iPhone ve Android Telefonda Wi-Fi Arama (VoWifi) Nasıl Yapılır?
iPhone ve Android telefonda WiFi arama nasıl yapılır? Samsung, Xiaomi, LG, iPhone ve çok daha fazlasında VoWifi teknolojisinin nasıl kullanılacağını ele aldık.
iPhone ve Android telefonlarda WiFi arama nasıl yapılır? Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'un sunduğu bir hizmet olan VoWifi (Wi-Fi Arama) teknolojisi, sinyal gücünün zayıf olduğu yerlerde arama yapmayı sürdürmemizi sağlıyor.
Wi-Fi bağlantısı üzerinden HD kalitede arama gerçekleştirmeyi sağlayan VoWifi (Wi-Fi Calling) teknolojisinin nasıl kullanılacağı da birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bu nedenle merkezinde VoWifi teknolojisinin olduğu ayrıntılı bir makalede hazırladık.
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iPhone ve Android'de WiFi Arama Nasıl Yapılır?
İlk kez Vodafone’un test ettiği ancak ilk kez Turkcell’in abonelerine sunduğu VoWifi (Wi-Fi Arama) teknolojisi ile bulunduğunuz konumda telefonunuz çekmese bile Wi-Fi ağına bağlıysanız arama yapabiliyorsunuz.
Bodrum kat, plaza ve gökdelenlerin üst katları, otopark veya kalın duvarlı yapılar gibi sinyal seviyesinin yetersiz kaldığı noktalarda ve uçakta (uçakta WiFi erişiminiz varsa arayıp aranabiliyor, mesajlaşabiliyorsunuz) yüksek kalitede telefon görüşmesi yapmaya imkân veren, yurt dışına çıktığınızda da roaming ücreti vermeden HD kalitede konuşma sunan harika bir teknoloji VoWifi.
Android WiFi Arama Açma
- Android'de VoWifi teknolojiisini etkinleştirmek için aramaları açın.
- Sağ üst köşedeki üç noktaya basın.
- "WiFi araması" seçeneğini etkinleştirin.
iPhone WiFi Arama Açma
- iPhone'da VoWifi teknolojisini etkinleştirmek için ayarlara girin.
- Telefon seçeneğine basın.
- "WiFi ile Arama" altında "Bu iPhone’da Wi-Fi ile Arama" seçeneğini etkinleştirin.
VoWifi (Wi-Fi Arama) Kapatma/İptal Etme
VoWifi teknolojisini kapatmak için aşağıdan operatörünüzü bulup adımları izleyin.
Turkcell Wi-Fi Arama Kapatma
- IPTAL HDSES yazın.
- 2200'a gönderin.
Türk Telekom Wi-Fi Arama Kapatma
- IPTAL WIFI ARAMA yazın.
- 5555'e gönderin.
Vodafone Wi-Fi Arama Nasıl Kapatılır?
- Android'de rama ayarlarına girip "WiFi araması" seçeneğini devre dışı bırakın.
- iPhone'da "Ayarlar > Telefon > WiFi ile Arama" yolunu takip edin ve "Bu iPhone'da Wi-Fi ile Arama" seçeneğini devre dışı bırakın.
Wi-Fi Arama Destekleyen Telefonlar (VoWifi Uyumlu Cihazlar)
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max,
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- Honor 8A
- Honor 8C
- Honor 8S
- Honor 8X
- Honor 9A
- Honor 9X
- Honor 20
- TCL Plex
- TCL 10L
- TCL 10 Plus
- Xiaomi Redmi 8
- Xiaomi Redmi 8A
- Xiaomi Redmi 9
- Xiaomi Redmi 9A
- Xiaomi Note 8
- Xiaomi Note 8 Pro
- Xiaomi Note 9
- Xiaomi Note 9S
- Xiaomi Note 9 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 T Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Oppo RX17 Pro
- Oppo RX17 Neo
- Oppo A5 2020
- Oppo A5s
- Oppo A9 2020
- Oppo A12
- Oppo A15
- Oppo A31
- Oppo A53
- Oppo A72
- Oppo A91
- Oppo AX7
- Oppo Reno
- Oppo Reno 2
- Oppo Reno 2Z
- Oppo Reno 3
- Oppo Reno 3 Pro
- Oppo Reno 4
- Oppo Reno 4 Lite
- Oppo Reno 4 Pro
- Oppo Reno 10X Zoom
- Oppo Reno Z
- Huawei P20
- Huawei P20 Lite
- Huawei P20 Lite 2019
- Huawei P20 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei P30 Pro
- Huawei P40
- Huawei P40 Lite
- Huawei P40 Lite E
- Huawei P40 Pro
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Y5 2019
- Huawei Y5P
- Huawei Y6 2019
- Huawei Y6s
- Huawei Y6P
- Huawei Y9 Prime 2019
- Huawei Nova 5T
- Huawei P Smart Pro
VoWifi teknolojisi ile gelen akıllı telefonlar Turkcell'in "HD Ses ve Video Arama" sayfasında ayrıntılı olarak sıralanmıştır.
Bu makalede WiFi arama nasıl yapılır sorusunu cevaplamanın yanı sıra hizmetin nasıl iptal edileceğine ve VoWifi teknolojisini destekleyen telefonlara yer verdik. Kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.
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