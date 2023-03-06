Kaybolan AirPods Nasıl Bulunur?

AirPods kulaklıklar kablosuz olduğu için kullanıcılarına kolay kullanım olanağı sunuyor. Küçük boyutta olan ve yer kaplamayan AirPods, şarjıyla birlikte bir kutu içinde atılıyor. Kullanılmayan zamanlarda kutusuna koyulup kaybolması engellenebiliyor. Fakat gündelik hayatta kulaktayken ya da başka şekillerde dalgınlıkla AirPods kaybolabilir.

Aslında AirPods ile ilgili tek sorun kaybolduğunda bulunamaması ya da zor bulunmasıdır. Biz de bu süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilmeniz için size birkaç öneri sunmak istedik.

iPhone’daki Bul Uygulamasının Kullanılması

AirPods kaybolduğu zaman ilk olarak iPhone cihazındaki “Bul” uygulaması kullanılabilir. AirPods’un şarjı doluysa ve çevrimiçiyse “Bul” uygulaması kulaklığın konumuna dair bilgi verir. Uygulama üzerinde AirPods'un konumu yeşil noktalı görünür. Bu yöntem için; “Bul > Aygıtlarım > AirPods adımlarının takip edilmesi gerekiyor. Bahsettiğimiz adımlar sayesinde hızlıca kulaklık bulunur.

Fakat AirPods’un şarjı bitmiş ve çevrimdışı olabilir. Böyle durumlarda “Bul” uygulaması kullanıldığı halde “Konum Bulunamadı” uyası ekrana gelir. Yalnız AirPods çevrimdışı olduğunda da “Bul” uygulaması kullanılır. Çevrimiçi olan AirPods’un tam konumu görülür. Çevrimdışı AirPods’un da en son çevrimiçiyken ki konumuna ulaşılır. Uygulama haritasındaki gri nokta tam olarak AirPods’un çevrimiçiyken en son görüldüğü yeri gösterir.

Telefon Olmadan Kaybolan AirPods’ u Bulma

Yukarıda telefon aracılığıyla AirPods’ u bulma tekniğinden bahsettik. Ancak bazı durumlarda telefonsuz işlem yapılması gerekebilir. Böyle durumlarda bilgisayar kullanılabilir. Bilgisayardan iCloud sayfasına giriş yapılır. Daha sonra Apple ID aracılığıyla giriş sağlanarak iPhone Bul seçilmelidir. Bilgisayar ekranının üst tarafında “Tüm Cihazlar” yazılı olan alana girilir. Bu kısımdaki açılır menü üzerinden AirPods seçilir.

Bul uygulaması aracılığıyla AirPods’un konumu tespit edildikten sonra nerede olduğuna dair tam bilgiye ulaşamayabilirsiniz. Böyle durumlarda kulaklıklardan ses gelmesi sağlanabilir. Bunun için de aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

Telefondan - Bul > Aygıtlar > AirPods > Ses Çal

- Bul > Aygıtlar > AirPods > Ses Çal Bilgisayardan - iCloud > iPhone Bul > Tüm Aygıtlar > AirPods > Ses Çal

AirPods’un kaybolmasını önlemek için de şu noktalara dikkat edilmeli;