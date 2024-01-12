iPhone Kullanılamıyor, Çözümü Nedir? (2024)

Birçok kez yanlış parola girdikten sonra kilit ekranında iPhone kullanılamıyor mesajı görünür. Bu da telefonun kullanılamamasına yol açar. En yaygın iPhone sorularından biri olan bu problemi çözmek için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu rehberde iPhone etkin değil olarak da bilinen hatanın nasıl düzeltileceğini öğreneceksiniz. Rehberimizde dört farklı yönteme yer verdik. Bu yöntemler, problemin çözülmesine ve cihazınıza yeniden erişebilmenize yardım edebilir.

iPhone Kullanılamıyor Hatası Nedir? Ne Anlama Gelir?

iPhone kullanılamıyor ne demek sorusunun yanıtı çoğu iOS kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Parola, iPhone'da bulunan bir güvenlik özelliğidir. Yanlış şifreyi birçok kez girerseniz söz konusu hata ile karşılaşırsnız. Bu, verilerin korunması için parolanın tekrar girilmesinin engellendiği anlamına gelir.

Genellikle, beş yanlış parola girdikten sonra "1 dakika sonra yeniden deneyin" mesajı çıkar. Altı kez başarısız denemenin ardından en az 5 dakika boyunca ekran kilitli hâlde kalır. Ne kadar çok yanlış parola girerseniz telefonun kilitli kalma süresi de o kadar artar. Bu sebepten ötürü iPhone şifremi unuttum, telefona nasıl erişebilirim sorusunun yanıtı merak edilmektedir.

iPhone Kullanılamıyor Hatası İçin Bilgisayarsız Çözüm Adımları (iOS 15.2 ve Sonrası)

iPhone ekran şifresini unuttum diyorsanız ve bu nedenle kilit ekranında birçok kez yanlış parola girdiyseniz hata mesajının yanı sıra "iPhone'u Sil/Parolayı mı unuttun?" seçeneği de görünecektir. Çözüm için aşağıdaki adımları izleyin.

Sağ alt köşede "iPhone'u Sil" veya "Parolanı mı Unuttun?" seçeneğini seçin.

Seçeneği seçtiğinizde iPhone'u silme ve verileri kaybetme konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Devam etmek için "iPhone Sıfırlamayı Başlat" seçeneğine basın.

Apple Kimliği'nizin parolasını girin. Bir sonraki adımda silme işlemi başlayacaktır. İşlem tamamlandığında iPhone'unuzun kilidini açabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu çözüm adımları için telefonun Wi-Fi veya mobil veri erişimi olması da gerekiyor. iOS 16'nın kilit ekranında "Parolamı Unuttum" ve "iPhone Sıfırlamayı Başlat" seçeneği yerine "iPhone'u Sil" seçeneği yer alır ancak süreç tamamen aynıdır.

4uKey iPhone Unlocker ile iPhone Kullanılamıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Bir önceki yöntem bazen işe yaramayabilir. Örneğin iPhone'unuz bir ağa bağlı olmayabilir veya söz konusu seçeneği göremeyebilirsiniz. iPhone ekran şifremi unuttum diyorsanız ve bu sebepten dolayı telefona erişemiyorsanız 4uKey iPhone Unlocker programı sizin için harika bir seçenektir.

En güncel iOS 17 ve iPadOS 17 işletim sistemleri ve iPhone 15 serisiyle de uyumlu olan program, dakikalar içerisinde iPhone ekran kilidini açmanıza imkân tanıyor. iPhone/iPad'den 4 basamaklı/6 basamaklı parolayı, Dokunmatik Kimliği ve Yüz Kimliğini kolayca kaldırabilirsiniz.

Apple Kimliği devre dışı bırakıldı, iPhone parolasını unuttum, yanlış şifre girildiği için iPhone devre dışı kaldı, iPhone etkin değil gibi hataları kolayca çözen yazılımın kullanımı da oldukça basittir. Bunun için sadece üç adım uygulamanız yeterlidir.

Adım 1: Öncelikle 4uKey'i indirip yükleyin ve programı açın. Daha sonra "Start" butonuna tıklayın. iPhone'unuzu kablo aracılığıyla bilgisayara bağlayın.

