Dünya Üzerinde Kaç Kişi Sizle Aynı Soyada Sahip?

Soyadı, uzun yıllardan beri bir insanın kimliğini belirlemek için büyük önem taşıyor. Ayrıca manevi bir anlamı da olan soyadı kullanımı, şu an neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde yaygın. Peki hiç daha önce "Soyadımda kaç kişi var?" diye merak etmiş miydiniz?

İsimlerin Vikipedisi: Forebears

Dünyada bulunan 4 milyar insanın isimlerinden oluşturulan bir veritabanına sahip olan Forebears adlı site, dünya üzerinde kaç kişiyle aynı ismi ve soyismi paylaştığınızı öğrenmenizi sağlıyor. 2012 yılından beri hizmet veren site sayesinde detaylı bir şekilde isminizin veya soyismininizin harita üzerindeki dağılımını, sayısını ve diğer bilgileri elde edebiliyorsunuz. Forebears'ta soyadlarının anlamları da yer alıyor.

Ayrıca sitede ülkelere ve dünyaya göre en çok kullanılan isim-soyisim gibi istatistikler de yer alıyor. Genellikle resmi kayıta geçmiş ücretli kaynaklardan, dergi ve gazetelerden yararlanılarak oluşturulan bu bilgiler derlenerek detaylandırılıyor. Forebears, kayıtlarını aldıkları kaynakları açık bir şekilde paylaşıyor.

Türkiye'de En Çok Kullanılan Soyadı: Yılmaz

Bu yazıyı okuyan her 70 insandan birinin soyadı Yılmaz! Forebears'ın ülkeler bazında yaptığı listeye göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadının "Yılmaz" olduğu ortaya çıktı. 2016'da güncelenen verilerie göre tam 1,109,235 kişinin sahip olduğu "Yılmaz" soyadı, onu açık ara şampiyon yapıyor. Yılmaz soyadını ise sırasıyla Kaya, Demir, Çelik ve Şahin soyadları takip ediyor.

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsim: Mehmet

Sitenin sağladığı bilgilerden bir diğerine göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadının "Mehmet". Şu an Türkiye'de en az 2,2557,200 Mehmet ismini taşıyan kişi bulunuyor. Dünyada da en çok kullanılan 202. ism olma unvanını taşıyan Mehmet' ismini sırasıyla Fatma, Mustafa, Ayşe ve Ahmet takip ediyor. Muhammed kelimesinin bir kısaltması olduğu düşünülen Mehmet ismineTürkçe ile bir dönüşüm geçirdiği için çoğunlukla Türkiye'de ve çevresinde rastlanıyor.

Dünyada En Çok Kullanılan Soyismi: Wang

Hiç daha önce Wang soyismine sahip birini tanımış mıydınız? Aslında tanıştığınız çoğu Yılmaz soyadlı kişiden daha yüksek olasılıkla Wang soyadına sahip birini tanımanız gerekirdi. Tabii ki bu durumun arkasında Wang soyadına sahip çoğu kişinin Çin'de yaşaması gibi bir sorun yatıyor. Fakat Wang soyadının 107 milyon kişi tarafından taşındığı gibi bir gerçek de bulunuyor. Soyadı konusunda Çin'in total bir hükmü bulunuyor. Wang soyismini sırasıyla Li, Zhang, Chen, Liu soyisimleri takip ediyor.

Dünyada En Çok Kullanılan İsim: Maria

İşte bunu hiç tahmin etmemiştiniz! Forebears'ın verilerine göre dünyada en çok kullanılan isim Maria olarak açıklandı. Çoğunlukla kadınlarda kullanılsa da erkekler için de kullanımını rastlanan Maria isminin, 18. yüzyılda Avrupa'dan Amerika kıtasına taşınan Mary isminin bir dönüşümü olduğu düşünülüyor. Dünya üzerinde 61 milyon kişi Maria ismini taşıyor. Özellikle Brezilya'da milyonlarca Maria isimli kadın bulunuyor.

Biriyle Tanıştığınızda Adını Tahmin Edin: Maria Wang

Hiç daha önce tanıştığınız fakat adını unuttuğunuz biriyle karşılaştığınız oldu mu? Karşılaştığınız kişiye karşı hem utanç verici hem de küçük düşürücü bu olaydan kurtulmanın bir yolu var! Matematiksel olarak o kişinin isminin "Maria Wang" olma olasılığı, diğer bütün isimlerden daha yüksek. Hesaplar yapıldığında karşınızdaki kişinin Maria Wang ismine sahip olma olasılığının %0,012 olduğu görünüyor. Tabii bu konuda istatistik bilimine ne kadar güvenilmeli, o sizin takdirinize kalmış durumda.