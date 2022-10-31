Her geçen gün gelişen akıllı telefonlar, içerisinde önemli bilgilerimizi ve dosyalarımızı barındırıyor. Hal böyleyken veri kaybı yaşamamak adına düzenli olarak yedekleme yapmak büyük önem taşıyor. Bugün sizler için "iPhone nasıl yedeklenir?" sorusunu cevaplandırdık.

iPhone Yedekleme Yöntemleri

Bilgisayar Üzerinden iPhone Yedekleme Nasıl Yapılır?

iCloud Üzerinden iPhone Yedekleme Nasıl Yapılır?

Bilgisayar Üzerinden Yedekleme

iPhone yedekleme yöntemleri arasında bilgisayar üzerinden yedekleme yöntemi en kolay yollardan biridir. Bu işlemi gerçekleştirmek için bir bilgisayara ve bağlantı kablosuna ihtiyacınız vardır. Ayrıca bilgisayarınıza iTunes uygulamasını kurmuş olmanız gerekir.

Aşağıdali adımları takip ederek daha sonra kullanmak üzere iPhone'unuzu yedekleyebilirsiniz. Bu adımlar hem macOS hem de Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için geçerlidir.

iTunes uygulamasını internetten bilgisayarınıza yükleyin

Programı başlattıktan sonra kablo aracılığıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

iTunes uygulamasında yukarıda bulunan "Aygıtlar" sekmesinden telefonunuzun üzerine tıklayın.

Açılan sekmede "Özet" bölümüne tıklayın.

Yeni açılan pencerede tercih edebileceğiniz iki yöntem bulunuyor. Bunlar "Otomatik olarak yedekle"(1) ve "Elle yedekle ve geri yükle"(2) seçenekleridir.

Eğer "Otomatik olarak yedekle"(1) seçeneğini seçerseniz aşağısında yer alan sekmede yedekleme tercihinize göre iPhone yedeğinizi iCloud(1a) veya bilgisayara(2a) yedekleyebilirsiniz.

Eğer "Elle yedekleme"(2) yöntemi tercihiniz olursa seçiminizden sonra "Şimdi yedekle" tuşuna basmanız gerekir.

İki yöntemde de işlem gerçekleştirilirken telefon ile bilgisayarınız arasında bağlantının kopmadığından emin olun.

iCloud Üzerinden iPhone Yedekleme

"iPhone yedekleme nasıl yapılır?" sorusunun cevaplarından biri de telefondan iCloud üzerine yedekleme yöntemidir. iTunes üzerinden yedeklemeye göre ekstra olarak bilgisayara ihtiyacınız olmadan gerçekleştireceğiniz bu yöntemde size tek gereken iyi bir internet bağlantısıdır.