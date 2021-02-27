WhatsApp Gelen Fotoğraflar Galeride Gözükmüyor, Nasıl Düzeltilir?

WhatsApp kullanıcıları, anlık mesajlaşma uygulamasında başka tarafından gönderilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak galeriye kaydedilmemesi durumunda "WhatsApp gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor, WhatsApp Messenger üzerinden gönderilen görüntüleri galeride görüntülemek için ne yapmam gerekiyor?" gibi soruların cevabını araştırmaya başlayabiliyor.

WhatsApp Messenger dünya çapında popüler bir anlık mesajlaşma uygulaması olduğu için bu tür bir sorunla karşılaşan binlerce kullanıcının olduğunu söylemek doğru bir tahmin olacaktır. Peki, WhatsApp'tan atılan fotoğraflar ve videolar neden galeride gözükmüyor? Siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız takip etmeniz gereken adımları izlemeye başlayabilirsiniz.

WhatsApp Gelen Fotoğraflar Neden Galeride Gözükmüyor?

WhatsApp'ta tarafınıza gönderilen fotoğraf ve videoların galeriye kaydedilmemesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Görüntülerin galerinize otomatik olarak kaydedilmemesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Kişi fotoğrafı veya videoyu gönderdikten kısa bir süre sonra silmiş olabilir. Size fotoğraf veya video gönderen birisi, görüntüyü iki taraftan da silme seçeneğini kullanırsa bu görüntü sadece sohbetten değil aynı zamanda galerinizden de silinir.

Cihazınızda yeterli alan olmayabilir.

olmayabilir. WhatsApp Messenger uygulamasına bu işlem için izin vermemiş olabilirsiniz.

uygulamasına bu işlem için izin vermemiş olabilirsiniz. Anlık mesajlaşma uygulaması, görüntüleri galeriye otomatik olarak kaydetmek için internet bağlantısına ihtiyaç duyar. İnternet bağlantınız yoksa bu işlem gerçekleşmez.

Veri tasarruf modu açık olabilir. Uygulamanın ayarlarından bu seçeneği etkinleştirmişseniz görüntüleri manuel olarak indirmeniz gerekir. İndirmediğiniz görüntüler, galerinize de otomatik olarak kaydedilmez.

WhatsApp Gelen Fotoğrafları Galeriye Kaydetme Sorununun Çözümü

WhatsApp Messenger'dan gelen fotoğraf ve videoları otomatik olarak galeriye kaydetmek istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemler, başkaları tarafından size gönderilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak galerinize kaydetmenizi sağlayacaktır.

1. Görüntünün Silinmediğinden Emin Olun

WhatsApp'tan gelen bir görüntünün galeriye kaydedilmesinin nedenlerinden biri, önceki başlığın altındaki ilk maddede de belirtildiği üzere karşı tarafın görüntüyü silmesidir. Görüntüyü gönderen kişi eğer görüntüyü silmişse görüntü galerinizde görünmeyecektir.

2. Cihazınızda Yeterli Alanın Olup Olmadığını Kontrol Edin

Cihazınızda fotoğraf veya videoların kaydedilmesi için yeterli alan yoksa size gönderilen görüntüler de kaydedilmeyecektir. Depolama alanınızı kontrol ettiğinizde kullanılabilir alanın fotoğraf veya video kaydetmede yetersiz olduğunu görüyorsanız cihazınızdaki gereksiz dosya ve uygulamaları silerek kullanılabilir alanı arttırabilirsiniz.

3. WhatsApp Messenger'a İzin Verin

Anlık mesajlaşma uygulamasını indirdiğiniz zaman uygulamanın işlevlerini yerine getirmesi için sizden birtakım izinler istenir. Bu izinlerden bir tanesi de fotoğrafların ve videoların cihazınıza kaydedilmesini içerir. Bu izni WhatsApp'a vermediyseniz otomatik kaydetme işlemi gerçekleşmeyecektir.

4. İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

WhatsApp'tan gelen fotoğraf / video galerinize otomatik olarak kaydedilmiyorsa cihazınızın internet bağlantısını kontrol edin. İnternet bağlantınız yoksa görüntüler cihazınıza indirilmeyecektir.

5. Veri Tasarruf Modunun Açık Olup Olmadığını Öğrenin

Veri tasarruf modu açık olduğunda cihazınıza indirilecek fotoğraf ve videoları manuel olarak seçmeniz gerekir. Size gönderilen fotoğraf ve videoların üzerine tıklayarak indirme işlemini başlatarak indirme işlemini manuel olarak başlatabilir veya veri tasarruf modunu kapatabilirsiniz.

WhatsApp Gelen Fotoğrafları Kaydetme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Messenger'da tarafınıza gönderilen fotoğraf veya videoyu kaydetmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iPhone'da WhatsApp'tan Atılan Görüntüleri Kaydetme

Uygulamayı açtıktan sonra uygulama ayarlarına gidin.

Sohbetler seçeneğine dokunun.

"Film Rulosuna Kaydet" seçeneğini etkin hale getirin.

Android'de WhatsApp'tan Atılan Görüntüleri Kaydetme