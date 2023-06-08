iPhone Rehberde Yinelenen Kişiler Nasıl Birleştirilir?

Rehberinizde aynı kişiye ait birden fazla kayıt gözüküyorsa iPhone’larda bunun çözümü oldukça basit. Birkaç adımda rehberinizdeki yinelenen kişilerden kurtulabilirsiniz. iPhone’da farkı kaynaklardan gelen, aynı kişiye ait bilgiler tek bir kişi kartında birleştirilebiliyor. Bunun yanında manuel olarak kişileri bağlama şansınız da var.

Yalnız dikkat etmeniz gereken önemli bir detay şu ki: kişileri birleştirme ve bağlama işlemleri birbirinden farklı. Peki, iPhone’da aynı kişiye ait farklı girişler varsa bu bilgiler nasıl birleştirilir? Kişiler birbirine nasıl ve neden bağlanır? İşte, bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını sizin için derledik!

iPhone’da Yinelenen Kişiler Nasıl Birleştirilir?

iPhone’da ‘Kişiler’ bölümüne girin.

Adınız, soyadınız ve ‘kartım’ yazısının altında kaç adet yinelenen bulunduysa bununla ilgili bir ibare karşınıza çıkacaktır.

Bu kısımda yer alan ‘yinelenenleri görüntüle’ butonuna tıklayın.

Dilerseniz birleştirmek istediğiniz kişileri tek tek seçerek ‘birleştir’e basabilirsiniz.

Daha kısa bir yol ile bütün yinelenen kişileri tek hamlede birleştirmek isterseniz ‘yinelenenleri görüntüle’ye girdikten sonra alt kısımda çıkan ‘tümünü birleştir’ butonuna basmanız yeterli.

iPhone’da Kişileri Bağlama Nedir? Nasıl Yapılır?

iPhone’da kişileri bağlama işlemi, birleştirme işlemiyle sık sık karıştırılıyor. İlk etapta birbirinin aynısı gibi gözüken bu iki işlem arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Yinelenen kişileri otomatik olarak birleştirdiğinizde bu kişilerin kayıtlı olduğu tüm kaynaklardaki tekrar eden veriler de birleştiriliyor.

Kişileri bağlama ise rehberinizde bir kişinin bilgilerine girip ‘düzenle’ kısmından ‘kişiye bağla’ butonuna basarak başlatabileceğiniz kolay bir işlem. Kişileri bağla dedikten sonra bağlamak istediğiniz diğer kişiyi seçmeniz gerekiyor. İşlemi onayladığınızda bu iki kişinin bilgileri tek bir kişi kartında bir araya getiriliyor. Ancak kişiler birleştirilmiş sayılmıyor.

Farklı kişileri bağladığınızda birleştirilmiş kartta hangi adı kullanmak istiyorsanız bu adı manuel olarak girmeniz gerekiyor. Bağlanan kişilerin verileri tekrar ediyor olsa bile birleştirilmeden, ayrı ayrı bu birleştirilmiş kart içinde saklanıyor.

iPhone Kişi Kartı Nedir? Ne İşe Yarar?

Kişi kartı rehberinizde bulunan kişilerin neredeyse tüm iletişim bilgilerinin yer aldığı bir kimlik kartı gibi düşünülebilir. Bu karta tıkladığınızda seçtiğiniz kişinin adı soyadı, cep, ev ve iş telefonları, mail adresi, ev adresi hatta sosyal medya profillerini bile görüntüleyebilirsiniz.

iPhone kişi kartı, kendi hesabınız için de oluşturuluyor. Kişiler listesinin üst bölümünde yer alan kartınıza dokunup düzenle diyerek bilgilerinizi değiştirme şansınız bulunuyor.

Bu kartlarda hem size hem de rehberinizdeki kişilere ilişkin verilerin bir arada tutulması sağlanıyor. Ajandayla da senkronize edilebilen kişi kartları sayesinde sevdiklerinizin telefon numarasından doğum gününe varıncaya kadar birçok bilgiye tek hamlede ulaşabilirsiniz.

iPhone’da Yinelenen Kişiler Neden Oluyor?

iPhone’da rehberinizde oluşan yinelemelerin temel sebebi birden fazla yedekleme yöntemi kullanıyor olmanız. Bazı kişiler SIM’de, bazıları telefon hafızasında, bazıları Gmail’de, bazıları ise iCloud’a kayıtlı bir şekilde bulunuyor. Bu anlamda kullanıcıların tercih ettiği başka kaynaklar da mevcut.

Yeni kişi kayıtları ve cihaz değişiklikleri yapılırken bu kaynaklardan birkaç tanesine aynı kişiler tekrar tekrar kaydedilebiliyor. Dolayısıyla yeni bir cihaza bütün verilerinizi çekmek istediğinizde farklı kaynaklardan aynı kişilere ait gelen bilgiler yüzünden yinelenen kişiler sorunu ortaya çıkıyor.

iPhone’da Rehber Düzenleme Teknikleri

iPhone’da düzenli bir rehbere sahip olmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey yinelenenleri birleştirerek rehberdeki tekrarları ortadan kaldırmak olabilir. Ardından şu adımları izleyebilirsiniz: