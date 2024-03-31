Adle Çekme Karavan Özellikleri ve Fiyatı

Adle çekme karavan A101’de satılmaya başladığında gündem olmuştu. Ardından BİM’de satılacağı duyurulan aracın özellikleri gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından merak ediliyor.

Bu yazımızda Adle çekme karavanın özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Adle Çekme Karavan Özellikleri

Karavan hayatı yaşamak günümüzde birçok insanın hayallerini süslüyor. Ev fiyatlarındaki yükselişler, şehir hayatının yorucu temposu, geçirdiğimiz pandemi süreci ve daha birçok etmen karavan macerasını cazip kılıyor.

Bu maceraya atılmak isteyenler çekme karavan modellerini dikkatle inceliyor. Tam da bu süreçte Adle çekme karavanın süpermarketlerde satılmaya başlaması karavan hayali olanlar için bir umut ışığı oldu.

Aracın özelliklerine baktığımızda bizi karşılayan detaylar şu şekilde: Karavanın içinde küçük bir mutfak alanı bulunuyor. Bu kısımda 2 gözlü bir ocak ve 90 litrelik bir buzdolabı yer alıyor. Buzdolabı 12 V’luk enerji ile çalışıyor.

Diğer kısımda 2 kişilik bir adet yatak mevcut. Ayrıca bir adet de oturma takımı yer alıyor. LED ışıklarla aydınlatılan iç mekâna enerji sağlamak için aracın tavan bölümünde bir adet Monokristal güneş paneli konumlandırılmış. Güneş panelinin gücü 340 W olarak belirtiliyor.

Temiz su deposu olarak kullanılan tankın kapasitesi ise 120 litre. Aracın uluslararası taşımacılık belgeleri mevcut. O1 belgeli araçta 1050 kg frenli knott dingil ve 1050 kg knott çeki oku bulunuyor. Adle çekme karavanda bulunan diğer özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Dışarıdan 220 V’luk elektrik girişi

Dışarıdan su dolum

Mutfakta mermerit tezgah

1 adet açılabilir masa

Dış mekân LED aydınlatmaları

Pnömatik su tesisatı

Mutfakta 2 gözlü ocak

Kapı camı ve sineklikli perdeler

Akü şarj cihazı ve 100 A’lik Jel akü

Adle Çekme Karavan Fiyatı

Adle çekme karavanı cazip kılan unsurların başında uygun fiyat seçeneği ve kolay erişilebilirliği geliyor. Süpermarketlerde satışa çıkan aracın güncel fiyatı 239.000 TL. A101 çekme karavan ne kadar diye merak edenler bu bilgi ışığında aktüel ürünlerin takibini yaparak aracın satışa çıktığı günlerde alışveriş yapabilir.

Çekme Karavanla İlgili Sık Sorulan Sorular

Adle çekme karavanın yakaladığı popülarite ile birlikte karavan almak isteyenlerin aklına takılan bazı sorular da sosyal medyada ve internet ortamında gündem oldu. İşte, çekme karavanlarla ilgili en sık sorulan sorular ve cevapları!

Çekme Karavan Hangi Ehliyet Kullanır?

750 kg’a kadar olan araçları kullanmak için B sınıfı ehliyete sahip olmanız yeterli oluyor. Yani hali hazırda normal otomobiller için sürücü ehliyetiniz varsa ek bir belgeye ihtiyacınız yok. 750 kg üstünde ise BE sınıfı ehliyet almanız gerekiyor.

Çekme Karavan Vergisi Ne Kadar?

Cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de ‘çekme karavan vergisi kaç para?’ Oluyor. Bu noktada da 750 kg sınırını baz alabilirsiniz. 750 kg’a kadar olan çekme karavanlarda ekstra bir vergi ödemeniz gerekmiyor. Kilo sınırı aşıldığında vergiye tabi tutuluyor.

Çekme Karavan Ruhsat İster Mi?

Ruhsat konusunda da kilo sınırını göz önünde bulundurmalısınız. 750 kg altındaki çekme karavanlarda ruhsat aranmıyor. Daha ağır araçlarda ise karavan için ekstra ruhsat çıkarmanız gerekiyor.