan en yukarıya kadar çekmeyi deneyin. Panaroma fotoğraf çekimi bittiğinde ortaya çıkan görüntüye inanamayacaksınız.

Video Modu

iPhone 13 ve 14 serisinde yer alan sinematik modu, yönetmen vizyonuna sahip Apple kullanıcıları için bulunmaz bir nimet. Aktif odak takibi yapabildiğiniz bu modu hareketli videolar çekerken kullanın. Örneğin akrobatik kaykay hareketlerini sinematik modu ile çekmeniz doğru olacaktır. Bu şekilde kaykaycıya aktif odaklama uygulayarak netliği artırabilirsiniz.

iPhone Kamera İpuçları