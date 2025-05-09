iPhone Ekran Değişim Ücreti Ne Kadar? Güncel Fiyat Listesi - 2025

iPhone ekran değişim ücreti ne kadar? Akıllı telefonların giderek daha hassas ve kırılgan hale geldiği günümüzde bu soru pek çok kişinin aklını kurcalıyor. Peki, 2025 yılında iPhone ekran değişimi ücretleri ne kadar? iPhone 11'den tutun da iPhone 16'ya kadar işte tüm modeller için ekran değişim ücretleri...

iPhone Ekran Değişim Ücreti Ne Kadar?

iPhone SE 2. Nesil ekran değişim ücreti: 7.229 TL

ekran değişim ücreti: iPhone SE 3. Nesil ekran değişim ücreti: 7.229 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 7 ekran değişim ücreti: 5.719 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 7 Plus ekran değişim ücreti: 6.689 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 8 ekran değişim ücreti: 5.719 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 8 Plus ekran değişim ücreti: 6.689 TL

ekran değişim ücreti: iPhone XR ekran değişim ücreti: 8.799 TL

ekran değişim ücreti: iPhone XS ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 11 ekran değişim ücreti: 8.799 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 11 Pro ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 11 Pro Max ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 12 mini ekran değişim ücreti: 10.259 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 12 ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 12 Pro ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 12 Pro Max ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 13 mini ekran değişim ücreti: 10.259 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 13 ekran değişim ücreti: 12.399 TL

değişim ücreti: iPhone 13 Pro ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 13 Pro Max ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 14 ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 14 Plus ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 14 Pro ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 14 Pro Max ekran değişim ücreti: 17.029 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 15 ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 15 Plus ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 15 Pro ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 15 Pro Max ekran değişim ücreti: 17.029 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 16e ekran değişim ücreti: 10.259 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 16 ekran değişim ücreti: 12.399 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 16 Plus ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 16 Pro ekran değişim ücreti: 14.579 TL

ekran değişim ücreti: iPhone 16 Pro Max ekran değişim ücreti: 17.029 TL

Yukarıda yer alan iPhone ekran değişim ücreti fiyat listesi Apple'ın resmi sitesinden alınmıştır. Bu nedenle telefonunuzun ekranını Apple'da tamir ettirmeniz durumunda karşılaşacağınız ücret bu şekilde. Ancak belirtmekte fayda var ki tamir ücreti cihazınızdaki hasara göre değişebilir. Örneğin iPhone'unuzun kasası da hasar aldıysa ekran değişimi sırasında daha yüksek bir bedel ödeyebilirsiniz.

Elbette ki Apple ve yetkili servisler dışında da ucuza iPhone ekran değişimi yapan yerler bulmak mümkün. Ancak ekran akıllı telefon deneyimini en çok etkileyen parçalardan biri. Kalitesiz yan sanayi bir ekran iPhone'unuzu sizin için çekilmez kılacaktır. Bu nedenle ne olursa olsun yetkili ve güvenilir servislerde tamir yaptırmakta fayda var.

iPhone Ekran Değişimi Nasıl Yapılır?

Buraya tıklayarak Apple'ın iPhone ekran onarımı sayfasına gidin.

Servis Alın butonuna tıklayın ve açılan sayfadan Apple hesabınıza giriş yapın.

Burada ekran değişimi yapmak istediğiniz cihazınızı seçin.

Rezervasyon yaptırın seçeneğine tıklayın.

Size en yakın olan Apple şubesini seçin.

Gün ve saat seçin.

Hatırlatma SMS'leri için telefon numaranızı girin ve devam butonuna tıklayın.

Açılan ekranda şimdi rezervasyon yap seçeneğine dokunun.

Tüm bu işlemleri tamamladığınızda iPhone ekran değişimi randevunuz alınmış olacak.

iPhone ekran değişim ücreti içeriğimizin sonuna geldik. Dilerseniz hazır telefonunuzu servise vermişken iPhone pil değişim ücreti içeriğimize de göz atabilir ve adeta yepyeni bir akıllı telefon deneyimi yaşayabilirsiniz.