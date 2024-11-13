iPhone ve iPad'lerde DNS değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyorsanız, doğru yerdesiniz. iPhone'unuzda DNS (Alan Adı Sistemi) ayarlarını değiştirerek internet bağlantınızı hızlandırabilir ya da Türkiye'de sık sık yaşadığımız erişim engeli sorunlarına çözüm olabilir. Peki iPhone DNS değiştirme nasıl yapılır? İşte detaylar!

iPhone DNS Değiştirme Adımları

iPhone DNS değiştirme işlemi aslında oldukça kolaydır. Ancak hatırlatmakta fayda var ki bu işlem sadece Wi-Fi bağlantısı için geçerlidir. Mobil bağlantı için DNS değişikliği yapmanız mümkün değildir. Eğer cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlıysa iPhone DNS değiştirme için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Ayarlar Uygulamasını Açın

Wi-Fi Menüsüne Girin

Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının yanındaki "i" (bilgi) simgesine dokunun

DNS Ayarlarını Düzenleyin: Açılan sayfayı aşağı kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğine dokunun. "Otomatik" yerine "Elle" seçeneğini seçin. Mevcut DNS sunucularını silmek için kırmızı eksi işaretine dokunun. "Sunucu Ekle" seçeneğine dokunarak yeni DNS sunucu adreslerini girin. Google DNS: 8.8.8.8 8.8.4.4 Cloudflare DNS: 1.1.1.1 1.0.0.1 OpenDNS: 208.67.222.222 208.67.220.220

Sağ üst köşedeki "Kaydet" butonuna dokunarak ayarları kaydedin.

Değişikliklerin etkin olması için Wi-Fi bağlantınızı kapatıp tekrar açın.

Bu adımları izleyerek iPhone' DNS değiştirme işlemini kolayca yapabilirsiniz. Her ne kadar iOS ve iPadOS teknik olarak iki farklı işletim sistemi olsa da temelde ikisi de aynı. Bu nedenle iPad DNS değiştirme işlemi için tek yapmanız gereken bizim iPhone değiştirme olarak aktardığımız adımları iPad'inizde izlemek.

Ancak tek tek evdeki tüm cihazların DNS ayarlarını değiştirmek ile uğraşmak istemiyorsanız, onun yerine modem DNS değiştirme içeriğimize göz atabilirsiniz. Uygulaması oldukça basit olan bu adım sayesinde iPhone DNS değiştirme, Mac DNS değiştirme ve Windows DNS değiştirme işlemleri ile tek tek uğraşmak yerine sorunu kökten çözebilirsiniz.