iPhone Pil Değişimi Ücreti Ne Kadar? 2024

Apple telefonlarda bataryanın ömrü azaldıkça kullanım kalitesi de düşüşe geçiyor. Cihaz telefonun kapanmaması için performansını düşürdüğünde kullanım esnasındaki akıcılık ve süreklilik ortadan kayboluyor.

Bataryanın ömrü tamamen bittiğinde ise telefonu kullanmak imkânsız hale gelebiliyor. Böyle zamanlarda kullanıcılar batarya değişikliğine başvuruyor. Peki, iPhonelarda batarya değiştirmenin maliyeti ne kadar? Gelin, yakından bakalım.

iPhone Pil Değişimi Ne Kadar?

Apple, belli aralıklarla batarya fiyatlarında güncelleme yapıyor. Son verilere göre belirlenen pil ve pil değişim ücretleri cihazdan cihaza değişiklik gösteriyor. Yani, iPhone 15 Pro Max ile iPhone 6’nın bataryasını değiştirmenin bedeli aynı değil.

Apple’ın Amerika sitesindeki verilere göre 2024 yılındaki pil değişim ücretleri şöyle:

iPhone 15 ve iPhone 14 serilerindeki tüm modeller - 99 dolar

iPhone 13, 12, 11, XS, XR ve X serileri - 89 dolar

iPhone 8, 7, 6, SE ve 5S ise - 69 dolar

Peki, ‘iPhone pil değişim kaç TL?’ derseniz Türkiye sitesinde rakamlar şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 14-15 serileri için 3.779 tl

iPhone 13, 12, 11, XS, XR ve X serileri 3.399 TL

iPhone 8, 7, 6, SE ve 5S 2.739 TL

Bu işlemler ‘servis ücreti’ olarak anılıyor ve garanti kapsamında batarya değişikliği yapmak isteyenlerin sadece servis ücreti ödeyerek telefonunun pilini değiştirme imkânı bulunuyor.

Cihazın garantisi bittiğinde veya garanti koşullarının kapsamadığı bir nedenden dolayı pil değişikliği gittiğinde ise ekstra ücretler ödemeniz gerekebiliyor.

iPhone Pil Değişimi Nasıl Yapılır?

Apple’ın web sitesine girdiğinizde ‘Destek’ menüsüne gidip ‘Apple onarım’ seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfanın alt kısmında yer alan ‘Onarım başlatın’ butonuna basın.

Karşınıza destek almak istediğiniz konu ve cihazla ilgili seçimleri yapabileceğinzi bir ekran çıkacak.

Bu ekranda iPhone’u seçin ve çıkan menüden ‘onarımlar ve fiziksel hasarlar’a tıklayın.

İlk sırada çıkan ‘pil servisi’ seçeneğine dokunun.

Burada Apple kimliğinizle giriş yapıp farklı seçenekler görüntüleyebilirsiniz.

Onarım seçenekleri menüsünden ‘servis yeri bulun’ butonuna tıklayarak size yakın servis noktalarına ulaşabilirsiniz.

Alt tarafta yer alan makalelerden pil sorunlarına çözüm üretebilirsiniz.

İrtibat menüsünde ‘arayın’ ve ‘sohbet başlatın’ seçenekleri çıkacaktır.

Bunlardan birini seçip cihazınızı götürmek istediğiniz servis noktası ile randevu oluşturabilir, online destek ile sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Telefonunuzun batarya performansını takip etmek için çeşitli araçlardan yararlanabilir iPhone pilinin ömrü bitmeden gerekli önlemleri alabilirsiniz.