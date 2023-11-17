Çok Satan JBL Tune Kulaklık Serisinin 4 Yeni Modeli ve Fiyatları

Hoparlör, kulaklık gibi ürünlerde dikkat çeken JBL markası, herkesin zevkine uygun yeni ürünlerini piyasaya sundu. Her bütçeye uygun olan JBL Tune kulaklık serisi müzik severlerin dikkatini çekiyor.

Bu seri; JBLTune 770BT NC, JBL Tune 570BT, JBL Tune 720BT NC ve JBL Tune 670BT NC kulak üstü kulaklık modellerinden oluşuyor.

Bahsettiğimiz bu seri yeni nesil Bluetooth teknolojisiyle tasarlanmıştır. Aynı zamanda JBL Pure Bass teknolojisine de sahip. JBL Pure Bass teknolojisi sayesinde kulaklıklar hem etkileyici hem de güçlü sesin çıkmasını sağlıyor. Kulaklıkların güncellenen dahili mikrofonlarıysa mesajlarla çağrıları doğru şekilde iletiyor.

JBL Tune Kulaklık Serisi

JBL Tune kulaklık serisi içerisinde yer alan 4 yeni modelinin özellikleri şu şekildedir:

1. JBL Tune 770BT NC

JBL markasına ait kulak üstü Tune serisindeki en yüksek model olarak JBL Tune 770BT NC öne çıkıyor. Bu kulak üstü kulaklık modeli, üst düzey özelliklere sahiptir. Şık görüntüsüyle de dikkat çeken modelde 40 mm sürücüleri aracılığıyla JBL Pure Bass ses kalitesi sunan bir kulaklık modelidir.

JBL Tune 770BT NC, Uyumlanabilir Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle de ortamdaki sesleri artırıyor. Bu özellik sayesinde kulaklıkla cadde gibi gürültülü, işlek yerlerde güvenli yürünebiliyor.

Gürültü Engelleme (ANC) özelliği, Talk Thru ve Ambient Aware modlarından oluşuyor. Suni deri ile tasarlanan kulaklık pedleri de konforlu müzik dinleme deneyimi sunuyor.

Kulaklığın diğer kullanışlı özellikleriyse hafif ve katlanabilir olmasıdır. JBL Tune 770BT NC, 2 saatte tam şarj olabilen bataryaya sahiptir. Bu batarya ile kulaklık 70 saate kadar kullanılabiliyor. Belirttiğimiz bu kulaklık modelinin bir başka dikkat çekici özelliğiyse Multi-Point bağlantısıdır.

Multi-Point bağlantı özelliğiyle bir cihazdan başka cihazlara kolayca geçiş yapılabiliyor. Ayrıca kulaklık; sesli asistan, akıllı ortam ve EQ setlerinin de kişiselleştirilmesine olanak tanıyor. Bu kişiselleştirmede mobil uygulama ile gerçekleşiyor. JBL Tune 770BT NC’nin fiyatı 5.490 TL’dir.

2. JBL Tune 570BT

JBL Tune kulaklık serisi içerisinde yer alan JBL Tune 570BT, Pure Bass teknolojisiyle geliştirilmiştir. Pure Bass teknolojisi sayesinde yüksek sesler dahi bozulmadan kullanıcılara aktarılabiliyor. Kulaklık 5 dakikalık hızlı şarjla 2 saat kullanılabiliyor. 2 saatlik şarjla da 40 saat kullanım olanağı sunuyor.

160 gram ağırlığa sahip olan kulaklık hem katlanabilir hem de hafif tasarıma sahiptir. JBL Tune 570BT, Bluetooth 5.0 versiyonuyla farklı farklı cihazlarla aynı anda bağlantı kurabiliyor. On-Ear (kulak üstü) özelliği de kolay kullanım olanağı sunmaktadır. JBL Tune 570BT, 1.690 TL’den kullanıcılarına sunuluyor.

3. JBL Tune 720BT NC

JBL Tune 720BT NC, Bluetooth 5.3 teknolojisiyle geliştirilmiştir. Ayrıca 40 mm dinamik sürücülerle donatılmıştır. 2 saatlik tam şarjda 76 saatlik pil ömrü var. Pure Bass ses kalitesindeki bu kulaklık kullanıcılarına sesleri kaliteli şekilde aktarıyor.

Kullanıcılar, konser kalitesinde müzik dinleyebiliyor. Aynı zamanda Over-Ear yani kulağı saran yapıda dış sesleri engelliyor.

Şık, katlanabilir ve hafif bir yapıya sahip olan JBL Tune 720BT NC, 220 gram ağırlığa sahiptir. Kulaklıkta aynı anda 2 bağlantı sağlanabiliyor. Mobil uygulama ile EQ profilleri belirlenebiliyor. Söz ettiğimiz bu özellikte kullanıcılara müziği istedikleri şekilde dinleme olanağı sunuyor. Kulaklığın fiyatı 2.790 TL’dir.

4. JBL Tune 670BT NC

Uyumlanabilir Gürültü Engelleyici özellikli olarak JBL Tune 670BT NC geliştirilmiştir. Muhteşem şekilde sesleri aktaran kulaklık katlanabiliyor. Hafif yapıya sahip olan kulaklığın şarjı tam dolduğunda 70 saatlik pil ömrü sunuyor. 5 dakikalık şarjla 3 saat ekstra kullanılabiliyor.

JBL uygulamasıyla EQ ve diğer parametreler özelleştirilebiliyor. JBL Tune 670BT NC, çoklu bağlantı desteği de sunuyor. Böylelikle telefon ve bilgisayar arasında doğru şekilde ses akışı aktarıyor.

JBL Tune kulaklık serisi içerisindeki bu modelde Bluetooth 5.3 teknolojisiyle geliştirildi. JBL kulaklık uygulamasından yararlanılarak oyun, video ve müzik için ayrı şekilde optimize yapılabiliyor.

Peki, sizin favori kulaklığınız hangisi? Bizimle görüşlerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz.