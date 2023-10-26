Oyuncuların Yeni Gözdesi: JBL Quantum Serisi Özellikleri ve Fiyatları
JBL Quantum serisi ile alakalı bilmeniz gereken her şey bu yazımızda sizlerle.
JBL uzun yıllardır ülkemizde bulunan bir marka ve genellikle de kulaklıklığı ile bilinen bir isim. Özellikle video oyunları ile çok içli dışlı olan kişiler kulaklıkların ne kadar önemli olduğunu bilirler. Oyundaki performansınızı direkt olarak etkileyen en önemli bileşenlerden biri olan kulaklıklar oyuncular için vazgeçilmez bir ekipmandır. Bu noktada da JBL Quantum serisi öne çıkıyor.
JBL Quantum serisi, genellikle oyuncular için dizayn edilmiş bir seri. Pek çok üründe bunu görebiliyoruz. Oyuncuları hedef alan JBL, Quantum serisi ile oyuncuların dikkatini üzerine çekmeyi başardı diyebiliriz. Biz de bu yazımızda sizlere JBL Quantum serisinden bahsedeceğiz. Hangi ürünler var ve bu ürünlerin özellikleri nedir sizler için derledik.
JBL Quantum Serisi
- JBL Quantum 50
- JBL Quantum 100
- JBL Quantum 200
- JBL Quantum 350
- JBL Quantum 610
- JBL Quantum 810
- JBL Quantum 910
- JBL Quantum TWS
Gamer Kulaklık Satın Alırken Bilinmesi Gerekenler
Oyun sektörü büyümeye devam ettikçe pek çok gamer ürünü de satışa çıkıyor.
JBL Quantum 50
Giriş seviyesi bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız ve kulak üstü model istemiyorsanız JBL Quantum 50 sizin için ideal olabilir. Kulak içi bir model olan JBL Quantum 50 mikrofona da sahip. Kablolu olarak, 3.5 mm jak ile beraber kullanabileceğiniz bu kulaklık özellikle kulak içi modeli tercih edenler içindir.
- Mikrofon: Var
- Kullanım Şekli: Kablolu
- Renk: Siyah
- Bağlantı Özellikleri: 3.5mm Jak
- Empedans (Ohm): 16
- Ağırlık: 21 gr
- 3,5 mm konektörleri: Var
- Menşei: Çin
Fiyat: 749 TL
JBL Quantum 100
Giriş seviyesi diyebileceğimiz bir kulaklık olan JBL Quantum 100 son derece şık ve sade bir tasarıma sahip. Oyunlarda sesli iletişim kurabilmeniz için gerekli olan bir mikrofona da sahip. 3.5 mm jaka sahip olduğu için PC, Xbox, Nintendo Switch, Mac, VR ve telefonlarda kullanılabiliyor. Düşük bütçeli bir kulaklık arıyorsanız JBL Quantum 100’e göz atmak isteyebilirsiniz.
- Mikrofon: Var
- Suya Dayanıklılık: Yok
- Kullanım Şekli: Kablolu
- Renk: Siyah
- Bağlantı Özellikleri: 3.5mm Jak
- Toza Dayanıklılık: Yok
- Ses Çıkışı: Stereo
- Empedans (Ohm): 32
Fiyat: 899 TL
JBL Quantum 200
50 mm sürücülerin kullanıldığı bu modelde JBL fiyat performansa oynamış diyebiliriz. Oldukça iyi bir ses deneyimi vadeden JBL Quantum 200, 3.5 mm jak aracılığıyla bağlantı kuruyor.
- Bağlantı: Kablolu
- Mikrofon: Var
- Kullanım Tipi: Kulaküstü
- Kullanım Alanı: Oyun
- Renk: Siyah
Fiyat: 1.217 TL
JBL Quantum 350
Kablosuz özelliği ile dikkat çeken JBL Quantum 350, 22 saate kadar süren pil performansı ile dikkat çekiyor. Uzun süre ekran başında vakit geçirenler için oldukça yeterli bir bataryaya sahip. Type C ile şarj oluyor ve son derece sade bir tasarıma sahip. Uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık almak isteyenler JBL Quantum 350’ye bir göz atabilirler.
