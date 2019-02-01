İşte WhatsApp'ta Herkesten Silinen Mesajları Okumanın Yöntemi

"WhatsApp'ta silinen mesajları nasıl okuruz?" sorunun yanıtı oldukça basit. WhatsApp’ta silinen mesajları okumak sandığınız kadar zor değil. WhatsApp'ta silinen mesajı okumak için bir programa da ihtiyacınız yok! WhatsApp’ta herkesten silinen mesajları okumanın pratik yöntemini anlatıyoruz.

WhatsApp'ta Silinen Mesajları Okumak Mümkün!

WhatsApp’ta gönderilen mesajları silme ve geri alma özelliği uzun bir süredir var. Yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajı karşı taraf görmeden geri alabiliyorsunuz. İster teke tek yazışmalarda ister grup sohbetlerinde gönderdiğiniz bir iletiyi belli bir süre içerisinde silmeniz mümkün. Tek dokunuşla mesajı hem sizden hem de karşı taraftan silebiliyorsunuz. Yeni keşfedilen bir açıkla silinen mesajı geri alma özelliğinin çok da iyi çalışmadığı ortaya çıktı. Karşı taraftan da silindiğini sandığınız mesaj aslında okunabiliyor. Mesajı gönderdiğiniz kişi, dilerse anında sildiğiniz mesajı okuyabiliyor hem de istediği zaman bunu yapabiliyor. Tabii ki; aynı şekilde siz de kişilerinizden gelen silinen mesajları okuyabiliyorsunuz.

WhatsApp'ta Silinen Mesajları Nasıl Okuruz?