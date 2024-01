Bu Hafta Sinemada Neler Var: Vizyondaki Filmler - 2024

Sinemaseverlerin yakından takip ettiği vizyona girecekler listesinde bu hafta birçok popüler yapım yer alıyor. Dram, korku, fantastik, bilim kurgu, biyografi, komedi gibi farklı türlerde birbirinden keyifli filmleri sinemada izlemenin tadını çıkarabilirsiniz.

Ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı yerli ve yabancı yapımlar beyazperdede boy gösteriyor olacak. Peki, bu hafta vizyona girmesi beklenen filmler hangileri? Şu anda gösterime devam eden yapımlar neler?

İşte, bu hafta sinemada izleyebileceğiniz filmlerin tam listesi!

Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler Hangileri?

Kolpaçino 4 4’lük

3391 Kilometre

Yaşam Koçu

3310’dan Tüm Birimlere

Arıcı: Ölüm Kovanı

Narsistle Aşk

Tay 2: Ebabil Takımı

Queen Rock Montreal

1. Kolpaçino 4 4’lük

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024

Tür: Komedi

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş

Serinin devamı niteliğinde olan filmde Şafak Sezer’in canlandırdığı ana karakter Özgür intikam ve hesaplaşma peşine düşüyor. Önceki filmlerde dostu bildiği ve ardından kendisine kazık atan kişilere hesap sormak istiyor.

Filmin ana konusu bu hesaplaşma üstüne kurulu. Başrollerde Şafak Sezer’e İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

2. 3391 Kilometre

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024

Tür: Dram

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Oyuncular: Derya Pınar Ak, Cavit Çetin Güler, Ahmet Haktan Zavlak

Filmin konusu kilometrelerce uzakta olmasına rağmen birbirini seven iki gencin ilişkisine odaklanıyor. Aralarında 3391 kmlik mesafe bulunan bu iki gencin sevgisi izleyenlerde güçlü duygular uyandırmayı başarıyor.

3. Yaşam Koçu

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024

Tür: Komedi

Yönetmen: Burak Kuka

Oyuncular: Doğu Demirkol, Bülent Çolak, Yağmur Tanrısevsin

Başrolde Doğu Demirkol’un yer aldığı bu yapımda bir yaşam koçunun hızlı yükselişini izliyoruz. Ani bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanan karakter bir anda ülkenin en popüler yaşam koçu haline geliyor. Bu serüvende yaşanan komik anlar beyazperdeye yansıtılıyor.

4. 3310’dan Tüm Birimlere

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024

Tür: Dram /. Dedektif

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Oyuncular: Hakan Meriçliler, İzzet Çivril, Ayhan Taş

Filmin ana karakteri bir emniyet müdürü olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir şehre atanan başarılı memur kendisini bir anda zorlu bir savaşın içinde buluyor. Yaşadığı dram ve gizem dolu anları izleyeceğiniz filmin yönetmen koltuğunda Mazlum Yiğit oturuyor.

5. Arıcı: Ölüm Kovanı

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024

Tür: Gerilim / Aksiyon

Yönetmen: David Ayer

Oyuncular: Jason Statham, Jay Rincon, Derek Siow

Mitoloji ile güçlü bir bağ kurmuş olan bir ajan düşünün. İşte bu filmde arıcılık mitolojisi ile bütünleşmiş, alışılmışın dışında bir ajanın hikayesini izleyeceksiniz.

Yabancı bir yapım olan filmin uluslararası alanda adı ‘The Beekeeper’ olarak geçiyor. David Ayer’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Jason Statham, Jay Rincon ve Derek Siow başrolleri paylaşıyor.

6. Narsistle Aşk

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024

Tür: Dram / Gerilim

Oyuncular: Virgine Efira, Dominique Reymond, Melvil Poupad

Fransız yapımı olan bu filmde Blanche, Gregoire ile karşılaşınca aradığı kişiyi bulduğunu hissediyor. Hızlı bir şekilde ilişkileri ilerleyen çift, aynı evde yaşama kararı alıyor.

Ailesinden uzakta yepyeni bir hayata adım atan Blanche kısa bir süre sonra aşık olduğu adamın aslında narsist bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyor. Toksik bir ilişkide yaşanan dram ve gerilim dolu anları izleyeceğiniz bir film.

7. Tay 2: Ebabil Takımı

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024

Tür: Animasyon, Aile / Macera

Yönetmen: Nurullah Yenihan

Animasyon türündeki bu filmde hırslı ve sevimli bir Tay’ın hikayesi konu alınıyor. Annesi Şiraz gibi bir ulak atı olmak isteyen Tay Kudüs’ten Mekke’ye doğru harekete geçiyor.

Bu yolculukta çeşitli maceralar yaşayan Tay bir yandan hedefine ulaşmak için kendini geliştirmeye çalışırken bir yandan da annesi ile yaşadığı zorluklarla boğuşuyor.

Ayrıca karşısına çıkan kötü karakterler hedefine ulaşma konusunda onu daha da kamçılıyor. Tam da bu esnada önemli bir belge bulan Tay bu belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmak için uğraşıyor. Bu serüvende başına gelen olaylar izleyenleri etkisi altına alıyor.

8. Queen Rock Montreal

Çıkış Tarihi: 18 Ocak 2024

Tür: Konser

Yönetmen: Saul Swimmer

Oyuncular: Freddie Mercury, Brian May, John Deacon

Efsanevi müzik grubu Queen’in 1981 yılında gerçekleşen Montreal konseri bu yapımla beyazperdeye taşınıyor. Konserin içinde ‘We Will Rock You’, ‘Under Pressure’, ‘Another Bites the Dust’, ‘We Are The Champions gibi gurubun unutulmaz şarkıları canlı performans olarak dinleme fırsatı bulacaksınız.

Vizyonda Başka Hangi Filmler Var?