Hemen hepimiz zaman zaman internetimizi başkasının kullanıp kullanmadığına yönelik çeşitli düşüncelere dalıyoruz. Peki ama kablosuz ağınızı kimlerin kullandığını nasıl öğrenirsiniz ve bunun takibini nasıl yaparsınız? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm detaylara daha yakından göz atacağız.

Wi-Fi / Kablosuz Ağınızı Kimlerin Kullandığını Nasıl Öğrenirsiniz?

Evinizdeki internet olması gerekenden yavaşsa ve internet ağınızı hiç tanımadığınız birinin kullandığından şüphe ediyorsanız, çeşiti yöntemlerden faydalanarak işin aslını öğrenmeniz mümkün olacaktır. Eğer hazırsanız, bunun nasıl yapılabileceğine göz atalım.

1- Modem Işıklarını Kontrol Edin

Öncelikli olarak internet bağlantısını kullanmadığınız bir an belirleyin ve bu sırada modem üzerinde bulunan ışıkları kontrol edin. Eğer modem üstündeki ışıklar sürekli olarak yanıp sönüyorsa, o sırada interneti etkin bir şekilde kullanıyorsunuzdur. Tabii bu, kaç kişinin internetinize bağlandığını anlayabilmek için kesin bir yöntem değil ve arka planda yapılan işlemlerden dolayı bir miktar yanıltıcı olabilir. O nedenle daha net sonuçlar için diğer yöntemlerden yardım almayı düşünebilirsiniz.

2- Modem Arayüzüne Girin

Her modemin kendi özel arayüzü bulunur. Bu arayüze erişmek için kutuda ya da kullanım kılavuzunda yer alan bilgileri kontrol edebilirsiniz. Genellikle internete bağlı iken 192.168.2.1 ya da 192.168.1.1 adreslerini ziyaret etmeniz ve panel bilgileri ile giriş yapmanız gerekir. Bahsettiğimiz gibi bu arayüze nasıl erişebileceğinizi modeminizin kutusundan ya da kullanım kılavuzundan kontrol edebilirsiniz.

3- Ağ Günlüğü İzleyin

Eğer daha gelişmiş bir yöntem arıyorsanız, kablosuz ağ günlüğünüzü takip eden ve bunları görüntülemenize olanak sunan çeşitli uygulamalardan yardım alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi, hemen aşağıdaki bağlantı aracılığı hızlı ve güvenilir bir şekilde indirilebilir.

Wi-Fi Ağının Güvenliğini Artırma

Eğer bu tip şüpheler yaşamak istemiyorsanız, ağ güvenliğinizi artıracak çeşitli önlemler alabilirsiniz. Peki ama neler yapabilirsiniz?

WEP ve WPA yerine WPA2 ya da WPA2-AES tercih edin. En az on iki haneli şifre kullanın. Şifrenizde harf, rakam ve noktalama işareti yer almalı. Ağ güvenlik uygulamalarından yardım alın.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rehberde yer alan bilgilerle kablosuz ağ trafiğinizi izlemeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.