iPhone ile Tansiyon Ölçmek Mümkün mü?

iPhone kullanıcıları sağlık takibi uygulamaları ile günlük hayatta telefonlarını daha aktif ve verimli bir şekilde kullanmayı başarıyor. Kilo ve beslenme düzeni, menstrüasyon döngüleri, uyku alışkanlıkları ve dahası için iPhone’da dahili ve harici birçok uygulama bulmanız mümkün.

Hatta dilerseniz, iPhone ile tansiyon ölçümü bile yapabilirsiniz. Nasıl mı? İçeriğin devamında anlattık!

iPhone ile Tansiyon Ölçümü Yapılır mı?

iPhone’da yerleşik olarak bulunan özelliklere ve uygulamalara baktığımızda tansiyon ölçümüne ilişkin bir seçenek göremeyiz. Ancak bu durum, iPhone kullanarak tansiyon ölçemeyeceğimiz anlamına gelmez. Sadece şunu söylemek mümkün ki evet, iPhone tek başına tansiyon ölçümü için yeterli değil.

Hali hazırda kullanmakta olduğunuz tansiyon aleti iPhone ile bağlantı ve senkronizasyon desteği sunuyorsa, işte o zaman kolaylıkla iPhone ile tansiyon ölçebilirsiniz. Nasıl yapacağınıza gelin, birlikte bakalım.

iPhone ile Tansiyon Ölçme Nasıl Yapılır?

iPhone’da tansiyon ölçme işlemini yapmak için öncelikle ölçüm işlemi için kullanacağınız, Bluetooth destekli bir tansiyon aletine ihtiyacınız olduğunu söylemeliyiz.

Bluetooth’un yanı sıra bu cihazın bir mobil uygulama tarafından yönetilebilen özellikte olması da son derece önemli.

Cihazınızla tansiyon aletini Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla eşleştirdikten sonra uygulama üzerinden dilediğiniz zaman, cihazın sunduğu yönergelere uyarak tansiyon ölçme imkânınız var.

Cihazları eşleştirip, resmi uygulamayı telefonunuza App Store’dan indirdikten sonra cihazın kurulununu tamamlayıp, uygulamanın arayüzünde konumlanan ‘ölçüm yap’ butonuna tıklayarak tansiyon ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone ile tansiyon ölçmek için yukarıdaki adımları izlemek uygulayabileceğiniz ilk yöntem. Bunun yanında tansiyon ölçme özelliğinin yerleşik olarak bulunduğu Apple Watch veya diğer akıllı saat modellerinden yararlanarak da mobil cihazlardan tansiyon ölçme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu noktada hatırlatmamız gereken önemli bir nokta daha var. Akıllı saatler ile yapılan tansiyon ölçümlerinin ‘fikir verme’ amacılığı ile tasarlandığı belirtilmişti. Bu nedenle mobil cihaz üzerinden tansiyon ölçmek isteyenlerin yukarıda anlattığımız, tansiyon aleti ve mobil uygulama aracılığıyla yapılan ilk yöntemi tercih etmesi daha doğru sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.

Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha önce iPhone ile tansiyon ölçmeyi hiç denediniz mi? Bunun için hangi mobil uygulamaları kullanıyorsunuz? Sonuçlar başarılı mı? Tecrübelerinizi bizimle paylaşın.