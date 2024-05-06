iPhone Güçlü Parola Kullan Özelliği Nasıl Kullanılır? Nasıl Kapatılır?

iPhone’da kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılan internet sitelerinde ‘güçlü parolayı kullan’ seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu seçenek, biz tıklamasak da bazen kendi kendine aktifleşebiliyor.

Her ne kadar yüksek güvenlikli parola seçenekleri sunulsa da bu parolaları hatırlamak oldukça zor. Kullanıcılar kendi parola belirleme seçeneğine erişmekte zorlanıyor. Peki, iPhone güçlü parola kullan özelliği nasıl kullanılır? Bu özellik nasıl kapatılır? İşte, detaylar!

iPhone Güçlü Parola Kullan Özelliği Nasıl Kullanılır?

iPhone’da giriş yapmak istediğiniz sitelerde yeni bir hesap oluştururken cihazın sunduğu güçlü parola seçeneklerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bunun için şifre girmeniz istenen araç çubuğuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ‘güçlü parola kullan’ butonuna basabilirsiniz.

Bu butona tıkladığınızda iPhone’un belirlediği güçlü parola otomatik olarak ilgili kutucuğa yazılır. Şifrenizi bu kutucukta seçili hale getirip kopyaladıktan sonra başka bir yere yapıştırıp saklayabilirsiniz. Böylece iPhone’un önerdiği güçlü ve güvenilir parola ile üyelik işlemini tamamlayabilirsiniz.

Dilerseniz, ‘güçlü parolayı kullan’ yerine ‘diğer seçenekler’e tıklayıp cihazın sunduğu farklı önerileri de değerlendirebilirsiniz. Örneğin ‘özel karaktersiz’ seçeneğinde bulunan parolayı kopyalayıp onu kullanabilirsiniz.

‘Yazması kolay’ seçeneğine tıklayıp bu başlıkta önerilen parolayı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Cihazın oluşturduğu güçlü parolada değişiklik yapmak istiyorsanız ‘güçlü parolayı düzenle’ seçeneğine tıklamanız gerekir.

Şifrenin yazılı olduğu çubuktan metni seçip kopyalamak yerine, bu menüde yer alan ‘güçlü parolayı kopyala’ butonuna basarak da şifre kopyalama işlemini tamamlayabilirsiniz.

iPhone Güçlü Parola Kullan Özelliği Nasıl Kapatılır?

Telefonunuzun önerdiği güçlü parolayı kullanmak istemiyorsanız şifre oluşturma çubuğuna tıkladıktan sonra ‘güçlü parola kullan’ yerine yine ‘diğer seçenekler’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bu kısımda yer alan ‘parola seç’ butonuna bastıktan sonra istediğiniz şfireyi kendiniz belirleyebilirsiniz.

Bu önerileri tamamen kapatmak için:

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin.

Parolalar menüsüne girin.

İsteniyorsa kilit kodunuzu girdikten sonra ‘parola seçenekleri’ sekmesine ilerleyin.

Bu kısımda yer alan ‘parolaları ve geçiş anahtarlarını otomatik doldur’ seçeneğini kapalı konuma getirin.

Bu adımları tamamladıktan sonra Safari’de yeni bir şifre oluşturma işleminde güçlü parola önerileri karşınıza çıkmayacak. Bu içeriği faydalı buldunuz mu? iPhone’da güçlü parola önerilerinden yararlanıyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!