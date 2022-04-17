iOS Uygulamaları Çöktüğünde Ne Yapmalısınız?

iOS’un kullanıcılarını Android işletim sistemine göre daha az sorunla karşı karşıya getirmesi (hatta bazı kullanıcılar için sorunsuz bir mobil işletim sistemi olması) iPhone’u pahalı olmasına karşın tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri yapıyor. Ancak yer yer gerek iPhone’un kendisini etkileyen sorunlar (çökme, kilitlenme vs) gerekse de uygulamalarda sorunlar meydana gelebiliyor. Bu noktada yaşadığınız sorun Apple destek forumunda belirtilmemişse, yeni iOS güncellemesi veya geliştiricinin güncelleme yayınlamadıysa bu önerilere göz atmanızda fayda var.

Çoğu kullanıcının kafasında iPhone’un hangi modelini alırsa alsın Android amiral gemisi telefondan daha hızlı olacağı ve Android telefona göre çok daha uzun kullanım süresi sunacağı (Apple’a göre iPhone’un maksimum kullanım süresi 3 yıl) düşüncesi olduğundan diğer seçeneği çok daha üst model olmasına, daha etkili donanıma sahip olmasına karşın iPhone’u satın almayı tercih ediyor. iOS, stabil olmasıyla öne çıkan bir mobil işletim sistemi olsa da zaman zaman kullanım deneyimini etkileyen sorunlar çıkartabiliyor. Bunlar arasında en önemlisi hızlı, uçuyor – kaçıyor dediğimiz iPhone’un bir iOS güncellemesiyle yavaşlamaya başlaması.

iOS Uygulamaları Çöktüğünde Yapmanız Gerekenler Neler?

iPhone yavaş çalışıyorsa

iPhone çöktüyse

iPhone'daki uygulamalar açılmıyorsa yada çöktüyse

Safari çöküyorsa

iPhone’unuzla önyüklü gelen iOS sürümünü güncellediyseniz ilk satın aldığınız günkü performansı tutturmanız mümkün olmuyor ki, sık sık iPhone değiştiren bir kullanıcı iseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Peki iPhone yavaşladığında ne yapmak gerekiyor? Apple’ın yazılım güncellemesi yayınlamasını beklemek mi gerekiyor? Tabii ki hayır.

iPhone'um Yavaş Çalışıyor

iPhone’unuzun tam performansında çalışmadığını düşünüyorsanız işe RAM temizleme yaparak başlayabilirsiniz.

iPhone’un belleğini temizlemek için ekstra uygulama yüklemeniz gerekmiyor.

iOS arka planda açık olan ancak kullanılmayan uygulamaları algılayıp bellek tüketiminin önüne geçtiğinden tek yapmanız gereken cihazınızı aç kapa yapmak.

Çoğu kullanıcı için çok basit ve saçma gelen ancak etkili olan bu yöntem sonrasında performansı artırmak adına yapabileceğiniz ikinci şey kullanılan alana bakmak.

Bilgisayarlarımızda olduğu gibi telefonumuzun depolama alanını ne kadar boş, ferah tutarsanız o kadar iyi.

Zaten 16GB iPhone modelini satın aldıysanız video ve fotoğraflarınızın orijinalini cihazınızın kendi hafızası yerine iCloud’da saklamanız gerektiğini biliyorsunuzdur.

Daha detaylı olarak 16 GB iPhone ile Nasıl Yaşanır ve iPhone Hafıza Dolu Uyarısından Kurtulmak İçin Yapabileceğiniz 5 Hızlı Ayar blog yazılarımıza göz atabilirsiniz. Son olarak Apple’ın eski iPhone’lara da yazılım desteği sunduğunu ve yıllar öncesinin telefonunu kullanmaya devam eden kullanıcılarının birçoğunu sevindirdiği eklemek gerek.

iPhone Çöktüyse

iOS’un tamamen tepkisiz kalması, nereye dokursanız dokunun aynı ekranı göstermesi çok sık karşılaşılan bir sorun değil ancak çözüm yolunu bilmekte fayda var.

Telefonunuz hiçbir şekilde tepki vermiyor ve hiçbir tuş işlemediğinden kapatamıyorsanız güç ve ana ekran butonlarına basılı tutarak cihazı yeniden başlamaya zorlamaktan başka çareniz yok.

Basılı tutma işlemini Apple logosunu görene dek sürdürüyorsunuz.

Parmağınızı çekerek cihazın normal şekilde yeniden başlamasını sağlıyorsunuz.

Eğer iPhone’unuz sürekli olarak çöküyorsa cihazı Apple Store veya Apple’ın önerdiği bir teknik servise göndermeden önce iOS sürümünü güncellemenizde fayda var.

Ayarlar – Genel – Yazılım Güncellemesi altından OTA olarak veya iOS sürümünü indirip iTunes üzerinden cihazın yazılımını güncellemeniz mümkün.

Zaten en son iOS sürümünü kullanıyorsanız yedekleme işleminin ardından iTunes üzerinden geri yükleme yapmayı deneyin.

iPhone'daki Uygulamalar Açılmıyor/Uygulamalar Çöktü

Eğer kullandığınız uygulama popüler değilse güncellemenin geç yayınlaması ihtimali de var.

Bu durumda uygulamanın geliştiricisini e-posta yağmuruna tutmadan önce ana ekran butonuna çift tıklayıp (6s/6s Plus kullanıyorsanız ekranın sol köşesine sert basıp) açık uygulamalardan sorunlu uygulamayı kaydırarak kapatıp uygulamayı yeniden başlatmayı veya uygulamayı silip yeniden yüklemeyi veya App Store’da Güncellemeler sekmesinden güncelleme olup olmadığını (Her seferinde buradan kontrol etmek istemiyorsanız Ayarlar – iTunes ve App Store – Otomatik İndirmeler altında Güncellemeleri açık konuma getirme seçeneğiniz de var) deneyebilirsiniz.

Şayet Apple’ın kendi uygulamalarında çökme sorunu yaşıyorsanız cihazınızın son iOS sürümünde çalıştığından emin olun ve iTunes aracılığıyla (iTunes’un güncel olması da çok önemli) cihazınızı geri yükleyin.

Çok nadir de olsa iPhone’unuza sonradan yüklediğiniz uygulamalarda açılmadan kapanma veya kullanırken aniden kapanma diğer deyişle uygulamaların çökmesi sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. iOS’ta Android’in aksine güncelleme daha hızlı yayınlandığından çoğu kez uygulamayı güncellemek dışında bir şey yapmanız gerekmiyor.

Safari Çöküyor

Tarayıcının çökmesi için özel hazırlanmış web sitelerinden korunmak için Ayarlar – Safari – Safari Önerilerini kapatmanızı, sıklıkla çökme sorunu yaşıyorsanız Ayarlar – Safari – Geçmişi Temizle altında önbelleği temizlemenizi öneririm.

Ne önbelleği silme ne de iOS’u güncelleme sorununuzu çözmediyse farklı bir web tarayıcıya geçmeyi düşünebilirsiniz ancak iOS’taki web tarayıcıların WebKit işleme motorunu kullanmasından ötürü aynı sorunla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel.

İnternette gezinmek için iOS’un varsayılan web tarayıcısı Safari’yi tercih eden kullanıcılar arasındaysanız tarayıcının zaman zaman sorunlar çıkardığını, hatta Apple’ın sadece tarayıcıdaki sorunu çözmeye yönelik yeni iOS sürümü yayınladığını biliyorsunuzdur. Apple, bu konuda ne kadar çabuk olursa olsun tarayıcının çökmesine sebebiyet vermek isteyen kullanıcılar çıkıyor.