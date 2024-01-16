Katlanabilir Elektrikli Scooter: Riley Scooters RS3 Özellikleri ve Fiyatı

Riley Scooter şirketi, tamamen katlanabilir, kompakt bir scooter üretti ve CES 2024'de sergiledi. RS3 isimli scooter, diğer scooterların aksine ortadan ikiye katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşıp rahatlıkla taşınabiliyor.

İşe gidip gelen ve toplu taşımayı kullanan kullanıcıları hedefleyen scooter'ın detaylı özelliklerini içeriğimizin devamında sıraladık.

Elektrikli Scooter Riley Scooters RS3 Özellikleri

Güçlü ve kompakt: 700W tepe gücü ve 350W sürekli güce sahip güçlü bir motoru mevcut. Bu, scooter'ın 25 km/s'ye kadar hıza ulaşmasını sağlar. Ayrıca, scooter sadece 16 kg ağırlığında olduğu için taşıması ve saklaması kolay hale getirir.

700W tepe gücü ve 350W sürekli güce sahip güçlü bir motoru mevcut. Bu, scooter'ın 25 km/s'ye kadar hıza ulaşmasını sağlar. Ayrıca, scooter sadece 16 kg ağırlığında olduğu için taşıması ve saklaması kolay hale getirir. Uzun menzil: 25 km'ye kadar menzile sahip olduğu için günlük kullanımlarda yeterli performans sergiler.

25 km'ye kadar menzile sahip olduğu için günlük kullanımlarda yeterli performans sergiler. Kolay katlanabilir: Riley Scooters RS3, sadece birkaç saniye içinde katlanabilir. Bu, scooter'ı taşımayı ve saklamak için ideal hale getirir.

Riley Scooters RS3, sadece birkaç saniye içinde katlanabilir. Bu, scooter'ı taşımayı ve saklamak için ideal hale getirir. Güvenli ve konforlu: Güvenlik ve konforu ön planda tutarak tasarlanmıştır. Scooter, güçlü frenler, LED aydınlatma ve geniş bir ayak platformuna sahiptir.

Güvenlik ve konforu ön planda tutarak tasarlanmıştır. Scooter, güçlü frenler, LED aydınlatma ve geniş bir ayak platformuna sahiptir. Dört sürüş modu: Ekonomik, standart, hızlı ve spor olmak üzere dört farklı sürüş moduna sahiptir. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlara göre scooter'ı ayarlamalarına olanak tanır.

Ekonomik, standart, hızlı ve spor olmak üzere dört farklı sürüş moduna sahiptir. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlara göre scooter'ı ayarlamalarına olanak tanır. Removable Batarya: Riley Scooters RS3'ün çıkarılabilir bir bataryası vardır. Bataryayı şarj etmek veya değiştirmek için scooter'ı taşımak zorunda kalınmıyor.

Riley Scooters RS3'ün çıkarılabilir bir bataryası vardır. Bataryayı şarj etmek veya değiştirmek için scooter'ı taşımak zorunda kalınmıyor. Akıllı telefon uygulaması: Bir akıllı telefon uygulaması ile birlikte gelir. Uygulama, scooter'ı uzaktan kontrol etmenize, sürüş verilerini izlemenize ve firmware güncellemelerini yüklemenize olanak tanır.

Riley Scooter RS3 Fiyatı

Riley Scooters RS3, güçlü, kompakt ve kullanımı kolay olan Rilet Scooters RS3'ün fiyatı satın alınan ülkeye ve satıcıya göre değişebilir. Türkiye'de, Riley Scooters RS3'ün fiyatı henüz belli değil. Açıklandığı zaman buradan sizlerle paylaşacağız.