iPhone ve Android Telefonda Wi-Fi Arama (VoWifi) Nasıl Yapılır?

iPhone ve Android telefonlarda WiFi arama nasıl yapılır? Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'un sunduğu bir hizmet olan VoWifi (Wi-Fi Arama) teknolojisi, sinyal gücünün zayıf olduğu yerlerde arama yapmayı sürdürmemizi sağlıyor.

Wi-Fi bağlantısı üzerinden HD kalitede arama gerçekleştirmeyi sağlayan VoWifi (Wi-Fi Calling) teknolojisinin nasıl kullanılacağı da birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bu nedenle merkezinde VoWifi teknolojisinin olduğu ayrıntılı bir makalede hazırladık.

iPhone ve Android'de WiFi Arama Nasıl Yapılır?

İlk kez Vodafone’un test ettiği ancak ilk kez Turkcell’in abonelerine sunduğu VoWifi (Wi-Fi Arama) teknolojisi ile bulunduğunuz konumda telefonunuz çekmese bile Wi-Fi ağına bağlıysanız arama yapabiliyorsunuz.

Bodrum kat, plaza ve gökdelenlerin üst katları, otopark veya kalın duvarlı yapılar gibi sinyal seviyesinin yetersiz kaldığı noktalarda ve uçakta (uçakta WiFi erişiminiz varsa arayıp aranabiliyor, mesajlaşabiliyorsunuz) yüksek kalitede telefon görüşmesi yapmaya imkân veren, yurt dışına çıktığınızda da roaming ücreti vermeden HD kalitede konuşma sunan harika bir teknoloji VoWifi.

Android WiFi Arama Açma

Android'de VoWifi teknolojiisini etkinleştirmek için aramaları açın.

Sağ üst köşedeki üç noktaya basın.

"WiFi araması" seçeneğini etkinleştirin.

iPhone WiFi Arama Açma

iPhone'da VoWifi teknolojisini etkinleştirmek için ayarlara girin.

Telefon seçeneğine basın.

"WiFi ile Arama" altında "Bu iPhone’da Wi-Fi ile Arama" seçeneğini etkinleştirin.

VoWifi (Wi-Fi Arama) Kapatma/İptal Etme

VoWifi teknolojisini kapatmak için aşağıdan operatörünüzü bulup adımları izleyin.

Turkcell Wi-Fi Arama Kapatma

IPTAL HDSES yazın.

yazın. 2200'a gönderin.

Türk Telekom Wi-Fi Arama Kapatma

IPTAL WIFI ARAMA yazın.

yazın. 5555'e gönderin.

Vodafone Wi-Fi Arama Nasıl Kapatılır?

Android'de rama ayarlarına girip "WiFi araması" seçeneğini devre dışı bırakın.

iPhone'da "Ayarlar > Telefon > WiFi ile Arama" yolunu takip edin ve "Bu iPhone'da Wi-Fi ile Arama" seçeneğini devre dışı bırakın.

Wi-Fi Arama Destekleyen Telefonlar (VoWifi Uyumlu Cihazlar)

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max,

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

Honor 8A

Honor 8C

Honor 8S

Honor 8X

Honor 9A

Honor 9X

Honor 20

TCL Plex

TCL 10L

TCL 10 Plus

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8A

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Note 8

Xiaomi Note 8 Pro

Xiaomi Note 9

Xiaomi Note 9S

Xiaomi Note 9 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 T Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Oppo RX17 Pro

Oppo RX17 Neo

Oppo A5 2020

Oppo A5s

Oppo A9 2020

Oppo A12

Oppo A15

Oppo A31

Oppo A53

Oppo A72

Oppo A91

Oppo AX7

Oppo Reno

Oppo Reno 2

Oppo Reno 2Z

Oppo Reno 3

Oppo Reno 3 Pro

Oppo Reno 4

Oppo Reno 4 Lite

Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 10X Zoom

Oppo Reno Z

Huawei P20

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite 2019

Huawei P20 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite E

Huawei P40 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Y5 2019

Huawei Y5P

Huawei Y6 2019

Huawei Y6s

Huawei Y6P

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart Pro

VoWifi teknolojisi ile gelen akıllı telefonlar Turkcell'in "HD Ses ve Video Arama" sayfasında ayrıntılı olarak sıralanmıştır.

Bu makalede WiFi arama nasıl yapılır sorusunu cevaplamanın yanı sıra hizmetin nasıl iptal edileceğine ve VoWifi teknolojisini destekleyen telefonlara yer verdik. Kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.