En İyi Jeremy Renner Filmleri ve Dizileri

Amerikalı ünlü oyuncu Jeremy Renner, 2002 yılında en iyi erkek oyuncu adayı gösterildiği Palm Beach Uluslararası Film Festivali’nde Dahmer adlı dizideki rolü ile gündem olmuştu. Sonrasında birçok başarılı projeye imza atan aktör aynı zamanda söz yazarı.

1995 yılında Seniors Trip filminde Mark D’Agastino rolüyle seyircisiyle ilk defa buluşan Renner, 2001-2015 yılları arasında birçok yapımda yer aldı. Bu yazımızda yakışıklı aktörün rol aldığı en iyi film ve dizilere göz atıyoruz. İşte, Jeremy Renner’ı izleyebileceğiniz en iyi 9 yapım!

Jeremy Renner’ın Rol Aldığı En İyi Film ve Dizileri

Avengers: Endgame (Yenilmezler)

Görevimiz Tehlike 5

28 Hafta Sonra

Hırsızlar Şehri (The Town)

Düzenbaz

The Unusuals

Dahmer

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları

Avengers: Endgame (Yenilmezler)

Sinema tutkunlarının büyük bir heyecanla izlediği Yenilmezler serisinde Jeremy Renner’ı Clint Barton/Hawkeye rolünde izliyoruz. SHIELD adlı barış örgütünün girişimiyle dünyayı içinde bulunduğu büyük tehlikeden kurtarmak için süper kahramanlardan oluşan bir örgüt kurulur. Bu örgütte Renner, kendine düşen rolü üstlenir.

Görevimiz Tehlike 5

Bu filmde ünlü oyuncu William Brandt adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Tom Cruise’un oynadığı Ethan Hunt isimli karakter kendi ekibi ile birlikte zorlu bir görev üstleniyor. Syndicate isimli dolandırıcılık çetesi ile mücadele eden ekibin aksiyon dolu macerasını izliyoruz.

28 Hafta Sonra

İngiltere’yi kasıp kavuran bir virüs saldırısı gerçekleşir. Bu saldırıdan korunmayı başaranlar sığınmacı olarak belli bir yere yerleşir. Virüsün etkileri ortaya çıktıktan sonra mutanta dönüşen diğer insanlar sığınmacıların olduğu bölgeyi keşfedip saldırmaya başlar. Renner, bu filmde Sergeant Doyle adlı karakteri canlandırır.

Hırsızlar Şehri

Boston’da hırsızlık olayları ile nam salmış bir bölge olan Charlestown’da geçen hikayede beklenmedik bir aşkın doğuşunu izliyoruz. Bu bölgedeki hırsızlar arasında derin ailevi ve güçlü bir bağ kurulmuş. Herkes işine son derece sadık ve dış dünyaya kapalı olarak yetişiyor.

Grubun lideri olan Dough MacRay ise beklenmedik bir anda rehin aldığı bir kadına karşı yoğun hislere kapılıyor. Hissettiği bu duygular iş hayatını da etkilemeye başlıyor. Ben Affleck’in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği bu yapımda Jeremy Renner’ı James Coughlin rolüyle izliyoruz.

Düzenbaz (American Hustle)

Gerçek bir hikayeden esinlenerek sinemaya uyarlanan bu yapımda Irving Rosenfeld ve Sydney Prosser adlı iki profesyonel dolandırıcı bizi karşılıyor. Bu ikiliyi Richie DiMaso adlı bir FBI ajanı yakalıyor. Hüküm giymek istemeyen ikili için aslında bir çıkış yolu var.

Eğer FBI için çalışmayı kabul ederlerse cezaları ortadan kalkacak. Nitekim, dolandırıcılar bu teklifi kabul edip diğer dolandırıcıların yakalanması için FBI’ya yardım ediyor. Atlantic City’de büyük bir oyun düzenleyen ikili bu girişiminde ilginç bir maceranın içine düşüyor. Filmde Carmine Polito rolünü Jeremy Renner canlandırıyor.

The Unusuals

2009 yılında yayınlanan bu dizide Jeremy Renner bir dedektifi canlandırıyor. Dram ve komedi türündeki yapım New York’ta geçiyor. 1 sezonluk bir dizi ve her bölüm 60 dakikadan oluşuyor. Çeşitli polisiye hikayelerine konuk olacağınız bir yapım.

Dahmer

Jeremy Renner’ın başrol oynadığı bu dizi bir seri katilin hikayesini anlatıyor. Jeffrey Dahmer adlı bu katil toplam 17 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Hapis kararı çıkan Dahmer öldürdüğü kişilerin vücutlarını parçalara ayırıyor. Hatta parçaladığı bedenlerin bir kısımlarını yiyor. Sorgu sırasında bu yaptığının bir deney olduğunu iddia eden katil insan etinin kendisine iyi geldiği ifade ediyor.

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Renner’ın Tom Cruise ve Simon Pegg ile başrolleri paylaştığı bu filmde Ethan Hunt adlı karakter ve arkadaşlarından oluşan bir ekibin üstlendiği zorlu görevi izliyoruz. IMF’nin kapatılmasına neden olan bir terör saldırısına adı karışan ekip Ghost Protocol isimli yeni bir girişime adım atıyor.

Kimliklerini değiştirip kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Kimse ile iletişim kurmadan bu görevi tamamlamaya çalışıyorlar.

Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları

İkiz kardeşler olarak tanıdığımız Hansel ve Gretel geçirdikleri travmatik bir kazanın üstünden 15 yıl geçtikten sonra hayatlarını cadıları yok etmeye adıyorlar. Zencefilli evle ilgili olan bu travmanın etkisiyle yoğun bir intikam hissine kapılan ikili avcılık konusunda ustalaşmayı başarıyorlar.

Kanlı Ay toplantısında yerli çocukları katletmeyi planlayan büyücü kadınların başına ulaşmaya çalışıyorlar. Lanetlerin işlemediği Hansel ve Gretel’in macerasını izlediğimiz bu filmde Jeremy Renner Hansel’i canlandırıyor.

Siz bu filmlerden kaç tanesini izlediniz? En beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın!