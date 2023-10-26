Oyuncuların Yeni Gözdesi: JBL Quantum Serisi Özellikleri ve Fiyatları

JBL uzun yıllardır ülkemizde bulunan bir marka ve genellikle de kulaklıklığı ile bilinen bir isim. Özellikle video oyunları ile çok içli dışlı olan kişiler kulaklıkların ne kadar önemli olduğunu bilirler. Oyundaki performansınızı direkt olarak etkileyen en önemli bileşenlerden biri olan kulaklıklar oyuncular için vazgeçilmez bir ekipmandır. Bu noktada da JBL Quantum serisi öne çıkıyor.

JBL Quantum serisi, genellikle oyuncular için dizayn edilmiş bir seri. Pek çok üründe bunu görebiliyoruz. Oyuncuları hedef alan JBL, Quantum serisi ile oyuncuların dikkatini üzerine çekmeyi başardı diyebiliriz. Biz de bu yazımızda sizlere JBL Quantum serisinden bahsedeceğiz. Hangi ürünler var ve bu ürünlerin özellikleri nedir sizler için derledik.

JBL Quantum Serisi

JBL Quantum 50

JBL Quantum 100

JBL Quantum 200

JBL Quantum 350

JBL Quantum 610

JBL Quantum 810

JBL Quantum 910

JBL Quantum TWS

JBL Quantum 50

Giriş seviyesi bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız ve kulak üstü model istemiyorsanız JBL Quantum 50 sizin için ideal olabilir. Kulak içi bir model olan JBL Quantum 50 mikrofona da sahip. Kablolu olarak, 3.5 mm jak ile beraber kullanabileceğiniz bu kulaklık özellikle kulak içi modeli tercih edenler içindir.

Mikrofon: Var

Kullanım Şekli: Kablolu

Renk: Siyah

Bağlantı Özellikleri: 3.5mm Jak

Empedans (Ohm): 16

Ağırlık: 21 gr

3,5 mm konektörleri: Var

Menşei: Çin

Fiyat: 749 TL

JBL Quantum 100

Giriş seviyesi diyebileceğimiz bir kulaklık olan JBL Quantum 100 son derece şık ve sade bir tasarıma sahip. Oyunlarda sesli iletişim kurabilmeniz için gerekli olan bir mikrofona da sahip. 3.5 mm jaka sahip olduğu için PC, Xbox, Nintendo Switch, Mac, VR ve telefonlarda kullanılabiliyor. Düşük bütçeli bir kulaklık arıyorsanız JBL Quantum 100’e göz atmak isteyebilirsiniz.

Mikrofon: Var

Suya Dayanıklılık: Yok

Kullanım Şekli: Kablolu

Renk: Siyah

Bağlantı Özellikleri: 3.5mm Jak

Toza Dayanıklılık: Yok

Ses Çıkışı: Stereo

Empedans (Ohm): 32

Fiyat: 899 TL

JBL Quantum 200

50 mm sürücülerin kullanıldığı bu modelde JBL fiyat performansa oynamış diyebiliriz. Oldukça iyi bir ses deneyimi vadeden JBL Quantum 200, 3.5 mm jak aracılığıyla bağlantı kuruyor.

Bağlantı: Kablolu

Mikrofon: Var

Kullanım Tipi: Kulaküstü

Kullanım Alanı: Oyun

Renk: Siyah

Fiyat: 1.217 TL

JBL Quantum 350

Kablosuz özelliği ile dikkat çeken JBL Quantum 350, 22 saate kadar süren pil performansı ile dikkat çekiyor. Uzun süre ekran başında vakit geçirenler için oldukça yeterli bir bataryaya sahip. Type C ile şarj oluyor ve son derece sade bir tasarıma sahip. Uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık almak isteyenler JBL Quantum 350’ye bir göz atabilirler.

Mikrofon: Var

Kullanım Şekli: Kablosuz

Renk: Siyah

Bağlantı Özellikleri: Wireless

Empedans (Ohm): 32

Ağırlık: 247 g

Garanti: 24

Menşei: Çin

Fiyat: 2.570 TL

JBL Quantum 610

JBL Quantum serisinin iddialı ürünlerinden biri olan 610 modeli 50 mm neodimyum sürücüler ile güçlendirilmiş. 40 saatlik pil ömrüyle epey dikkatleri çekiyor. USB ile bağladığınız ve içerisinde kendi ses kartı bulunan JBL Quantum 610, rekabetçi oyunlarda ses kasmak için ideal bir kulaklık. Kulaklıklara biraz bütçe ayırabilen biriyseniz JBL Quantum 610’ya muhakkak bir göz atın.

Mikrofon: Var

Kullanım Şekli: Kablosuz

Renk: Siyah

Bağlantı Özellikleri: Wireless

Empedans (Ohm): 32

Ağırlık: 357 g

3,5 mm konektörleri: Var

Garanti: 24

Fiyat: 4.599 TL

JBL Quantum 810

JBL Quantum serisinin üst segment kulaklıklarından biri olan JBL Quantum 810 epey havalı bir ürün. 43 saatlik pil ömrüyle kesintisiz bir oyun deneyimi arayanlar için epey ideal bir ürün. Çok kanallı 3D sesi deneyimlemenizi sağlayan JBL Quantum surround ve DTS Headphone:X sürüm 2.0 teknolojisi ile oyundan alacağını keyif artacaktır.

Mikrofon:Var

Kullanım Şekli:Kablosuz

Bağlantı Teknolojisi:Kablosuz

Renk: Siyah

Bağlantı Özellikleri:Bluetooth 5.2

Takma tipi:Kulaküstü

Empedans (Ohm):95 dB

Ağırlık:357 gr

Fiyat: 6.149 TL

JBL Quantum 910

Geldik JBL Quantum serisinin amiral gemisine. JBL Quantum 910 her özelliği ile oyuncuların rüyalarını süsleyecek bir ürün. Düşük gecikmeli ses iletimi ile öne çıkan bu modelde RGB aydınlatma da bulunuyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisi etrafınızdaki istenmeyen sesleri ortadan kaldırabilrisiniz. Böylece oyununuza tam olarak konsantre olabilirsiniz.

Mikrofon:Gümbürtü (Boom)

Şarj Tipi:USB

Suya Dayanıklılık:Yok

Kullanım Şekli:Kablosuz

Renk:Siyah

Bağlantı Özellikleri:Wi-Fi

Bağlantı Özellikleri:Bluetooth 5.2

Hassasiyet:111 dB

Fiyat: 12.900 TL

JBL Quantum TWS

Kulak içi ve kablosuz bir model arıyorsanız JBL Quantum TWS tek seçeneğiniz diyebiliriz. Oldukça şık bir görünüme sahip olan bu kulaklıklar ile 8 saatlik kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Şarj kutusu da 16 saatlik bir güce sahip. Bluetooth’a sahip tüm cihazlarınızda JBL Quantum TWS’yi kullanabilirsiniz.

Mikrofon: Var

Kullanım Şekli:Kablosuz

Renk: Siyah

Bağlantı Özellikleri: Bluetooth 5.2

Bağlantı Özellikleri: Bluetooth

Takma tipi: Kulak içi

Empedans (Ohm): 96 dB

Ağırlık: 42,4

Fiyat: 4.128 TL

JBL Quantum serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Listedeki favori ürününüz hangisi? Siz JBL Quantum serisinden bir ürün satın almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.