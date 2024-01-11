Bu Hafta Sinemada Neler Var: Vizyondaki Filmler - 2024
Beyazperdede her hafta yepyeni filmler gösterime giriyor. Peki, bu hafta vizyonda neler var? İşte, bu hafta vizyona girecek olan filmlerin güncel listesi!
Sinemaseverlerin yakından takip ettiği vizyona girecekler listesinde bu hafta birçok popüler yapım yer alıyor. Dram, korku, fantastik, bilim kurgu, biyografi, komedi gibi farklı türlerde birbirinden keyifli filmleri sinemada izlemenin tadını çıkarabilirsiniz.
Ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı yerli ve yabancı yapımlar beyazperdede boy gösteriyor olacak. Peki, bu hafta vizyona girmesi beklenen filmler hangileri? Şu anda gösterime devam eden yapımlar neler?
İşte, bu hafta sinemada izleyebileceğiniz filmlerin tam listesi!
IMDb Puanı En Yüksek Dram Filmleri
Dram, yaşamın görünmeyen taraflarını aktaran film türü olarak adlandırılabilir. Günümüzde en çok izlenen film türü arasında yer alan dram hem senaryo hem de karakter açısından çok zengindir.
Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler Hangileri?
- Kolpaçino 4 4’lük
- 3391 Kilometre
- Yaşam Koçu
- 3310’dan Tüm Birimlere
- Arıcı: Ölüm Kovanı
- Narsistle Aşk
- Tay 2: Ebabil Takımı
- Queen Rock Montreal
1. Kolpaçino 4 4’lük
- Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Kamil Çetin
- Oyuncular: Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş
Serinin devamı niteliğinde olan filmde Şafak Sezer’in canlandırdığı ana karakter Özgür intikam ve hesaplaşma peşine düşüyor. Önceki filmlerde dostu bildiği ve ardından kendisine kazık atan kişilere hesap sormak istiyor.
Filmin ana konusu bu hesaplaşma üstüne kurulu. Başrollerde Şafak Sezer’e İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş gibi ünlü isimler eşlik ediyor.
2. 3391 Kilometre
- Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024
- Tür: Dram
- Yönetmen: Deniz Enyüksek
- Oyuncular: Derya Pınar Ak, Cavit Çetin Güler, Ahmet Haktan Zavlak
Filmin konusu kilometrelerce uzakta olmasına rağmen birbirini seven iki gencin ilişkisine odaklanıyor. Aralarında 3391 kmlik mesafe bulunan bu iki gencin sevgisi izleyenlerde güçlü duygular uyandırmayı başarıyor.
3. Yaşam Koçu
- Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Burak Kuka
- Oyuncular: Doğu Demirkol, Bülent Çolak, Yağmur Tanrısevsin
Başrolde Doğu Demirkol’un yer aldığı bu yapımda bir yaşam koçunun hızlı yükselişini izliyoruz. Ani bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanan karakter bir anda ülkenin en popüler yaşam koçu haline geliyor. Bu serüvende yaşanan komik anlar beyazperdeye yansıtılıyor.
4. 3310’dan Tüm Birimlere
- Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024
- Tür: Dram /. Dedektif
- Yönetmen: Mazlum Yiğit
- Oyuncular: Hakan Meriçliler, İzzet Çivril, Ayhan Taş
Filmin ana karakteri bir emniyet müdürü olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir şehre atanan başarılı memur kendisini bir anda zorlu bir savaşın içinde buluyor. Yaşadığı dram ve gizem dolu anları izleyeceğiniz filmin yönetmen koltuğunda Mazlum Yiğit oturuyor.
5. Arıcı: Ölüm Kovanı
- Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024
- Tür: Gerilim / Aksiyon
- Yönetmen: David Ayer
- Oyuncular: Jason Statham, Jay Rincon, Derek Siow
Mitoloji ile güçlü bir bağ kurmuş olan bir ajan düşünün. İşte bu filmde arıcılık mitolojisi ile bütünleşmiş, alışılmışın dışında bir ajanın hikayesini izleyeceksiniz.
Yabancı bir yapım olan filmin uluslararası alanda adı ‘The Beekeeper’ olarak geçiyor. David Ayer’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Jason Statham, Jay Rincon ve Derek Siow başrolleri paylaşıyor.
6. Narsistle Aşk
- Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024
- Tür: Dram / Gerilim
- Oyuncular: Virgine Efira, Dominique Reymond, Melvil Poupad
Fransız yapımı olan bu filmde Blanche, Gregoire ile karşılaşınca aradığı kişiyi bulduğunu hissediyor. Hızlı bir şekilde ilişkileri ilerleyen çift, aynı evde yaşama kararı alıyor.
Ailesinden uzakta yepyeni bir hayata adım atan Blanche kısa bir süre sonra aşık olduğu adamın aslında narsist bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyor. Toksik bir ilişkide yaşanan dram ve gerilim dolu anları izleyeceğiniz bir film.
7. Tay 2: Ebabil Takımı
- Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024
- Tür: Animasyon, Aile / Macera
- Yönetmen: Nurullah Yenihan
Animasyon türündeki bu filmde hırslı ve sevimli bir Tay’ın hikayesi konu alınıyor. Annesi Şiraz gibi bir ulak atı olmak isteyen Tay Kudüs’ten Mekke’ye doğru harekete geçiyor.
Bu yolculukta çeşitli maceralar yaşayan Tay bir yandan hedefine ulaşmak için kendini geliştirmeye çalışırken bir yandan da annesi ile yaşadığı zorluklarla boğuşuyor.
Ayrıca karşısına çıkan kötü karakterler hedefine ulaşma konusunda onu daha da kamçılıyor. Tam da bu esnada önemli bir belge bulan Tay bu belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmak için uğraşıyor. Bu serüvende başına gelen olaylar izleyenleri etkisi altına alıyor.
8. Queen Rock Montreal
- Çıkış Tarihi: 18 Ocak 2024
- Tür: Konser
- Yönetmen: Saul Swimmer
- Oyuncular: Freddie Mercury, Brian May, John Deacon
Efsanevi müzik grubu Queen’in 1981 yılında gerçekleşen Montreal konseri bu yapımla beyazperdeye taşınıyor. Konserin içinde ‘We Will Rock You’, ‘Under Pressure’, ‘Another Bites the Dust’, ‘We Are The Champions gibi gurubun unutulmaz şarkıları canlı performans olarak dinleme fırsatı bulacaksınız.
Vizyonda Başka Hangi Filmler Var?
- Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
- Mutluyuz
- Nefes: Yer Eksi İki
- Atatürk 1881 – 1919 (2. Film)
- Başkan
- Aquaman ve Kayıp Krallık
- Ölümlü Dünya 2
- Demon:Azab-ül Kem
- Filme Gel
- Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
- Küçük Deniz Kızı
- Atan Kazanır
- Kör Noktada
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