iPhone Yedekleme Nasıl Yapılır?
iPhone'unuzdaki verileri yazımızda değindiğimiz adımları izleyerek yedekleyebilirsiniz.
Her geçen gün gelişen akıllı telefonlar, içerisinde önemli bilgilerimizi ve dosyalarımızı barındırıyor. Hal böyleyken veri kaybı yaşamamak adına düzenli olarak yedekleme yapmak büyük önem taşıyor. Bugün sizler için "iPhone nasıl yedeklenir?" sorusunu cevaplandırdık.
iPhone Yedekleme Yöntemleri
- Bilgisayar Üzerinden iPhone Yedekleme Nasıl Yapılır?
- iCloud Üzerinden iPhone Yedekleme Nasıl Yapılır?
Bilgisayar Üzerinden Yedekleme
iPhone yedekleme yöntemleri arasında bilgisayar üzerinden yedekleme yöntemi en kolay yollardan biridir. Bu işlemi gerçekleştirmek için bir bilgisayara ve bağlantı kablosuna ihtiyacınız vardır. Ayrıca bilgisayarınıza iTunes uygulamasını kurmuş olmanız gerekir.
Aşağıdali adımları takip ederek daha sonra kullanmak üzere iPhone'unuzu yedekleyebilirsiniz. Bu adımlar hem macOS hem de Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için geçerlidir.
- iTunes uygulamasını internetten bilgisayarınıza yükleyin
- Programı başlattıktan sonra kablo aracılığıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- iTunes uygulamasında yukarıda bulunan "Aygıtlar" sekmesinden telefonunuzun üzerine tıklayın.
- Açılan sekmede "Özet" bölümüne tıklayın.
- Yeni açılan pencerede tercih edebileceğiniz iki yöntem bulunuyor. Bunlar "Otomatik olarak yedekle"(1) ve "Elle yedekle ve geri yükle"(2) seçenekleridir.
- Eğer "Otomatik olarak yedekle"(1) seçeneğini seçerseniz aşağısında yer alan sekmede yedekleme tercihinize göre iPhone yedeğinizi iCloud(1a) veya bilgisayara(2a) yedekleyebilirsiniz.
- Eğer "Elle yedekleme"(2) yöntemi tercihiniz olursa seçiminizden sonra "Şimdi yedekle" tuşuna basmanız gerekir.
- İki yöntemde de işlem gerçekleştirilirken telefon ile bilgisayarınız arasında bağlantının kopmadığından emin olun.
iCloud Üzerinden iPhone Yedekleme
"iPhone yedekleme nasıl yapılır?" sorusunun cevaplarından biri de telefondan iCloud üzerine yedekleme yöntemidir. iTunes üzerinden yedeklemeye göre ekstra olarak bilgisayara ihtiyacınız olmadan gerçekleştireceğiniz bu yöntemde size tek gereken iyi bir internet bağlantısıdır.
- iPhone iCloud yedekleme için aşağıda yer alan yönergeleri takip edebilirsiniz.
- Telefonunuzda "Ayarlar" menüsüne girin.
- "Ayarlar" menüsünde yer alan "iCloud" sekmesine dokunun.
- iCloud menüsü içerisinde "Yedekleme" seçeneğine dokunun.
- Bu menüde "iCloud Yedekleme" özelliğini aktif hale getirin.
- Eğer hemen yedekleme yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan "Şimdi Yedekle" seçeneğine tıklayın.
- İşlem süresi boyunca telefonunuzun internet bağlantısının kopmadığından emin olun. Daha hızlı işlem gerçekleştirmek adına telefonunuzu WiFi'a bağlamak faydalı olacaktır.
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