Logo Bir Şirketi Nasıl Etkiler?

Bundan yıllar öncesinde internetteki kaynakların oldukça sınırlı olmasından ötürü insanların internet sitenizde kalmaktan başka çaresinin olmaması muhtemeldi ama internetin yayılımı sonucunda internet sitelerinin de sayısı arttı ve insanların elinin altında sonsuza yakın bir kaynak oldu. İnternet sitesi sahipleri ise ziyaretçilerin internet sitelerini terk etmelerini önlemek için bu dönemde büyük bir role sahiptir.

İnternet sitenize gelen ziyaretçilerin markanızı güvenilir olarak bulmasını sağlamak için göz alıcı bir logoya sahip olmanız gerekir. Bir logonun işletmenizi bir bütün olarak geliştirmekten çok daha az önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Bu şekilde düşünmenizin sebebi kaliteli bir logo kullanmanın faydalarını bilmemeniz olabilir. Peki, kaliteli bir logo kullanmanın faydaları nedir?

Kaliteli Bir Logo Kullanmanın Faydaları

Kaliteli bir logo kullanmak , hedef kitlenizi tanımasanız bile markanızın bilinirliğini artırmanıza yardımcı olur.

, hedef kitlenizi tanımasanız bile markanızın bilinirliğini artırmanıza yardımcı olur. İnternet sitesine gelen ziyaretçilere önünde profesyonel bir markanın internet sitesinde bulunduklarını hissettirir ve ziyaretçiler bu sebepten ötürü markanızı güvenli bulur.

Kullanılan logo bir şirketi rakiplerinden ayıran temel unsurdur.

İnternet sitenizin dönüşüm oranlarını artırabilir.

Kaliteli bir logonun ziyaretçilerin satın alma kararlarını olumlu yönde etkilemesi yüksek bir olasılıktır çünkü iyi bir logonun müşterilerin markaya bağlanmasının üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bir markaya bağlanan müşteri doğal olarak o markadan ürün satın alacaktır.

Kaliteli Bir Logo Tasarlama Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kaliteli bir logo kullanmanın faydalarını artık bildiğinize göre, harika bir logo tasarlama hakkında bilmeniz gerekenleri sıralayabiliriz. Harika bir logo tasarlama hakkında bilmeniz gerekenleri hemen alt bölümde bulabilirsiniz.

1. İlginçlik

Logonuzu işletmenizin türüne bağlı olarak tasarlamanız gerekiyor. Eğlence sektöründe olan ya da sıra dışı bir ürün satan şirketiniz var ise logonuzu ilginç kılacak birkaç dokunuşta bulunabilirsiniz. Bu, insanların logonuzu sevmesine ve markanıza bağlanmasına yardımcı olabilir ama sağlık gibi güvenin çok önemli olduğu sektörde olan şirketlerin logosu elbette ciddiyeti öldürecek bu tür eylemlerden uzak durmalı.

2. Şıklık ve Ciddiyet

Logo tasarımlarındaki eğilimler zamanla farklılıklar gösterebilir. Logonuzda ciddiyetin ve şıklığın ön planda olmasının gerektiğini düşünüyorsanız logonuzda kullanılan yazı tipleri daha çok Helvetica gibi düz bir yazı tipi olmalıdır.

3. Renk Kullanımı

Logo tasarımında renklere dikkat etmek de oldukça önemlidir. Renk seçimi söz konusu olunca birçok şirket sadelikten yana oluyor zira sadelikten yana olan logoların daha çok sevilmesi muhtemeldir. Seçilen renkler, işinizi yansıtmalıdır. Yeşil ve mavi gibi soğuk renkler, potansiyel müşterilere daha sakin hisler verir. Sarı ve kırmızı gibi renkler ise daha cesur bir imaj çizmenizi sağlar.