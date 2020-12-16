Kullandığınız iPhone'un depolama kapasitesi artık yetersiz kalıyorsa ve yeni bir modele geçmeden bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolunu arıyorsanız, iPhone hafızası nasıl yükseltilir sorunu soruyor olabilirsiniz. Sizler için oluşturduğumuz bu rehberimizde iPhone hafıza yükseltme işleminin nasıl yapılabileceğini sizlere aktaracağız.

Günümüzde ortalama bir akıllı telefon için 128 GB depolama kapasitesi standart hale gelmişken 1 TB depolama kapasiteleri ile bile karşılaşmaya başladık. Öte taraftan iPhone modellerinde depolama kapasitelerine göre ciddi fiyat farklılıklarının olduğunu görüyoruz.

Bu noktada halihazırda garantisi bitmiş bir iPhone'unuz varsa ve yeni bir akıllı telefon almadan hafızayı artırmanın herhangi bir yolunu arıyorsanız, ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli teknik servis noktalarından yardım almayı düşünebilirsiniz. Peki ama bu tam olarak ne anlama geliyor?

iPhone Hafıza Yükseltme Nasıl Yapılır?

Ülkemizde faaliyet gösteren bazı teknik servisler iPhone'unuzun depolama kapasitesini yükseltmeye imkan sunuyor. Bu sayede kullandığınız akıllı telefonu satmadan, değiştirmeden ya da takaslamadan oldukça kısa bir sürede depolama alanını yükseltebiliyorsunuz.

Temel olarak bu işlem yedek parça değişikliği ile yapılıyor. Yani yedek parçaya çıkan bir akıllı telefonun depolama birimi alınıyor ve ardından sizin kullandığınız akıllı telefona takılıyor. Bu işlemi bilgisayarlardaki sabit disk değişikliği gibi düşünebilirsiniz.

Söz konusu hizmetin yetkili teknik servisler tarafından yapılmadığını göz önüne aldığımızda, eğer varsa, garantinizin devre dışı kalacağını hatırlatmamız gerekiyor. Yani garantisi devam eden bir akıllı telefona işlem yaptırmadan önce iki kez düşünmenizde fayda var.

iPhone Hafıza Yükseltme Ücreti Ne Kadar?

iPhone modellerindeki hafıza yükseltme ücreti modelden modele ve istediğiniz depolama kapasitesine göre farklılık gösteriyor. Örneğin iPhone 5s modeline 256 GB depolama birimi taktırmak için ödemeniz gereken tutar ile iPhone X modeline 256 GB depolama birimi taktırmak için ödemeniz gereken tutar aynı değil. Bu noktada en uygun bilgi için hizmet sağlayıcısı ile görüşmelisiniz.

iPhone Hafıza Yükseltme Ne Kadar Sürüyor?

Yine teknik servis noktalarına göre değişiklik göstereceği gibi hafıza yükseltme işlemi ortalama iki saat kadar sürüyor. Tabii bu sürenin hizmeti nereden aldığınıza, hangi yolla aldığınıza ve o sıradaki yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de belirtelim.

iPhone Hafıza Yükseltme Güvenli mi?

Teknik servis işlemlerinin tümünde olduğu gibi hafıza yükseltme işlemlerinde de pastanın bir noktasında risk vardır. Söz konusu işlemi yapan çoğu teknik servis bu konuda kendi güvencelerini veriyor olsa da, bu riski alıp almamak istediğinizden emin olmalısınız.