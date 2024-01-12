iOS cihazlarınızın şifrelerini birden fazla yanlış girdiyseniz ve cihazınız kitlendiyse 4uKey ile birkaç adımda erişebilirsiniz.

Hasan Okçu - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tenorshare 4uKey, akıllı telefonunuzun şifresini unuttuğunuzda veya birden çok kez yanlış girdiğiniz zaman iPhone kullanılamıyor hatası verdiğinde yardımınıza koşuyor. Unuttuğunuz veya yanlış girerek telefonun kitlenmesine sebep olunan durumlarda cihazınıza yeniden erişmenize olanak tanır.

Tenorshare 4uKey İndir

iPhone kullanıcıları kendi şifrelerini birden çok kez yanlış girdiğinde ilk aşamada "1 dakika sonra tekrar deneyin" uyarısı, daha fazla yanlış girişte ise "5 dakika sonra tekrar deneyin" uyarısı alıyor. Çok fazla yanlış şifre girdikten sonra ise telefon kilitlenebiliyor. Telefonu kullanmaya devam edebilmek ve erişim sağlayabilmek için ise Tenorshare 4uKey'den destek alabilirsiniz.

Oldukça kolay ve kullanışlı bir arayüzü olduğu olan uygulama, işlem öncesi verilerin yedeklenmesini öneriyor. Herhangi bir USB kablosu ile bilgisayarlara verileri aktardıktan sonra şifre veya Apple kimliğini kaldırma işlemi uygulanabilir.

Yazılım, iOS 17 ve iPadOS 17 işletim sistemlerine uyumlu. Telefonunuza yüklü olan bu uygulama sayesinde ekran kilidinizi dakikalar içerisinde açabiliyorsunuz. Dokunmatik veya Yüz Kimliği de 4uKey ile kolayca kaldırılabiliyor.

Sadece 3 adımı tamamlayarak ekran parolasını kaldırmaya yardımcı olan yazılım, herhangi bir veri kaybetmenizin önüne geçerek, güvenliğinizi de koruyarak unuttuğunuz veya yanlış girdiğini şifre sonucunda yaşadığınız probleme çözüm getiriyor.

Tenorshare 4uKey Özellikleri