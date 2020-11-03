Android için En İyi Uyku Takibi Uygulamaları - Günümüzde oldukça sık görülen bir sorun olan uyku problemleri gününüzün nasıl geçeceğini belirleyen ana faktör olarak öne çıkıyor. Eğer yeterli kalitede bir uyku sürmediyseniz gününüzü uykulu, yorgun ve hatta sinirli bir şekilde geçirebilirsiniz. Eğer bu sorunları tespit etmek için akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden yardım almak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Artık hemen her akıllı saat ya da akıllı bileklik uyku takibi yapabiliyor ancak sadece bu işlevi için bir giyilebilir aksesuar almak istemiyorsanız, sizler için oluşturduğumuz bu rehberde Android işletim sistemine sahip cihazınızda kullanabileceğiniz en iyi uyku takibi uygulamaları ile karşınızdayız. Yapmanız gereken şey basit; Yatmadan önce uygulamayı aktif hale getirin ve akıllı telefonunuzu yakınınızda konumlandırın.

En İyi Uyku Takibi Uygulamaları (Android)

Peki akıllı telefonunuzla ya da tabletinizle uykunuzu takip etmek için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar hangileri?

1- Sleep as Android

Android tarafındaki en başarılı uygulamalardan birisi olan Sleep as Android uykunuzu takip etmekle kalmıyor, sizlere topladığı bilgileri detaylı veriler ve istatistikler halinde sunuyor. Bu sayede uyku sürecinizi normal uyku ve ağır uyku olarak sınıflandırabiliyor, eğer varsa, horlama sorunlarını görebiliyorsunuz.

Eğer uyanmayı başarabilirseniz uygulama sizlere sabah alarmı olarak kuş, deniz, rüzgar gibi doğal ortam sesleri de sunuyor.

2- Sleep Cycle

Uykunuzu incelerken cihazınızdaki dahili ivme ölçer sensöründen faydalanan Sleep Cycle, bu sayede vücudunuzun hareketlerini belirliyor. Uyku sırasındaki hareketleriniz, uyku döngünüze bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yani ne kadar hareket ettiğinizi izleyerek uykunuzun hangi evresinde olduğunuzu tahmin etmek mümkün olacaktır.

3- Good Morning

Uyku düzeninizi yakından izleyen ve uyku düzeninizi saptayarak uyku alışkanlıklarınıza dair grafikler çıkartabilen Good Morning, uyku esnasında yalnızca sesleri değil, vücut hareketlerinizi de yakından izliyor. Bu sayede sabahları, uykunuzun en hafif olduğu dönemleri algılayabiliyor ve sizi bu sırada uyandırarak daha rahat uyanabilmenize yardımcı oluyor.

4- Sleep Better

Bu uygulamanın öne çıkan tarafı yalnızca uyku döngülerinizi izlemesi değil, rüya günlükleri isimli bir alana da sahip olması. Bu sayede sabahları uyandığınızda gördüğünüz rüyaları uygulama içerisinde not edebiliyorsunuz. Rüyalarınızı not etmek, onları daha rahat hatırlayabilmenize olanak sunar. Bu da hafızayı geliştirmek için iyi yollardan birisidir.

5- Sleep Time

Uykunuzun en hafif ve en derin dönemlerini yakından takip eden Sleep Time, sabahları bu doğrultuda uyanmanıza yardımcı oluyor. Örneğin alarmınız sabah sekize kuruluysa ancak yarım saat öncesinde hafif uykuda olduğunuz fark edilirse, alarmınız öne çekiliyor ve hafif uyku evresinde uyanmanız sağlanıyor.

Sizler için hazırladığımız bu rehberin de sonuna geldik. Peki siz bu rehberde yer alan uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizin tercihiniz hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.