Adım 2: 4uKey, cihazınız ve iOS sürümüyle eşleşecektir. Bilgisayarınıza indirmek için "Download" butonuna tıklayın.

Adım 3: Program, unuttuğunuz şifreyi otomatik olarak kaldıracaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Tamamlandıktan sonra artık problem çözülecek ve cihazınıza tekrar erişebileceksiniz.

iTunes ile iPhone Kullanılamıyor Sorunu Nasıl Düzeltilir?

iPhone şifresini unuttum sorunu için başvurulacak üçüncü yol ise iTunes (veya Mac'te Finder) kullanarak telefonunuzu fabrika ayarlarına geri yüklemektir. Bu işlem için aşağıda yer alan adımları uygulayın.

iPhone'u Windows'ta iTunes'a veya Mac'te Finder'a bağlayın . Ardından telefonu kurtarma moduna geçirin.

iTunes, kurtarma modunda bir iPhone algıladığını belirten bir mesaj penceresi açacaktır. Geri yükleme seçeneğini seçin.

iPhone'unuz birkaç dakika içinde geri yüklenir. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra "merhaba" ekranı ile karşılaşırsınız.

Find My iPhone (Bul) ile iPhone Kullanılamıyor Hatası Nasıl Çözülür?

iPhone şifremi unuttum bilgisayarsız çözümü için farklı bir yol da bulunuyor. Cihazınızın Bul özelliği aktifse iPhone'uzu başka bir cihazda iCloud.com üzerinden herhangi bir kablo bağlantısı gerekmeden silebilirsiniz. Bu yöntem Apple ID girişi ve ağa ihtiyaç duyar.

Bir tarayıcıda icloud.com'u açın ve Apple Kimliği'nizle oturum açın. Ardından Bul özelliğini ziyaret edin.

Üst çubuktaki "Tüm Cihazlar" seçeneğine tıklayın. iPhone'unuzu seçin ve silme seçeneğiyle devam edin.

iPhone Etkin Değil Hatası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

iPhone kullanılamıyor çözüm ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

iPhone Kullanılamıyor Hatasının Çözümü İçin Ne Yapmalıyım?

Ekran şifresinin unutulması nedeniyle telefon kullanılamaz hâle geldiyse başvurulabilecek Find My iPhone (Bul), iTunes ve Finder gibi çeşitli yollar bulunuyor. Ayrıca çok basit bir kullanıma sahip 4uKey iPhone Unlocker da mevcut. Sadece üç adımda ekran parolasını kaldırabilirsiniz.

iPhone'umu Veri Kaybetmeden Nasıl Kullanılabilir Hâle Getirebilirim?

Apple'ın güvenlik önlemleri nedeniyle şifresi unutulan iPhone'u veri kaybı olmadan kurtarmak için bir yöntem bulunmuyor ancak yeni belirlediğiniz bir şifreyi unuttuysanız parolayı değiştirdiğiniz andan itibaren 72 saat içerisinde eski şifreyi kullanarak kilidi açabilirsiniz. Bu yalnızca iOS 17'de mümkün.

iPhone'um Devre Dışı Bırakılırsa Ne Yapmalıyım?

iOS cihazınız devre dışı bırakılırsa ister iTunes veya Finder programı aracılığıyla telefonunuzu fabrika ayarlarına geri yükleyebilir isterseniz ekran parolasını kaldıran 4uKey iPhone Unlocker'ı tercih edebilirsiniz. Ayrıca telefondan "iPhone'u Sil" veya "Parolanı mı Unuttun?" seçeneğini seçerek de bu işlemi yapabilirsiniz.

Sonuç

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan iPhone'larda ekran kilidini unutursanız telefon kullanılamaz hâle gelir ancak rehberimizde yer verdiğiniz yöntemler sayesinde iPhone kullanılamıyor hatasını çözebilir ve ekran kilidini kolayca açabilirsiniz.

Bu yöntemler arasında Tenorshare 4uKey hem kullanım kolaylığı hem de gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Eğer parolanızı unuttuysanız 4uKey'i yükleyebilir ve sadece birkaç dakika içerisinde telefonunuzu yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. Ardından yeni ekran kilidi belirleyebilirsiniz.