Huzurlu Bir Tatil Seçeneği: Karavan Çeşitleri Nelerdir?

Son dönemde popüler tatil seçenekleri arasında yer almaya başlayan karavanlar, tekerlekli ev şeklinde nitelendirilebilir. Karavan sahipleri diledikleri manzaraların önüne karavanlarını çekerek doğayla iç içe tatil yapma şansına sahip.

Özgürce geri dönme endişesi duymadan tatil yapmayı hedefleyenler karavanları tercih edebilir. Karavanlar aynı zamanda kişisel eşyaların sorunsuz taşınmasını da sağlıyor. Biz de bu rehberde huzurlu bir tatil seçeneği şeklinde ifade edilen Karavan çeşitleri hakkında bilgi vereceğiz.

Karavanlar Kaça Ayrılır?

Karavan çeşitleri, motokaravan ve çekme karavan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Motokaravan ve çekme karavansa kendi içlerinde birçok kategoriye ayrılıyor. Karavan çeşitlerinin bazıları büyük bazılarıysa küçük şekilde tasarlanıyor. Ayrıca modeller arasında lüks ve sade seçeneklerde mevcut.

Motokaravan Çeşitleri

Motokaravan çeşitleri, motorlu taşıtlar şeklinde dizayn ediliyor. Konaklama imkanı olan bu karavan çeşitlerinde kendi motorları olduğu için çekici araçlara gerek yoktur. Motokaravanlar, çok pratik kullanıma sahiptir. Uzun yolculuk yapacaklar için çok uygundur. Aynı zamanda geniş aileler içinde ideal bir karavan çeşididir.

Zengin donanıma sahip olduğu için rahat yolculuk ve tatil geçirilmesini sağlıyor. Geniş yaşam alanları sunan motokaravan çeşitlerinin konaklama noktasında zaman ve yer kısıtlaması da yoktur. Motokaravan çeşitleri, lüks karavanda tatil yapmak isteyenler için idealdir. Motokaravan çeşitleriyse kendi içinde şu şekilde ayrılıyor:

1. Campervan

Genel olarak campervan karavan van tipi ya da minibüs tipi araçlardan yapılıyor. Campervan karavan tipinin kullanımı çok pratiktir. Kompakt yapılı campervan, hem bireysel gezginler hem de küçük aileler için çok uygundur. Kısa süreli seyahatlerde çok kullanışlı olan campervanın içerisinde şunlar yer alıyor;

Küçük mutfak

Küçük depolama alanları

Yatak

Campervanla manevra yapma, park etme gibi işlemler çok kolaydır. Bu nedenle şehir içinde de campervanla çok rahat gezinilebilir.

2. Alkovenli Motokaravan

Karavan çeşitlerinden alkovenli motokaravan, geniş iç mekana sahip. Alkovenli motokaravanın araç kabini üzerinde ek yatak alanı var. Alkovenli motokaravanların iç mekanı geniş olduğu için büyük aileler çok rahat konaklayabilir. Uyuma alanı çok olan bu karavan türü özellikle uzun süreli seyahatlerin konforlu gerçekleşmesini sağlıyor.

Özellikle uzun yolculukların konforlu geçmesinde karavanın geniş iç hacmi ve yüksek tavanı çok etkilidir. Alkovenli motokaravanların içerisinde oturma alanları, mutfak ve banyo yer alıyor. Bu sebeple ev konforundan vazgeçemeyenler için çok uygun bir karavan olduğu söylenilebilir.

Çekme Karavan Çeşitleri

Çekme karavanlar, motorlu araçlarla çekilen karavan çeşitleridir. Çekme karavanlarla kamp alanlarında konaklanabiliyor. Römork sınıfındaki çekme karavanlar hem çok esnektir hem de geniş iç hacimlidir.

Çekme karavanlar, kamp alanına bırakılarak diğer diğer çekici araçla çevrede gezilebiliyor. Çekme karavanlar; farklı tip, donanım ve boyut seçeneklerinden oluşuyor.

Çekme karavan çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Katlanabilir Çekme Karavanlar

Katlanabilir çekme karavanlar, kısa mesafeli seyahatler için çok uygundur. Şehir içinde katlanabilir çekme karavanlar çok rahat kullanılabilir. Kolay taşınabilen katlanabilir çekme karavanların kullanımı da çok basittir.

Gezi alanına giderken kompakt hale getirilip sonrasında geniş yaşam alanına dönüşüyorlar. Katlanabilir çekme karavanlar kullanıcılarına esnek yaşam alanı sunuyor. Katlanabilir yapıya sahip olduğu için bu karavanları park etmek çok kolaydır. Katlanabilir çekme karavanların iç mekanları, kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak genişletilebiliyor.

2. Ticari Çekme Karavanlar

Karavan çeşitleri arasında yer alan ticari çekme karavanlar, isminden de anlaşılacağı üzere ticari amaçlıdır. Özelleştirilebilir yapılı ticari çekme karavanların iç hacimleri geniştir. Pratik ve esnek olan ticari çekme karavanlar hem fuar alanı hem de mobil iş yerleri olarak kullanılıyor.

3. 750 Kg Altı 01 Çekme Karavanlar

750 kg altı 01 çekme karavanların yapısı çok hafiftir. Kolay çekilebildiği için kullanıcının ehliyet sahibi olmasına gerek yok. 750 kg altı 01 çekme karavanlar, küçük aileler için çok uygundur. Kısa süreli seyahatler için uygun olan bu karavan modeli çok yakıt tüketmiyor.

4. 750 Kg Üstü 02 Çekme Karavanlar

750 kg üstü 02 çekme karavan çeşitleri, 750 kg altı 01 çekme karavanlara kıyasla çok ağır ve büyüktür. 750 kg üstü 02 çekme karavanlar, güçlü çekici araçlarla çekilirler. Bu karavan türlerinin içi çok geniştir. Kapsamlı donanımlara sahip olan 750 kg üstü 02 çekme karavanlar, uzun süreli seyahatlerde konforlu kullanım sunar.

Konforlu ve lüks şekilde gezmek isteyenlere hitap ediyor. 750 kg üstü 02 çekme karavanların içerisinde tam donanımlı banyolar, oturma alanları ve mutfaklar vardır.

5. Ufak Gözyaşı Karavanlar

Ufak gözyaşı karavanlar (Tiny teardrop trailers), gözyaşı damlası şeklinde tasarlandı. Hafif ve küçük olduğu için çok kolay istenilen alana çekilebiliyor. Kompakt yapıda olduğu için dar alanlarda dahi çok rahat kullanılıyor. Minimalist tasarımlı gözyaşı karavanların depolama alanı da küçüktür.

6. Arazi Çekme Karavanlar

Arazi çekme karavanlar (Off-road trailers), güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Arazi çekme karavanlar, çok zorlu arazilerde de sorunsuz kullanılıyor. Dayanıklı malzemelerle tasarlanan arazi çekme karavanlarla doğa keşifleri yapılabilir. Yüksek ve sağlam şasilerden oluştukları için engebeli yollarda dahi rahat kullanılır. Arazi çekme karavanlar, yüksek güvenlik ve koruma özellikleri sayesinde de çok kullanışlı hale gelmiştir.