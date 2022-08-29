İnsanoğlu 1826 yılında fotoğrafla tanışmış ve bu yeni bir çağın başlangıcına işaretti. Öyle ki bu çağ akıllı telefonların hayatımıza girmesi ve artık hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte fotoğraf çekmek bir o kadar önemli oldu.

Özellikle kaliteli fotoğraf çekmek sosyal medya için çok önemli bir konu olmakta. Günümüzün vazgeçilmezi sosyal medyalar eğlence ve iş hayatını bir arada toplamakta. Profesyonel makinelere herkes sahip olamıyor ve olsa da herkes kaliteli fotoğraflar çekememekte.

Kötü telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraflar çekmekte bir hayli zor. Bu içeriğimizde kötü telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraflar nasıl çekilebilir? Anlatıyor olacağız.

Kötü Telefon Kamerasıyla Kaliteli Fotoğraf Nasıl Çekilir?

Fotoğrafların en iyi kalitede çıkması RAW fotoğraflar sayesinde olmaktadır. Bunun sebebi ise RAW formatındaki fotoğrafların normal fotoğraflara göre çok daha büyük boyutta olması ve veri içermesinden gelmektedir. Çağımızda akıllı telefonların fotoğraf çekme özelliği büyük oranda gelişmiştir, hatta bu, telefon fotoğrafçılığı diye bir alan doğurmuştur. Ancak telefondan kaliteli fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar iPhone cihazları tercih etmektedir. Çünkü iPhone telefonlar Android cihazlara göre daha iyi kalitede fotoğraflar çekebiliyor.

Tabi ki Android cihazlarında kaliteli fotoğraflar çektiği göz ardı edilmemeli. Peki, kötü telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraf nasıl çekilir? Bu sorunun elbette birçok cevabı olacaktır, bu cevaplardan en çok bilineni ise daha iyi fotoğraflar çekebilen bir akıllı telefona geçmek. Fakat, kötü telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraflar çekmeniz de mümkün.

Kötü telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraflar çekmek için ilk olarak bir kompozisyon yaratılmalı. Kompozisyon, bir fotoğrafın hikayesini anlatmaktır. Profesyonel fotoğrafçılık için vazgeçilmez birer maddedir.

Tabi yaratılan kompozisyonla kalmamalı ve uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Özellikle cep telefonu ile ürün fotoğrafçılığı yapıyorsanız güzel bir ışıklandırmanız bulunmalı. Eğer yapay ışık olmayan bir yerde yani dışarıda cep telefonu ile çekim yapacaksanız ve kötü telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız, ortamda bulunan ışığı çok iyi değerlendirmeli ve ışığa göre hareket etmeniz gerekecektir. Eğer ortamda yeteri kadar ışık yoksa yapay bir şekilde ortam ışıklandırılmalıdır.

Kameranın yani cep telefonunun sabit durması fotoğraf çekerken çok önemlidir. Eğer kötü cep telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraf elde etmek istiyorsanız sarsılmaları olabildiğince azatmanız gerekir.

Artık birçok akıllı telefonlarda otomatik modlar yerine pro modlarda bulunmakta ve kötü telefon kamerasında kaliteli fotoğraf çekmenin en işe yarar yolu pro mod kullanmak olacaktır. Pro mod sayesinde ISO, parlaklık ve beyazlık ayarlarını bulunan ortama göre ayarlarsanız çok daha iyi kaliteli fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bu profesyonel makinalar içinde geçerli olacaktır, otomatik modlar istenilen sonuçları vermeyebilir.

Fotoğraf çekerken telefonunuzda bulunan zoom özelliğini kullanmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü kadraja ne kadar zoom yapılırsa görüntü kalitesi bir o kadar düşecektir.

Kötü cep telefonu kamerasıyla kaliteli fotoğraf çekmek istiyorsanız ışığı arkanıza almanızı tavsiye ederiz. Bu sayede ters ışıktan kurtulmuş olacak ve kaliteli fotoğraflar çekebileceksiniz. Eğer ters ışık fotoğrafı istiyorsanız cihazınızın otomatik modu yerine mutlaka profesyonel modu kullanın.

Bu içeriğimizde kötü telefon kamerasıyla kaliteli fotoğraf nasıl çekilir? Anlatmış olduk. Sizler kaliteli fotoğraflar çekmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.