- Mikrofon: Var
- Kullanım Şekli: Kablosuz
- Renk: Siyah
- Bağlantı Özellikleri: Wireless
- Empedans (Ohm): 32
- Ağırlık: 247 g
- Garanti: 24
- Menşei: Çin
Fiyat: 2.570 TL
JBL Quantum 610
JBL Quantum serisinin iddialı ürünlerinden biri olan 610 modeli 50 mm neodimyum sürücüler ile güçlendirilmiş. 40 saatlik pil ömrüyle epey dikkatleri çekiyor. USB ile bağladığınız ve içerisinde kendi ses kartı bulunan JBL Quantum 610, rekabetçi oyunlarda ses kasmak için ideal bir kulaklık. Kulaklıklara biraz bütçe ayırabilen biriyseniz JBL Quantum 610’ya muhakkak bir göz atın.
- Mikrofon: Var
- Kullanım Şekli: Kablosuz
- Renk: Siyah
- Bağlantı Özellikleri: Wireless
- Empedans (Ohm): 32
- Ağırlık: 357 g
- 3,5 mm konektörleri: Var
- Garanti: 24
Fiyat: 4.599 TL
JBL Quantum 810
JBL Quantum serisinin üst segment kulaklıklarından biri olan JBL Quantum 810 epey havalı bir ürün. 43 saatlik pil ömrüyle kesintisiz bir oyun deneyimi arayanlar için epey ideal bir ürün. Çok kanallı 3D sesi deneyimlemenizi sağlayan JBL Quantum surround ve DTS Headphone:X sürüm 2.0 teknolojisi ile oyundan alacağını keyif artacaktır.
- Mikrofon:Var
- Kullanım Şekli:Kablosuz
- Bağlantı Teknolojisi:Kablosuz
- Renk: Siyah
- Bağlantı Özellikleri:Bluetooth 5.2
- Takma tipi:Kulaküstü
- Empedans (Ohm):95 dB
- Ağırlık:357 gr
Fiyat: 6.149 TL
JBL Quantum 910
Geldik JBL Quantum serisinin amiral gemisine. JBL Quantum 910 her özelliği ile oyuncuların rüyalarını süsleyecek bir ürün. Düşük gecikmeli ses iletimi ile öne çıkan bu modelde RGB aydınlatma da bulunuyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisi etrafınızdaki istenmeyen sesleri ortadan kaldırabilrisiniz. Böylece oyununuza tam olarak konsantre olabilirsiniz.
- Mikrofon:Gümbürtü (Boom)
- Şarj Tipi:USB
- Suya Dayanıklılık:Yok
- Kullanım Şekli:Kablosuz
- Renk:Siyah
- Bağlantı Özellikleri:Wi-Fi
- Bağlantı Özellikleri:Bluetooth 5.2
- Hassasiyet:111 dB
Fiyat: 12.900 TL
JBL Quantum TWS
Kulak içi ve kablosuz bir model arıyorsanız JBL Quantum TWS tek seçeneğiniz diyebiliriz. Oldukça şık bir görünüme sahip olan bu kulaklıklar ile 8 saatlik kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Şarj kutusu da 16 saatlik bir güce sahip. Bluetooth’a sahip tüm cihazlarınızda JBL Quantum TWS’yi kullanabilirsiniz.
- Mikrofon: Var
- Kullanım Şekli:Kablosuz
- Renk: Siyah
- Bağlantı Özellikleri: Bluetooth 5.2
- Bağlantı Özellikleri: Bluetooth
- Takma tipi: Kulak içi
- Empedans (Ohm): 96 dB
- Ağırlık: 42,4
Fiyat: 4.128 TL
En İyi Gürültü Önleyici Kulaklık Modelleri ve Fiyatları
Gürültü engelleyici kulaklık modelleri, özellikle sesli ortamlarda telefon görüşmelerinizi oldukça kolaylaştırabilir.
JBL Quantum serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Listedeki favori ürününüz hangisi? Siz JBL Quantum serisinden bir ürün satın almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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