İşletmeler için En İyi 5 Ücretsiz Logo Oluşturucu

Her işletme, markasının müşterilerin hafızasında yer edinmesi için bir logoya ihtiyaç duyar ama her işletmenin tasarım becerilerine sahip bir çalışanı olmayabilir. Tasarımla ilgi ve alakanız yoksa bile, sizin için bir araya getirdiğimiz bu 5 ücretsiz siteden birini kullanarak temel bir logo hazırlayabilirsiniz.

Launchaco, listemizde yer alan diğer ücretsiz logo oluşturucuların arasında en basit logo oluşturucudur. Tasarım beceriniz yoksa ve başlamak için birkaç temel fikir edinmek istiyorsanız, deneyimleyebileceğiniz en iyi logo oluşturucu budur.

Öncelikle yazınızı yazın ve hemen ardından Launchaco’nun çeşitli yazı tiplerinden birini kullanın. Launchaco, her bir yazı tipinin ne gibi anlamlar içerdiğini açıkladığından seçiminiz daha kolay bir hal alacaktır.

Tasarımlarınızı mobil cihazlarda daha iyi tasarlayacağınızı düşünüyorsanız, bu uygulama, isteklerinizin karşılanabilmesi için çok iyi bir seçim olacaktır. Ücretsiz simgelerden ve fontlardan oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir, düzenlemesi kolaydır ve tasarlanan logolar herhangi bir filigran içermeden indirilebilir.

Profesyonel odaklı çalışan tasarımcılar, haklı olarak tasarlanmasını istediğiniz logolar için ücret talep ederler. Ücretli hizmet almaktan yana değilseniz, logoları ve simgeleri internette ücretsiz olarak paylaşan bazı tasarımcıların yardımınıza koşmasına izin verebilirsiniz. İşletmeler, bu ücretsiz paylaşılan logoları/simgeleri ticari amaçlarla kullanabilirler.

Logo Dust, hem kişisel hem de ticari projeler için herkes tarafından kullanılabilen, sınırsız bir şekilde indirilebilen 47 adet ücretsiz logo havuzuna sahiptir. SVG formatına sahip olduğunuzdan logonun boyutunu kalite kaybı yaşamadan artırabilir ve renk değiştirme gibi eylemleri basitçe gerçekleştirebilirsiniz.

Matt Nunney’in ücretsiz minimal logoları, minimalist tasarım standartlarına uyan logo koleksiyonuyla benzer bir sitedir. Bu logolar PowerPoint dosyaları biçiminde gelir ve bu da logoları düzenlemeyi kolaylaştırır. Bunları kolayca kopyalayabilir ve SVG ya da diğer formatlara dönüştürebilirsiniz.

Logomak, logo yapımı için bir rehberdir. Sizin için bir logo oluşturmaz ama ne yapmak istediğinizi esas alarak yazı tipi ve renk seçeneklerinizi daraltmada yardımcı olur.

Öncelikle, bulunduğunuz sektörü seçin ve tasarlamak istediğiniz logoyu en iyi tanımlayan üç etiketi seçin. Endüstriniz ya da ana değeriniz listede yoksa, ona en yakın olanı seçin. Seçimlerinize bağlı olarak Logomak, logonuz için çoklu renk şemalarıyla birlikte üç ana renk seçecektir. Bir tasarımcı değilseniz, bu değerli bir bilgidir.

Logomak, buna benzer bir şekilde etiketlerinizi esas alarak yazı tipi seçeneklerinizi daraltacaktır. Nasıl olacağının önizlemesini görmek için yazı tiplerini indirebilirsiniz.

Logomak tarafından otomatik olarak oluşturulan birkaç logoyu indirebilir veya Logomak’ı olması gerektiği gibi kullanabilirsiniz. Renk şemalarının ve yazı tiplerinin temel noktalarına sahip olduktan sonra tasarım dünyasına büyük bir adım atabilir ve kendi orijinal logonuzu oluşturabilirsiniz.

Bir logo yaptığınızda veya bir tasarımcıya logo yaptırdığınızda, AI (Yapay Zeka) sistemine dayanarak bu logonun ne kadar iyi olduğunu test edebilirsiniz.

Logoyu yüklemeniz ve Logo Rank’ın üç ana parametreyi test etmesini beklemeniz yeterli olacaktır. Logonun kalitesini belirleyen ölçütler sırasıyla benzersizlik, renk ve kontrasttır. İnsanların olumlu tepki gösterip göstermeyeceğine bunları baz alarak karar verir.

Üç testin sonunda, bu logo ile devam etmenizi ya da yeni bir logo tasarlamanızın gerektiğini ifade eden bir genel bir puan ile karşılaşacaksınız. Ücretsiz simgelere sahip logolar kullanıyorsanız, tasarım becerilerinizi birden fazla kez kontrol etmeniz gerekecektir.