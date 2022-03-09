Kaptan Amerika Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Marvel Sİnematik Evreni'nin en popüler süper kahramanları arasında yer alan Kaptan Amerika, bugüne kadar birçok Marvel filminde yer aldı. Son olarak Avengers: Endgame yapımıyla hayranlarına veda eden Kaptan Amerika, kendi filmleriyle de dikkatleri üzerine çeken bir kahraman oldu her zaman. Bu içeriğimizde Marvel evrenine yeni giriş yapan kullanıcılar için ''Kaptan Amerika filmleri hangi sırayla izlenir?'' sorusunun cevap veriyor olacağız. İşte kronolojik sırayla tüm Kaptan Amerika filmleri!

Kaptan Amerika Filmleri İzleme Sırası Nedir?

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)

Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)

IMDB puanı: 6.9

Yönetmen: Joe Johnston

Yazarlar: Christopher Markus, Stephen McFeely, Joe Simon

Oyuncular: Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel L. Jackson

Başrolünü Chris Evans’ın oynadığı aksiyon dolu gişe rekortmeni filmde, Kaptan Amerika kötülerin karşısındaki en etkili silah olarak özgürlük savaşının başını çekiyor. Hain Kızıl Kafatası’nın (Hugo Weaving) dünyayı ele geçirme planları karşısında, dünyanın en iyi askerinin, gezegendeki herkesi tehdit eden bu korkunç güce kafa tutması gerekecektir. Yıl 1942, Amerika 2. Dünya Savaşı'na girdi ve hasta ama inançlı Steve Rogers, askerlik hizmeti için bir kez daha reddedilmekten dolayı hüsrana uğrar. Dr. Erskine onu gizli Yeniden Doğuş Projesi için işe aldığında her şey değişir.

Olağanüstü cesaretini, zekasını ve vicdanını kanıtlayan Rogers, deneyden geçiyor ve zayıf vücudu aniden maksimum insan potansiyeline ulaşıyor. Dr. Erskine daha sonra Nazi Almanyası'nın gizli HYDRA araştırma departmanının bir ajanı (Johann Schmidt, namı diğer Kızıl Kafatası) tarafından derhal öldürüldüğünde, Rogers başlangıçta bir propaganda maskotu olarak kullanılır ancak yoldaşları ona ihtiyaç duyduğunda, Rogers onu gerçekten Kaptan Amerika yapan başarılı bir maceraya atılır ve Schmidt'e karşı savaşı başlatır.

Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

IMDB puanı: 7.8

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Yazarlar: Christopher Markus, Stephen McFeely, Joe Simon

Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson

"Kaptan Amerika: İlk Yenilmez" seyircileri Marvel çizgi evrenin ilk yıllarına götürmüştü. Yenilmez kahramanımız günümüzde geçen bir devam filmiyle geri dönüyor. Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır.

Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır. Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer. Artık bir kaçak olan Kaptan Amerika, Kara Dul ve yeni arkadaşı The Falcon'un yardımıyla bu ölümcül gizemin dibine inmek zorundadır.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)

IMDB puanı: 7.8

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Yazarlar: Christopher Markus, Stephen McFeely, Joe Simon

Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr.

Birçok insanın süper kahramanların eylemlerinden korkmasıyla hükümet, bir kahramanın eylemlerini sınırlayan bir yasa olan Kahraman Kayıt Yasası'nı uygulamaya karar verir. Iron Man, eylemlerinin kontrol altında tutulması gerektiğini, aksi takdirde şehirlerin yok edilmeye devam edileceğini iddia ederek bu Yasa'nın yanında durur ancak Kaptan Amerika dünyayı kurtarmanın yeterince cüretkar olduğunu ve dünyayı korumak için hükümete güvenemeyeceklerini düşünüyor.

Bu, Iron Man Takımı (Iron Man, Black Panther, Vision, Black Widow, War Machine ve Spider-Man) ve Kaptan Amerika Takımı (Kaptan Amerika, Bucky Barnes, Falcon, Scarlet Witch, Hawkeye, ve Karınca Adam) arasında bir kahramanlar savaşının patlak vermesine neden olur. Filmde kahramanlarımız kendi doğrultularında inandıkları düşünceleri ve kişileri korumak adına harekete geçmekte. Marvel tarihinde en sevilen Marvel filmleri arasında yer almaktadır Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı.

Kronolojik sırayla tüm Kaptan Amerika filmleri bu kadar. Bu filmlerin sadece Kaptan Amerika'ya odaklandığını ve bazı detayların net olmamasının doğal olabileceğini unutmadan geçmeyin. Marvel evreni büyük bir film skalasına sahip. Tam olarak parçaların oturması için diğer filmlere de bakmanızı öneririm. Peki sizin izlerken en çok keyif aldığınız Kaptan Amerika filmi hangisi oldu?

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